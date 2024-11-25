حصريّا في أفريقيا: Bybit تروج لتعليم التشفير من خلال ندوة عبر الإنترنت حول أمن P2P

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 نونبر/تشرين الثاني 2024 /PRNewswire/ -- تسعى Bybit، ثاني أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التداول، إلى زيادة الوعي بأمن P2P وتزويد المستخدمين بأحدث المعارف والأدوات لمكافحة الاحتيال في حدث جديد للتعلم والكسب، حصريًا للمستخدمين في أفريقيا. ستستضيف Bybit P2P ندوة أمن P2P عبر الإنترنت في 25 نونبر/تشرين الثاني، كما ستعلن Bybit P2P عن مجموعة جوائز بقيمة 10000 دولار أمريكي لحدث إيداع جديد حصري في إفريقيا.

ندوة أمن P2P عبر الإنترنت

Africa Exclusive: Bybit Promotes Crypto Education with P2P Security Webinar

في 25 نونبر/تشرين الثاني، سيتم بث الندوة المباشرة عبر الإنترنت حول أمن P2P على مجموعة Bybit أفريقيا على تيليجرام من الساعة 7 إلى 9 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق. يمكن للحاضرين الاستفادة من جلسة شاملة حول النصائح وأحدث المعارف المتعلقة بسلامة الأصول ومخاطر الأطراف الأخرى. ستغطي الندوة المجانية عبر الإنترنت الموضوعات التالية:

اكتشاف عمليات الاحتيال : سيتعرف المستخدمون على علامات عمليات الاحتيال الشائعة وخطوات التحقق من صحة المدفوعات. البقاء في أمان مع Bybit P2P : يتسنى للمستخدمين اكتشاف أدوات الأمان التي توفرها Bybit وأحدث الميزات لمكافحة محاولات الاحتيال. التداول بثقة : سيحصل المستخدمون على نصائح عملية ونصائح عملية حول كيفية التداول بأمان.

سيكون المجال مفتوحًا لجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة بعد المشاركة من قبل خبراء Bybit P2P. قبل انعقاد الندوة عبر الإنترنت، سيُدعى الحضور لإرسال أسئلتهم وسيفوز المحظوظون بـ 10 دولارات أمريكية إذا تم اختيار أسئلتهم من قبل المتحدثين.

10000 دولار أمريكي مكافآت للإيداعات الأولى

في الفترة من 25 نونبر/تشرين الثاني إلى 15 دجنبر/كانون الأول 2024، قد يتأهل المستخدمون الجدد الذين يتسجلون بنجاح للحصول على حساب Bybit ويكملون المستوى 1 من التحقق من الهوية للمشاركة في مجموعة جوائز بقيمة 10000 دولار أمريكي مخصصة للمستخدمين المؤهلين في إفريقيا فقط. يجب على المستخدمين التسجيل في الحدث وإجراء إيداع عبر Bybit P2P للتأهل والفوز بما يصل إلى 10 دولارات أمريكية، تنطبق الشروط والأحكام.

قالت Joan Han، Sales and Marketing Directorفي Bybit: "يمثل الاحتيال المالي تحديًا قديمًا ويجب على المستخدمين البقاء يقظين مع تطور المحتالين والنصابين. تستثمر Bybit باستمرار في أجهزتنا وبرمجياتنا لبناء حواجز الحماية اللازمة لمنصتنا. ولكن هذا لا يلغي أهمية تثقيف المستخدم، ونأمل من خلال مشاركات من هذا النوع أن نساعد في الارتقاء بالمجتمع على طريق النمو".

P2P هي جزء عضوي من اقتصاد العملات المشفرة وتساعد على تعزيز الشمولية في الاقتصادات الناشئة. مع Bybit P2P، يمكن للمستخدمين من جميع المستويات الوصول إلى منصة التداول من نظير إلى نظير سهلة الاستخدام للتداول فيما بينهم بالسعر الأمثل المتفق عليه. تقلل هذه الخدمة من الحاجة إلى الوسيط، مما يحسن من فعالية التكلفة مع توفير أمان المنصة المدعوم من البورصة.

لمعرفة المزيد عن الحدث والأهلية قم بزيارة .Bybit P2P

#Bybit / #TheCryptoArk

نبذة عن Bybit

Bybit هي ثاني أفضل بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول مع أكثر من 50 مليون مستخدم. توفر Bybit التي تأسست في عام 2018، منصة احترافية تمكن المستثمرين والمتداولين في مجال العملات المشفرة العثور على محرك مطابقة فائق السرعة، وخدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ودعم مجتمعي متعدد اللغات. تفخر Bybit بشراكتها مع فريق Oracle Red Bull Racing، حامل لقب بطولة الفورمولا 1 للصانعين والسائقين.

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