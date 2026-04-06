حافظوا على انتعاشكم واتصالكم مع حلول التكييف الذكية من إل جي لتجربة مريحة ومتطورة في الخليج

تبريد ذكي وكفاءة فائقة وتكامل مع أنظمة المنزل الذكي لتجربة تواكب حرارة الصيف في دول الخليج

تتميز حلول التكييف من إل جي بقدرتها الفائقة على العمل بكفاءة عالية في درجات الحرارة المرتفعة في دول الخليجي، حيث توفر تبريداً ذكياً لراحة مثالية.

تعمل تقنية التبريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي على ضبط الإعدادات تلقائياً، مما يضمن أعلى كفاءة وراحة في الغرفة.

بفضل تكاملها مع نظام ThinQ للمنازل الذكية ومكوناتها المتينة، تُعد مكيفات "إل جي" الخيار الأمثل والأكثر موثوقية للأسر في منطقة الخليج.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 6 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ --

ترتفع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة مع اقتراب فصل الصيف في منطقة الخليج، مما يجعل الحفاظ على بيئة منزلية مريحة عنصراً أساسياً للراحة اليومية. لذلك، تُعيد إل جي إلكترونيكس تعريف مفهوم التبريد لفصل الصيف من خلال حلول التكييف الذكية المصممة لتجمع بين التبريد الذكي والمتانة وسهولة التكامل مع أنظمة المنزل الذكي. وسواء كان الهدف هو التغلب على حرارة المناطق الساحلية أو تلبية احتياجات المدن الإقليمية، فإن مجموعة مكيفات "إل جي" توفر راحة موثوقة مصممة خصيصاً لتناسب الظروف المناخية الفريدة للمنطقة.

Stay Cool and Connected: LG's Smart AC Technology Redefines Gulf Comfort

تبريد ذكي معزز بتقنية الذكاء الاصطناعي

تُضفي أنظمة التكييف من "إل جي" المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، ذكاءً متطوراً على عملية التبريد اليومية. وتُعدّل هذه الأنظمة بفضل أجهزة الاستشعار الذكية إعدادات التبريد تلقائياً من خلال تحليل عوامل مثل عدد الأشخاص في الغرفة ومستويات الرطوبة وأنماط درجات الحرارة في الوقت الفعلي. ويضمن الذكاء الاصطناعي من "إل جي" توازناً مثالياً في درجة الحرارة ويمنع الاستهلاك غير الضروري للطاقة، سواء كان ذلك عن طريق اكتشاف ازدحام غرفة المعيشة أثناء التجمعات العائلية أو ضبط قدرة التبريد للمساحات غير المستخدمة.

تعمل هذه التعديلات الذكية على تحقيق أقصى قدر من الراحة وتحسين كفاءة الطاقة بشكل ملحوظ من خلال الحد من التبريد الزائد والتكيّف الانسيابي مع البيئة المحيطة، وهي ميزة حيوية لأسر الخليج التي تواجه صيفاً حاراً وطويلاً. وبالنسبة للمنازل التي تجمع بين نمط حياة نشط وأفراد واعيون باستهلاك الطاقة، تجعل هذه التقنية التكيفية التحكم في المناخ الداخلي أمراً سهلاً مع تقليل الأثر البيئي إلى أدنى حد.

واستناداً إلى هذه التقنية الذكية، تُتيح تقنية الضاغط العاكس المزدوج المبتكرة من "إل جي"، تبريداً أسرع مع تنظيم دقيق لدرجة الحرارة، وهي ميزة أساسية تُكمّل وظائف الذكاء الاصطناعي. وينتج عن ذلك انخفاض في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 70%، مما يمنح السكان البرودة والراحة دون القلق بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء خلال ذروة فصل الصيف. ويضمن الجمع المتطور بين تقنية التكيّف المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية الضاغط العاكس من "إل جي" تحقيق الاستدامة مع الأداء المتميز، مما يُعيد تعريف مفهوم الراحة المنزلية الصيفية في جميع أنحاء المنطقة.

متانة تلائم مناخ الخليج القاسي

صُممت أنظمة التكييف من "إل جي" خصيصاً لتحمل أقسى الظروف البيئية في المنطقة، مما يضمن أداءً موثوقاً يدوم طويلاً. وتتميز هذه الأنظمة بقدرتها على توفير التبريد الثابت حتى في درجات الحرارة التي تصل إلى 65 درجة مئوية، وهي مصممة خصيصاً للمنازل والشركات التي تواجه حرارة الصيف الشديدة. وتوفر مكيفات "إل جي" تبريداً ثابتاً لراحة قصوى، سواء كان الأمر يتعلق بمقاومة الحرارة الشديدة خلال ساعات الظهيرة أو الحفاظ على استقرار درجة الحرارة في ظل تقلبات درجات الحرارة.

وتُعزز المتانة مكونات مقاومة للتآكل مدمجة في كل طراز، مما يحمي الأجزاء الأساسية من التلف الناتج عن رطوبة المناطق الساحلية والتعرض للرمال. ويضمن هذا تشغيلاً موثوقاً في المدن ذات الهواء المالح على البحر أو المناطق الصحراوية التي تعاني من ظروف قاسية ومغبرة. وتعمل هندسة "إل جي" المتقدمة على تقليل التآكل، مما يطيل عمر أنظمة التكييف مع الحفاظ على الأداء الأمثل عاماً بعد عام.

تجمع مكيفات "إل جي" بين التصميم المتين ومزايا التبريد الذكية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية الشديدة المتوقعة في أشهر الصيف، من ناطحات السحاب في المدن إلى المجمعات السكنية الساحلية. وبفضل سمعتها المرموقة في الموثوقية الدائمة، تضمن "إل جي" لعملائها راحة البال طوال أشهر الصيف الحارة دون المساس بالراحة أو الكفاءة.

تحكم ذكي وسلس

إضافة إلى أدائه المتميز، تتيح إمكانيات منصة ThinQ™ من إل جي للعملاء عملية التحكم في تكييف الهواء أكثر بساطة وذكاءً مقارنة بأي وقت مضى. إذ يمكن للمستخدمين إدارة إعدادات المكيف عن بُعد - كجدولة دورات التبريد، وضبط درجات الحرارة، ومراقبة استهلاك الطاقة في الوقت الفعلي - وكل ذلك من هواتفهم الذكية. ولا يتوقف التواصل السلس عند هذا الحد، بل يمتد ليشمل المساعدات الصوتية مثل أمازون أليكسا ومساعد جوجل، مما يوفر تحكماً سهلاً وآلياً في تشغيل المكيف.

بدءاً من إدارة استخدام الطاقة ووصولاً إلى ضمان الراحة الشخصية قبل الوصول إلى المنزل، تمكن إل جي سكان الخليج من التمتع بأقصى درجات الراحة إلى جانب جودة هواء متفوقة - مما يوفر أجواءً مثالية حتى في أعلى درجات الحرارة صيفاً.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول البيئة

تقدم شركة إل جي لحلول البيئة (ES) حلول تكييف هواء متقدمة مصممة لتناسب مختلف القطاعات والمناخات، حيث توفر أداءً استثنائيًا لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) للمباني حول العالم. وبفضل خبرتنا الواسعة ومعرفتنا العميقة بالصناعة، نخدم الشركات التي تسعى إلى حلول HVAC رقمية وصديقة للبيئة. كشريك مثالي، نحن مجهزون لدمج تقنياتنا المتطورة في عملياتك اليومية، مع توفير دعم مستمر لأعمالك. بالإضافة إلى حلول HVAC، تتولى شركة ES مسؤولية أعمال شحن المركبات الكهربائية لشركة إل جي، بهدف تعزيز النمو في قطاع التكنولوجيا النظيفة للشركات (B2B)، والذي يُعد أحد مجالات النمو الرئيسية المستقبلية لشركة إل جي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.lg.com/global/business/hvac و www.LG.com/b2b .

