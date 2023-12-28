حدث Bybit's Morocco X: ربط التمويل والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- في الآونة الأخيرة، استضافت منصة Bybit ، ثالث أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث الحجم، حدثا تاريخيا للشراكة في المغرب، حيث عرضت التزامها بإثراء نظام عمل Bybit وتعزيز مجتمع تجار العملات الرقمية ورجال الأعمال المتنامي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .MENA

وقد عُقد حدث Morocco X في أجواء فخمة في فندق Four Seasons، وشهد حضور مجموعة مميزة من الضيوف، بما في ذلك القادة البارزين في صناديق الاستثمار الرئيسية والتجار الناجحين.

Bybit's Morocco X Event: Bridging Finance and Innovation in the MENA Region

صُمم هذا الحدث لتعزيز الروابط العميقة والمناقشات المعنوية بين نخبة من الشخصيات المؤثرة في عالم المال، وكذلك المساهمة في نمو مجتمع العملات الرقمية.

هذا وأسندت مهمة قيادة فعاليات الجلسة الصباحية للحدث لرئيسة قسم الأعمال العالمية والشراكات الاستراتيجية في Bybit، السيدة Leila Mcharek، وشملت الجلسة تناول وجبة فطور خفيفة. ورحَّبت Leila بالعديد من كبار الشخصيات التي حضرت الجلسة، وكان من بين هؤلاء السيد Tarik Haddi، رئيس إدارة الابتكار في Azur، بالإضافة إلى كبار مديري صناديق الاستثمار ذوي التأثير الكبير. وقد شهدت الجلسة المسائية مشاركة نجوم مؤثرين محليين معروفين على غرار Yassine Meho، الذي أضاف تأثيرا رقميا كبيرا ومشاركة مجتمعية مهمة إلى الحدث.

وشكل حدث Morocco X، فضلًا عن كونه فرصة مواتية للتواصل، تلاقيًا لآراء متنوعة ورؤية مشتركة لمستقبل عالم العملات الرقمية والمال. وتعد المبادرة التي قامت بها Bybit شهادة ودليل على التزامها الراسخ بتنمية بيئة تداول ديناميكية وبناء شبكة تتجاوز الحدود الجغرافية. وهذا يدل على جهود الشركة لتوحيد قادة الصناعة والمؤثرين حول الهدف المشترك المتمثل في النهوض بأسواق العملات المشفرة والمالية ودفعها إلى الأمام.

هذا الحدث هو إنجاز رئيسي في رحلة منصة Bybit، مؤكدًا موقعها كإحدى المنصات الرائدة في اقتصاد العملات الرقمية. وتواصل Bybit، من خلال استغلال قوة المجتمع والتعليم والابتكار، تمهيد الطريق نحو مستقبل مزدهر في مجال الأصول الرقمية.

#Bybit / #TheCryptoArk

نبذة عن Bybit

تعتبر Bybit ثالث أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث الحجم، وقد جرى تأسيسها عام 2018. وتوفر منصة احترافية يمكن للمستثمرين والمتداولين في مجال العملات الرقمية من خلالها العثور على محرك مطابق فائق السرعة وخدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ودعم مجتمعي متعدد اللغات. وتعتبر المنصة شريكًا فخورًا لأبطال رياضة Formula One من الصانعين والسائقين: فريق Oracle Red Bull Racing.

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