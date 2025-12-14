جيتور تطلق "ليلة الشرق الأوسط للسيارات الهجينة" في عُمان وتكشف عن ثلاثة طرازات جديدة بقيادة G700

بدية، عُمان، 14 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أطلقت جيتور ثلاثة طرازات هجينة، هي G700 وT2 i-DM وT1 i-DM، خلال مهرجان بدية النابض بالحياة، الذي يُعد أحد أبرز الفعاليات الخارجية وفعاليات رياضة السيارات في عُمان.

بصفتها الفائزة بـ"جائزة العلامة التجارية الأكثر ثقة لعام 2024" في عُمان، قدّمت جيتور أداءً استثنائيًا في السوق المحلية، حيث احتلت المرتبة الثالثة إجمالًا بين جميع العلامات التجارية، والمرتبة الأولى في فئة سيارات الدفع الرباعي الخفيفة المخصصة للطرق الوعرة. أُقيم حدث جيتور للسيارات الهجينة خلال مهرجان بدية المفعم بالحيوية، الذي يُعد أحد أشهر الاحتفالات في الهواء الطلق في عُمان. وقد وفر هذا الموقع منصة مثالية لمزج فلسفة العلامة التجارية المميزة لجيتور "Travel+" مع مغامرة استكشاف الصحراء. ومن خلال المسابقات المليئة بالتحديات والتجارب الثقافية الغنية، جسّد الحدث موضوع "تمكين رحلة جديدة" على أرض الواقع.

تحت سماء الصحراء المرصعة بالنجوم، قدّمت جيتور طراز G700. بُنيت هذه السيارة على منصة GAIA الجديدة، وتعمل بنظام i-DM المخصص للطرق الوعرة، مما يوفر قدرة إجمالية تبلغ 665 كيلوواط. صُمّمت G700 لتحمّل ظروف الطرق القاسية، وتتميّز بثلاثة أقفال تفاضلية ذكية، وإطار داخلي عالي الصلابة، وتصنيف IP68 لمقاومة الماء، بما يضمن أداءً ممتازًا على الرمال وفي الأجواء الحارة وعند عبور مجاري المياه. كما يسهم نظام الدفع الرباعي الذكي XWD الجديد كليًا، إلى جانب وضع المحور المتقاطع التلقائي، في تعزيز قدرات السيارة على اجتياز التضاريس المعقدة. بالإضافة إلى ذلك، ترتقي G700 بمستوى الراحة في الرحلات الطويلة؛ إذ إنها مزوّدة بأربع شاشات متزامنة، ومقاعد مريحة من جلد نابا بميزة راحة سحابية، إلى جانب نظام تدليك ذي ثماني نقاط، فضلًا عن نظام صوتي من Lexicon يوفّر تجربة سفر غامرة.

وتنضم إلى التشكيلة كلٌّ من T2 i-DM وT1 i-DM، لتقدّما تصميمًا خفيف الوزن وكفاءة عالية، ومدى سير ممتدًا، وأداءً هجينًا متطورًا في كل رحلة. وسواء كانت الرحلة عائلية على الطرق، أو تنقّلًا يوميًا، أو مغامرة على الطرق الوعرة في عطلة نهاية الأسبوع، فإن هذه الطرازات تتكيف بسلاسة مع طبيعة كل رحلة. وتماشيًا مع هوية جيتور، تجمع هذه السيارات بين السلامة والراحة والميزات الذكية المجرَّبة، ضمن حلول تنقّل عملية راقية تعتمد على الطاقة الجديدة.

يمثل حدث جيتور للسيارات الهجينة خطوة رئيسية في استراتيجية الطاقة الجديدة للعلامة التجارية في المنطقة، ومع طرح مجموعة كاملة من السيارات الهجينة، ستعمل جيتور على تعميق التزامها تجاه سوق الشرق الأوسط. ومن خلال البقاء مخلصة لفلسفتها "Travel+" والاستفادة من أحدث التقنيات الهجينة والأنظمة الذكية، تستعد العلامة التجارية لتعزيز الراحة للمستخدمين في مختلف أنماط السفر.

