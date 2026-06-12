يمكن للطلاب السعوديين الآن التقدّم للحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية للدراسة في حرم الرياض التابع لجامعة نيو هيفن

الرياض، المملكة العربية السعودية، 12 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- يمكن للطلاب السعوديين الآن التقدّم للحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية للدراسة في جامعة نيو هيفن – الرياض، بعد إضافة البرامج الأكاديمية للجامعة إلى بوابة تمويل التعليم التابعة للبنك. يتيح هذا الإدراج الاستفادة من تمويل التعليم في السعودية للالتحاق ببرامج تمنح درجات أمريكية معتمدة، مرتكزة على احتياجات سوق العمل وتُقدَّم داخل المملكة.

يُعد بنك التنمية الاجتماعية أحد أبرز مؤسسات التمويل التنموي في السعودية، إذ يقدّم التمويل إلى جانب خدمات غير مالية ذات قيمة مضافة للأفراد والأسر ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. من خلال برامجه ومبادراته المتنوعة، يسهم بنك التنمية الاجتماعية في التمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والنمو المستدام، بما يدعم مسيرة التحول في المملكة وأهداف رؤية السعودية 2030.

يتقدّم الطلاب المؤهلون بطلباتهم عبر بوابة تمويل التعليم التابعة للبنك (www.sdb.gov.sa)، وتُقيَّم طلباتهم وفق المعايير المعتمدة لدى بنك التنمية الاجتماعية. وبمجرد قبول الطالب في الجامعة وحصوله على موافقة البنك، يُصرف التمويل.

كما يمكن للطلاب الاستفادة من تمويل بنك التنمية الاجتماعية للدراسة في كلية الأعمال والابتكار الرقمي الجديدة التابعة لجامعة نيو هيفن – الرياض، التي تفتتح أبوابها هذا الخريف في مدينة مسك. وسيمنح ذلك الطلاب فرصة الدراسة في قلب منظومة مصمَّمة خصيصًا لإعداد المواهب السعودية وتنميتها ورعايتها، كما سيُمكّنهم نموذج التعلّم التجريبي في الجامعة، المتوافق مع رؤية السعودية 2030 والمرتكز على احتياجات سوق العمل، من بناء اقتصاد الجيل القادم.

قال الدكتور ينس فريدريكسن، رئيس جامعة نيو هيفن: «هدفنا ضمان أن تكون الدراسة في جامعة نيو هيفن خيارًا متاحًا للطلاب الموهوبين في مختلف أنحاء المملكة، بمن فيهم من ربما لم تكن الدراسة فيها خيارًا واردًا لديهم لولا إتاحة هذا التمويل. سيساعد دعم بنك التنمية الاجتماعية الطلاب المستحقين على متابعة دراستهم للحصول على درجات أكاديمية تحقق لهم عائدًا استثماريًا لا مثيل له. نعتز كثيرًا بتاريخنا في تعليم الطلاب السعوديين، ونفخر بالإسهام في إعداد الجيل القادم من النخبة من الكفاءات العالمية.»

قال الدكتور ليو ليستر، نائب رئيس أول، جامعة نيو هيفن – الرياض: «يسهم ذلك في جعل الدراسة في جامعة نيو هيفن في متناول الطلاب السعوديين استنادًا إلى قدراتهم، لا إلى إمكانات أسرهم المالية. برامجنا تطبيقية ومرتكزة على احتياجات سوق العمل، وهي مصمَّمة لتنمية المواهب والمهارات التي تتطلبها رؤية السعودية 2030. التمويل متاح الآن، ما يتيح للطلاب المتقدمين هذا العام التخطيط لمستقبلهم بثقة.»

نبذة عن جامعة نيو هيفن – الرياض

تُعد جامعة نيو هيفن – الرياض فرعًا جامعيًا دوليًا لجامعة نيو هيفن في المملكة العربية السعودية. يقع الحرم الجامعي في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية (مدينة مسك) في الرياض، ويفتتح أبوابه في خريف 2026 بكلية الأعمال والابتكار الرقمي، وهي أولى ثلاث كليات مُخطط لها في المملكة. تحمل الجامعة ترخيص إنشاء فرع جامعي دولي من وزارة التعليم، وهي معتمدة من لجنة نيو إنجلاند للتعليم العالي.