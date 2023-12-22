حصلت شركة Kitchens@ على تمويل مذهل بقيمة 65 مليون دولار أمريكي من سلسلة C من شركة استثمارية مزدهرة للنمو، Finnest

بنجالور، الهند ولندن, 22 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- يسر Kitchens@، إحدى الشركات الرائدة في صناعة المطابخ السحابية الديناميكية، أن تعلن عن استحواذها الناجح على تمويل بقيمة 65 مليون دولار أمريكي من Finnest، وهي شركة استثمارية ناشئة للنمو ومقرها في لندن. لعبت Swiggy دورًا محوريًا كمستثمر رئيسي في Kitchens@ خلال جولة التمويل من السلسلة B بشكل ملحوظ. والجدير بالذكر أن شركة Finnest (إحدى شركات BNP)، التي أسسها اثنان من المستثمرين ورجال الأعمال من أصل هندي، هما الدكتور بيسواناث باتنايك والسيد أرون كار (العسكري السابق)، قامت Finnest سابقًا باستثمارات استراتيجية في قطاعات متنوعة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية التي تعمل بالهيدروجين، والرياضة والترفيه، والمدن الذكية، وتقنيات الطيران، والفنادق والضيافة. كان المدير التنفيذي للعمليات في Finnest، السيد آرون سوراج، هو الشريك الرئيسي في هذه الجولة من الاستثمار والمحفز في غزوتهم الأولى في صناعة الأغذية والمشروبات المتطورة باستمرار.

Two visionaries forging a path to redefine the future of dining and investment - Dr. Biswanath Patnaik and Junaiz Kizhakkayil

أعرب الدكتور بيسواناث باتنايك عن ثقته في Kitchens@ قائلاً: "لعبت Kitchens@ دورًا محوريًا في تشكيل مشهد قطاع المطابخ السحابية في الهند، حيث ظهرت كلاعب رئيسي في قطاع تجميع الأغذية والإمدادات. إن ثقتنا في مستقبل هذا المشروع لا تتزعزع، وذلك بفضل القيادة الذكية لمؤسسنا ومديرنا التنفيذي، السيد جونيز كيزكاييل. ونتوقع حدوث تحول كبير في الأعمال في السنوات المقبلة، خاصة مع الشراكات الإستراتيجية القائمة مع كيانات كبرى مثل Swiggy وBeenext."

تحدث جونيز كيزهاكاييل (JK) ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Kitchens@، عن رحلة الشركة قائلاً: "لم يكن مسارنا خلال السنوات القليلة الماضية أقل من رائع. لقد واجهنا العديد من التحديات ولكننا حافظنا بثبات على رؤيتنا وأهدافنا. إنه لمن دواعي السرور للغاية أن نحظى بثقة المستثمرين البارزين مثل Finnest. وأتقدم بخالص امتناني للدكتور بيسواناث باتنايك والسيد آرون كار والسيد آرون سوراج لإيمانهم باستراتيجية النمو لدينا."

أوضح جونيز كيزهاكاييل (JK) خطة عرض المطاعم الخاصة بها، مع التركيز على ثروة أسهم العلامة التجارية الموجودة في السوق الهندية. وقال: "لقد كان تأسيس هذه العلامات التجارية رحلة شاقة، حيث استثمر الأفراد المتفانون مواردهم التي اكتسبوها بشق الأنفس، ووقتهم، والتزامهم الذي لا يتزعزع. واليوم، نشهد العديد من هذه العلامات التجارية التي لديها القدرة ليس فقط على السيطرة على السوق الهندية ولكن أيضًا لإحداث تأثير كبير على المسرح العالمي."

أكد جونيز كيزهاكاييل (JK) ، بالاعتماد على خبرته التي امتدت لثلاثة عقود في الصناعة، على أهمية الحمض النووي للمؤسس والإيمان بالمنتج لنجاح العلامة التجارية. وأضاف: "ترتكز خطة تطوير مطاعمنا على هذه المبادئ، وأنا فخور بأن أقول إننا أنشأنا تحالفات قوية مع جميع العلامات التجارية الكبرى تقريبًا. وهذا يمثل فرصة كبيرة لنا ولمستثمرينا لخلق شيء استثنائي حقًا."

تابع لتسليط الضوء على تخصيص الأموال التي تم جمعها لتوسيع نموذجهم الهجين، Dinerium. وصف جونيز كيزهاكاييل (JK) Dinerium بأنها تجربة طعام تحويلية تجمع بسلاسة بين العناصر غير المتصلة بالإنترنت والعناصر عبر الإنترنت، وتقدم مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الرائدة مباشرة على طاولات العملاء. كما شدد على كيفية تعزيز اجتماعات الشركات والاتصالات الهادفة عبر وجبات رائعة، مما يمثل خروجًا عن الأعراف التقليدية.

في تطور مثير للإعجاب في وقت سابق من هذا العام، استحوذت Kitchens@ على Swiggy Access Kitchen، ووسعت نطاقها إلى ست مدن رئيسية و45 موقعًا، وتضم شبكة مكونة من 700 مطبخ.

إن المستقبل واعد حقًا لشركة Kitchens@ حيث أنها تشرع في رحلتها المثيرة بدعم من Finnest.

نبذة عن Finnest:

Finnest (إحدى شركات BNP Group) هي شركة استثمارية للنمو مقرها في المملكة المتحدة وهي متخصصة في الاستثمارات في المراحل المبكرة، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مجالات مثل الخدمات المصرفية والرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية والتكنولوجيا المالية ومصادر الطاقة المتجددة والمؤسسات الملتزمة بمستقبل أكثر إشراقًا. يقود Finnest فريق من الشركاء المتمرسين الذين يتمتعون بخبرة عميقة في المجال وشبكات عالمية. تعطي شركة Finnest الأولوية للانتقائية، ليصبحوا شركاء استراتيجيين يقدمون قيمة تتجاوز مجرد رأس المال المالي.

تتخصص Finnest في الاستثمارات في المراحل المبكرة، حيث تدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مجالات مثل الخدمات المصرفية والرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية والتكنولوجيا المالية ومصادر الطاقة المتجددة والمؤسسات الملتزمة بمستقبل أكثر إشراقًا. إنهم يعطون الأولوية للانتقائية، ليصبحوا شركاء استراتيجيين يقدمون قيمة تتجاوز مجرد الدعم المالي. تشمل مجالات تركيزهم الرئيسية الطاقة المتجددة والمدن الذكية والمركبات الكهربائية والرعاية الصحية والتكنولوجيا العميقة والتكنولوجيا المالية والأسواق الاستهلاكية. Finnest مكرس لقيادة الابتكار والتقدم في مجال ريادة الأعمال. أعلى نموذج