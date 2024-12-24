حافلة Yutong Bus T15E تُظهِر أداءً استثنائيًا للبطارية ومدى القيادة في تحدي فنلندا

هلسنكي، فنلندا، 24 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- أكملت شركة Yutong Bus (Yutong" " المسجلة بالرمز SHA: 600066)، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع المَركبات التجارية، تحدي التحمُّل في البرد القارس لحافلتها الكهربائية الفاخرة T15E في فنلندا، بعد اختبارات سابقة لطراز U12 في النرويج وE18Pro في كازاخستان. أظهر تحدي فنلندا مرة أخرى الأداء الاستثنائي لحافلة T15E على الطُرُق الجليدية في درجات حرارة تصل إلى -20 درجة مئوية، حيث اجتازت سلسلة من التجارب المُصَمَّمة لاستكشاف الإمكانات الكاملة لسلامتها، وكفاءتها في استهلاك الطاقة، ومدى القيادة، والانعطاف، وقدرات تسَلُّق المُرتفعات في الظروف القاسية.

بداية من أولو إلى روفانييمي، نجحت T15E في اجتياز مسافة 250 كيلومترًا من الطرق المُتعرجة المُغطاة بالثلوج، مختبرة بدقة إدارة الطاقة وأداء السيارة الكهربائية في ظروف صعبة. خلال رحلة استغرقت ساعتين ونصف، أظهرت T15E قدرات استثنائية في كفاءة البطارية، والثبات، وتسَلُّق المرتفعات، والانعطاف. أشاد ممثلا الإعلام Juho Akseli Käki وTom Alexander Terjesen بالتحكُّم الدقيق للمَركبة وجودة الركوب الفاخرة، والتي تعززت أكثر بمقاعد التعليق المتطورة، والإضاءة الداخلية المحيطة المصممة بأناقة.

في الاختبار الثاني، الذي شمل مسارًا بطول 609.8 كيلومتر من أولو إلى هلسنكي، أكملت T15E الرحلة أيضًا في درجة حرارة -20°C مع انخفاض مستوى الشحن من الامتلاء إلى 2% واستهلاك طاقة بلغ 0.94 كيلوواط/كم فقط، مما يؤكد قدرته على الأداء في بيئات الشتاء القاسية.

"من خلال اختبارات صارمة في ظروف الجليد والثلج في القطب الشمالي، أثبتت Yutong T15E قدرتها على الحفاظ على أداء مُستقر خلال المدى الأقصى في بيئات البرد القارس"، وفقًا لتعليق Victor Wang، مهندس المُنتَج في Yutong Bus، وأضاف قائلًا "يلبي النطاق الذي يتجاوز 600 كيلومتر، الاحتياجات المتنوعة لخدمات الحافلات الفاخرة للمسافات الطويلة".

يعتمد أداء T15E الموثوق على تقنيات متطورة تتيح أداءً متميزًا في الظروف القاسية، كما أن البطارية عالية الكثافة للطاقة من الجيل الجديد بسعة 630 كيلوواط ساعة مدعومة بنظام متقدم لإدارة التبريد والتدفئة السائلة الذي يحسن الكفاءة في درجات الحرارة المنخفضة. يَصل المحرك المتزامن ذو المغناطيس الدائم إلى كفاءة قصوى تصل إلى 97.5%، مع ميزات تشمل نظام استرداد طاقة الفرامل الفعال الذي طورته Yutong ونظام مكيف الهواء بمضخة حرارية لدرجات الحرارة المنخفضة، مما يُعَزز الحفاظ على الطاقة وموثوقية التشغيل.

مع قدرات الشحن السريع على مستوى الميجاواط، تدعم T15E إعادة الشحن الكامل في أكثر من ساعة بقليل وتتوافق مع محطات الشحن الرئيسية في جميع أنحاء أوروبا، مما يضمن أقصى قدر من الراحة للمشغلين. تُعزز أنظمة السلامة المتقدمة، بما في ذلك نظام الكبح الإلكتروني (EBS) وبرنامج الثبات الإلكتروني (ESP) ونظام التحذير من مغادرة المسار LDWS))، الأداء الموثوق والفعال للنقل لمسافات طويلة.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=UU1BcvZEcow

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=CsT6h5oY3JA