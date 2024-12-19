جهاز الاستثمار العماني يكشف عن استثماره الجديد في شركة أكس أيه آي xAI

مسقط، عمان, 19 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- كشف جهاز الاستثمار العماني عن أحدث استثماراته في إحدى شركات رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك؛ سعيا من الجهاز إلى تعزيز التنوع في استثماراته الدولية، ومواصلة لمسيرة النمو التي يشهدها في مختلف المحافظ الاستثمارية التابعة له .ويتمثل الاستثمار الجديد في الاستحواذ على حصة في شركة أكس أيه آي xAI المختصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تعد واحدة من أفضل خمس شركات في هذا المجال، ترجمةً لتوجهات جهاز الاستثمار العماني في الاستثمار في التقنيات المتقدمة ضمن القطاعات الاستثمارية المتنوعة.

OMAN INVESTMENT AUTHORITY INVESTS IN ELON MUSK’S XAI

وأوضح الجهاز بأن المنصة التي أطلقها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في مارس من عام 2023م تمكنت من تحقيق إنجازين كبيرين هما إنشاء مركز ضخم للبيانات في الولايات المتحدة الأمريكية، وإطلاق النسخة المطورة من المنصة ( جروك 2)،الأمر الذي من المؤمل أن يُعزز من قيمة الشركة، وبالتالي يعطي قيمة أكبر للاستثمار الذي دخل فيه الجهاز.

وقال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني بأن هذا الاستثمار يأتي تتويجًا للعلاقة الإيجابية التي نجح الجهاز في بنائها طيلة السنوات الماضية مع إيلون ماسك. كما يعد الاستثمار أحد الممكنات لدى سلطنة عمان للاستفادة من التقنيات الرائدة عالميًا في مجالات مختلفة بما يضمن تقدمها بثقة وفقا للمستهدفات الوطنية لرؤية عمان 2040.



وتعد منصة أكس أيه آي xAI منظومة تسعى إلى ريادة تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل قادر على فهم وتحليل المعلومات وقواعد البيانات اللحظية والمباشرة وهو ما يفتقر إليه العديد من النماذج المنافسة. كما توفر هذه المنظومة أدوات تقنية متقدمة وتحليلات شاملة لتمكين المستخدمين من استكشاف التعليمات وتحسينها لنماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة ومعالجة مجموعة واسعة من البيانات البصرية، بما في ذلك الوثائق والمخططات والرسوم البيانية والصور الفوتوغرافية.

يذكر أن جهاز الاستثمار العماني يعد أيضا أحد المساهمين في شركة سبيس أكس SpaceX المختصة في تقنيات الفضاء التي أسسها إيلون ماسك، والتي تمتلك بدورها منظومة الاتصالات القائمة على الأقمار الاصطناعية ستارلينك Starlink، وقد حقق الجهاز حتى الآن معدل عائد داخليًا على الاستثمار في شركة سبيس أكس SpaceX يبلغ أكثر من 37% بالتوازي مع توسع عمليات الشركة وإطلاق خدمات الاتصالات الفضائية في دول مختلفة حول العالم.

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