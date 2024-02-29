حافلات Yutong الكهربائية النقية تتفوق في اختبارات الطقس الشديد البرودة في النرويج وكازاخستان

تشنغتشو، الصين، 28 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أكملت شركة Yutong Bus Co., Ltd.‎ ("Yutong"، SHA:600066)، أحد موردي الحافلات العالمية، اختبارات الطريق الصارمة في ظل ظروف مناخية شديدة البرودة لحافلاتها الكهربائية النقية في النرويج وكازاخستان بنجاح، ما يشير إلى إنجاز مهم في كهربة وسائل النقل العام. في ظل درجات حرارة منخفضة تصل إلى -25 درجة مئوية في كازاخستان، حققت الحافلة الكهربائية التي تعمل بالبطارية من Yutong نطاق قيادة رائع يبلغ 374 كم، ما يضع معيارًا جديدًا لأداء الحافلات الكهربائية في المناخات القاسية.

Yutong Pure Electric Buses Triumph in Extreme Cold Weather Tests in Norway

ولم تكن الاختبارات التي أجريت في البيئات الشديدة البرودة في أستانا، كازاخستان، وداخل الدائرة القطبية الشمالية في النرويج، مجرد اختبار للقدرة على التحمل، بل كانت إشارة واضحة إلى القدرات التشغيلية للحافلات الكهربائية في الظروف القاسية.

تم اختبار الطراز E18PRO في كازاخستان، حيث انطلق في رحلة صعبة في 21 يناير 2024، ما يدل على المدى الرائع للحافلة ويبرهن أيضًا على قدرتها على توفير بيئة دافئة ومريحة لأكثر من 1500 راكب. وقد أشاد الركاب بشكل خاص بدرجة الحرارة الداخلية الثابتة للمركبة والتي تتراوح بين 18 درجة مئوية و22 درجة مئوية وسط البرد القارس، من أجل تعزيز الراحة.

ويكمن سر نجاح E18PRO في تقنية البطارية المتطورة من Yutong، والتي تتميز بنظام تسخين سائل يحافظ على درجات الحرارة المثالية لبطاريات ليثيوم فوسفات الحديد، ما يضمن التشغيل الفعال حتى في أبرد الأجواء. وبالإضافة إلى ذلك، تستفيد الحافلة من خبرة Yutong الواسعة في تشغيل 190 ألف مركبة تجارية تعمل بالطاقة الجديدة في كل أنحاء العالم، باستخدام إستراتيجيات تحكم مخصصة ومصممة خصوصًا للتشغيل في الأجواء الشديدة البرودة.

لقد استمر سعي Yutong لتحقيق التميز في النرويج، حيث تم إخضاع الطراز U12 لاختبار صعب في كيركينيس. من خلال تحقيق استهلاك طاقة يبلغ 1.56 كيلووات/كم في اختبار مباشر لمسافة تزيد عن 105 كم، عمل الطراز U12 بشكل لا تشوبه شائبة في درجات حرارة تصل إلى -33 درجة مئوية. لقد كان تركيز Yutong على تعزيز متانة السيارة ضد التآكل والصدأ، ولا سيَّما في الأجواء الثلجية المليئة بالأملاح في النرويج، أمرًا بالغ الأهمية لنجاحها.

ومع وجود أكثر من 331 حافلة كهربائية تعمل بالبطارية في النرويج، أظهرت Yutong تفانيها الثابت في تحسين استدامة وسائل النقل العام في كل أنحاء العالم. إن النهج المبتكر الذي تتبناه الشركة، من نظام التبريد السائل للبطارية إلى الميزات الذكية مثل جدولة تكييف الهواء عن بُعد وتشخيص الأخطاء، يبرهن على ريادتها في سوق الحافلات الكهربائية.

وتفاني Yutong Bus في قيادة التحرك الدولي نحو نظام نقل عام أكثر مراعاة للبيئة وأمانًا يتجلى بوضوح في هذا التقدم الملحوظ في قدرة المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=RlR0OGGM7PI

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2349642/1.jpg