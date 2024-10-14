جيتكس 2024 - مسعود م. شريف محمود الرئيس التنفيذي لـ "إي آند الإمارات"

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 14 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ --

1. ما أهمية معرض جيتكس للعام الجاري بشكل خاص؟ وما هي أبرز الحلول التقنية الجديدة التي تقدمها "إي آند الإمارات" للأفراد والشركات

CEO of e& UAE, Masood M. Sharif Mahmood, and CEO of e& life and e& international Khalifa Al Shamsi, with His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the United Arab Emirates and Ruler of Dubai at GITEX Global e& stand at GITEX Global.

تعد مشاركة "إي آند الإمارات" في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2024 فرصةً مهمة لتعريف زوار المعرض من الجهات الحكومية والشركات والأفراد بأهمية التكنولوجيا في عالمنا الراهن، فمن خلال هذا المعرض نرسم خارطة الطريق في الاستثمارات التقنية والابتكارات، ونحقِّق استفادة محورية عبر عرض أحدث حلولنا وخدماتنا التكنولوجية لشريحة واسعة من الجمهور. إضافةً إلى ذلك، تعزز المشاركة في حدث عالمي بهذا الحجم من سمعة الشركة وتزيد من وعي الجمهور بعلامتها التجارية، مما يسهم في زيادة الطلب على خدماتها.

وتتنوع الحلول التي نعرضها لتلبي الاحتياجات المتعددة لقطاعات الأعمال والأفراد، على سبيل المثال، يقدم جناح المنزل الذكي (Smart Home) تجربة غامرة لاستكشاف وتصور مستقبل المعيشة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويتيح العرض التفاعلي للزوار مشاهدة كيف يتوقع الذكاء الاصطناعي احتياجات المستخدم ويتكيف معها من خلال التعلم وفهم التفضيلات والعادات وقراءة المؤشرات الصحية للأشخاص، ومن ثم تقوم التقنية بتعديل بيئة المنزل ليوفر أجواءً مريحة ومخصّصة، مما يساعد في تبسيط المهام اليومية ويعزز الراحة والسلامة داخل المنزل.

وبالإضافة إلى ذلك، يمثل معرض جيتكس منصة مثالية للتعاون مع العديد من الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، وسيشهد جناح "إي آند الإمارات" توقيع العديد من الاتفاقيات الهامة مع كبرى الشركات التكنولوجية لرسم معالم المستقبل الرقمي.

2. ما هي أعلى سرعة للشبكة في "إي آند الإمارات" حاليا وهل يوجد توجه لزيادتها؟

نجحنا خلال جيتكس 2024 في تحقيق أعلى سرعة مجمعة عالمياً لشبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G-Advanced) بلغت 62 جيجابت في الثانية، ما يجعل سكان دولة الإمارات العربية المتحدة مستقبلاً أول من يختبر هذه السرعات القياسية على مستوى العالم.

وأجرينا في بداية العام 2024 أول اختبار ناجح لتقنية (50G PON) في خدمات النطاق العريض الثابت في الشرق الأوسط، وتُتيح هذه التقنية سرعات اتصال فائقة عبْر شبكات الألياف الضوئية للأفراد والأعمال، تصل إلى 50 جيجابت في الثانية الواحدة، ونجحنا بحلول منتصف العام الجاري في استخدام التقنية في شبكتنا، لتكتمل جهودنا الكبيرة في تقديم خدمات شبكات النطاق العريض، ونغير جذريّاً تجربة عملائنا في الاستمتاع بسرعات فائقة في بث مقاطع الفيديو عالية الوضوح، وتنزيل وتحميل الملفات بسرعة أكبر، فضلًا عن الدعم المتزايد للأجهزة الذكية.

كما حققت "إي آند الإمارات" إنجازاً عالميّاً بتسجيل أسرع اتصال بالإنترنت في العالم عن طريق شبكة الجيل الخامس، وبسرعة بلغت 30.5 جيجابت في الثانية، ويمثِّل هذا الإنجاز علامةً فارقةً في مسيرتنا في شبكة الجيل الخامس المتقدمة ويبقى الهدف الأساسي هو تمكين التجارب الجديدة في الاتصال للأفراد والأعمال.

وتساهم "إي آند الإمارات" بشكل محوري في تصنيف دولة الإمارات في المركز الأول لمتوسط سرعات التنزيل لكل من الهاتف المتحرك والنطاق العريض الثابت وفقاً لعدة تقارير صادرة عن مؤشر Speedtest من Ookla خلال 2024.

3. ما هي نسبة تغطية شبكة الجيل الخامس والجيل الخامس المتقدم من مساحة الدولة وما هي نسبة تغطية شبكة الالياف الضوئية؟ ومتى تغطي مساحة الدولة الاجمالية؟

وصلت نسبة تغطية شبكة "إي آند" للجيل الخامس في المناطق السكنية في دولة الإمارات إلى 99.33%، ونهدف إلى الوصول لنسبة 99.5 بحلول نهاية العام 2024. أما فيما يتعلق بنسبة تغطية شبكة الألياف الضوئية في الدولة، فقد لعبت "إي آند الإمارات" دوراً محوريّاً في تحقيق دولة الإمارات للمرتبة الأولى عالميّاً في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل لعدة أعوام، والتي بلغت 99.3%.

4. ما هو عدد المشتركين في خدمات "إي آند الإمارات" داخل الإمارات ؟

وصل إجمالي عدد مشتركي الخدمات التي تقدمها "إي آند الإمارات" إلى ما يقارب 15 مليون مشترك في دولة الإمارات بنهاية النصف الأول من 2024، وهو برهان على ثقة العملاء في خدماتها وتطور شبكاتها، وإطلاق خدمات مبتكرة تقدم قيمة فريدة للعملاء. وتقدم الشركة مزيجاً فريداً من خدمات الاتصالات والخدمات الرقمية والحلول الذكية. وارتفع عدد مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 5.4% على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع الطلب على خدمات الاتصال الموثوق وشبكة الجيل الخامس المحسنة. كما شهد عدد مستخدمي خدمات الهاتف الثابت نمواً إيجابياً بلغت نسبته 3.9% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري.

5. ما الخطوات التي اتخذتها "إي آند الإمارات" لتحسين تجربة العملاء عبر الذكاء الاصطناعي؟

استخدمنا التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء بشكل كبير، إذ تتيح هذه التقنيات للعملاء على سبيل المثال إنشاء وتخصيص واختيار أفضل العروض لأنفسهم بسهولة من مجموعة متنوعة من الخدمات، مما يجعل الحصول على الخدمات أكثر ومرونة وموائمة احتياجاتهم الشخصية.

وباستخدام التحليلات التنبؤية، قمنا بتحسين آلية التواصل مع العملاء، والتأكد من تزويد العروض المناسبة إلى الشريحة المناسبة من العملاء، وفي الوقت المناسب، وعبر قنوات الاتصال المناسبة. ويسهم استخدام الذكاء الاصطناعي في اقتراح أفضل العروض وتعديلها في الوقت الفعلي بناء على ملاحظات العملاء، مع التأكد من بقاء العروض ذات صلة باحتياجاتهم. كما نجحت حالات استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، في تحسين أداء الشبكة، وتخفيف التداخل اللاسلكي، وتحسين تجربة التجوال الذكي، إلى جانب العديد من الاستخدامات الأخرى التي تؤكد جهود "إي آند الإمارات" المرتكزة على تبني التكنولوجيا الحديثة لتعزيز تجارب الأفراد، وتمكين قطاعات الأعمال نحو المستقبل الرقمي، وتلبية تطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز المكانة المتقدمة للدولة على المؤشرات الرقمية العالمية.

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