L'AUTORITÉ D'INVESTISSEMENT D'OMAN INVESTIT DANS LA SOCIÉTÉ XAI D'ELON MUSK

MASCATE, Oman, 20 décembre 2024 /PRNewswire/ -- L'Autorité d'investissement d'Oman (OIA), l'organe d'investissement du Sultanat d'Oman, a investi dans xAI, une société d'intelligence artificielle de premier plan qui se classe parmi les cinq premières de son secteur et qui est l'une des entreprises d'Elon Musk. En se concentrant sur les technologies de pointe, l'autorité vise à diversifier son portefeuille international tout en capitalisant sur des industries transformatrices présentant un potentiel de croissance significatif.

Selon l'OIA, xAI a franchi deux étapes majeures depuis son lancement par Elon Musk en mars 2023 : l'établissement d'un centre de données à grande échelle aux États-Unis et le déploiement de sa plateforme avancée Grok-2. Ces réalisations devraient renforcer la position de l'entreprise sur le marché et accroître le rendement de l'investissement de l'OIA.

S.E. Abdulsalam bin Mohammed Al-Murshidi, président de l'Autorité d'investissement d'Oman, a déclaré que l'investissement est le résultat d'une relation forte et constructive nouée par l'OIA au fil des ans avec Elon Musk. Il a souligné que cet investissement soutenait les objectifs plus larges d'Oman dans le cadre de Vision 2040, qui permet au Sultanat d'adopter des technologies de classe mondiale et de stimuler les progrès futurs.

xAI a pour ambition d'être un pionnier des systèmes d'IA, offrant la possibilité de traiter et d'analyser des données en temps réel, un avantage essentiel par rapport à de nombreux systèmes d'IA concurrents. La plateforme fournit des outils avancés et des analyses détaillées, permettant aux utilisateurs d'optimiser de grands modèles d'IA et de gérer différents types de données visuelles, tels que des documents, des diagrammes, des graphiques et des photographies.

L'OIA est également actionnaire de SpaceX, la société aérospatiale révolutionnaire de Musk connue pour son système de communication par satellite Starlink. Cette collaboration a été couronnée de succès, l'OIA ayant obtenu un taux de rendement interne de plus de 37 % sur son investissement dans SpaceX. Les rendements élevés sont attribués à l'expansion mondiale rapide de SpaceX et au déploiement de ses services de communication par satellite dans de nombreux pays à travers le monde.

À propos de l'Autorité d'investissement d'Oman (OIA)

L'Autorité d'investissement d'Oman (OIA) est l'organe d'investissement du Sultanat chargé de gérer, d'investir et de développer les actifs nationaux et internationaux de la nation. Avec un portefeuille d'investissement diversifié au niveau local et mondial, l'OIA investit dans plus de 40 pays, ciblant divers secteurs tels que l'énergie, la logistique, les TIC, les services, la finance et l'investissement, la sécurité alimentaire, le tourisme, l'exploitation minière, l'industrie et l'aviation. L'OIA s'est engagée à favoriser une croissance économique durable et à contribuer au bien-être de la population d'Oman, tout en soutenant la vision du Sultanat de devenir une destination d'investissement de premier plan dans la région.

