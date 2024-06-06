جهاز التلفاز الرسمي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024 - أجهزة تلفاز MINI LED قياس 100 بوصة الجديدة كلياً من هايسنس توفر أفضل

تجربة لمشاهدة مباريات كرة القدم

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 6 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- تقدّم هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، والشريك الرسمي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، أفضل تجارب المشاهدة مع Hisense 100" U7K Mini LED ULED 4K TV، جهاز التلفاز الرسمي للبطولة ولحملة "BEYOND GLORY".

Hisense 100” Mini LED TV - The Official TV of UEFA EURO 2024

وتواصل هايسنس الابتكار في سوق الأجهزة المتطورة من خلال منتجات تقدم فوائد استثنائية للمستهلكين. وحلت هايسنس في المركز الثاني عالمياً من حيث عدد شحنات أجهزة التلفاز في عام 2023، وفي المركز الأول عالمياً في عام 2023 والربع الأول من عام 2024 لعدد شحنات أجهزة التلفاز قياس 100 بوصة، حيث تلتزم الشركة بتقديم أجهزة التلفاز كبيرة الحجم الأفضل في فئتها من حيث الأداء والجودة والقيمة.

وباعتبارها الشريك الرسمي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، تعمل هايسنس على نقل تجربة مشاهدة مباريات كرة القدم إلى مستويات جديدة من خلال أجهزة تلفاز مصممة خصيصاً للاعبين وعشاق الرياضة. وللحصول على تجربة مشاهدة رياضية مذهلة، توفر أجهزة Mini-LED من هايسنس مستويات السطوع والألوان والنطاق المثالي لهذا النوع من المشاهد. وتسهم تقنية Quantum Dot Color في تقديم صور واقعية بشكل أكبر، مع أكثر من مليار لون يضيف المزيد من الثراء والعمق إلى الصورة. وتضمن تقنيات التعتيم الموضعي المصفوف بالكامل Fully Array Local Dimming وذروة السطوع Peak Brightness حصول المشاهد على أفضل صورة، بدءاً من الألوان الداكنة إلى الألوان البيضاء الأكثر سطوعاً.

ويمكن لعشاق الرياضة والألعاب الإلكترونية تحقيق انتصارات رائعة والاستمتاع بتجربة مشاهدة مذهلة مع وضع الألعاب الاحترافية Game Mode PRO بمعدل تحديث 144 هرتز. ويتماشى وضع زمن الاستجابة المنخفض تقائياً Auto Low Latency Mode ومعدل التحديث المتغير144 هرتز مع أكثر الصور كثافةً، مما يؤدي إلى تجربة لعب أكثر سلاسة وزمن استجابة أقل منذ اللحظة التي يضغط فيها اللاعبون زر بدء اللعبة.

وتجلب أجهزة التلفاز U7K Mini LED ULED 4K TV قياس 100 بوصة من هايسنس التكنولوجيا مباشرةً من قاعات السينما إلى غرف المعيشة. وتعمل تقنيات IMAX Enhanced و Dolby Visionو Filmmaker Modeمعاً لتقديم صور مذهلة بدقة 4K للاستمتاع بالأفلام والبرامج المفضلة بأفضل تجربة مشاهدة.

وتعد أجهزة التلفاز U7K Mini LED ULED 4K TV قياس 100 بوصة من هايسنس مثالية لمشاهدة جميع فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024 مع عشاق الرياضة في مختلف أنحاء العالم، حيث تعمل هايسنس على تقديم أفضل تجربة مشاهدة للفعاليات الرياضية والمباريات من خلال تصنيع أجهزة التلفاز الأكثر ابتكاراً.

حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بالإضافة إلى أندية مثل باريس سان جيرمان.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و25 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2429569/HISENSE_MINI_LED_TV.jpg