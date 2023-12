Kitchens@ obtém impressionantes US$ 65 milhões em financiamento de série C da próspera empresa de investimentos em crescimento, Finnest

BANGALORE, Índia e LONDRES, 22 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Kitchens@, uma potência líder no dinâmico setor de cozinhas na nuvem, tem o prazer de anunciar a aquisição bem-sucedida de US$ 65 milhões em financiamento da Finnest, uma empresa de investimentos em crescimento emergente com sede em Londres. De modo significativo, a Swiggy desempenhou um papel fundamental como investidora importante na Kitchens@ durante a rodada de financiamento da série B. Destacadamente, a Finnest (uma empresa do BNP), fundada por dois investidores e empreendedores visionários de origem indiana, o Dr. Biswanath Patnaik e o Sr. Arun Kar (ex-militar), já fez investimentos estratégicos em diversos setores, inclusive de energia renovável, automóveis a hidrogênio, esportes e entretenimento, cidades inteligentes, tecnologias aeroespaciais, hotéis e hospitalidade. O diretor de operações (COO) da Finnest, Sr. Arun Suraj, foi o principal parceiro nessa rodada de investimentos e o catalisador em sua primeira incursão no setor de alimentos e bebidas, que está em constante evolução.

Two visionaries forging a path to redefine the future of dining and investment - Dr. Biswanath Patnaik and Junaiz Kizhakkayil

O Dr. Biswanath Patnaik expressou sua confiança na Kitchens@, afirmando: " A Kitchens@ desempenhou um papel fundamental na formação do cenário do segmento de cozinhas na nuvem na Índia, emergindo como um participante importante no setor de agregadores de alimentos e suprimentos. Nossa confiança no futuro desse empreendimento é inabalável, graças à liderança astuta de nosso fundador e CEO, o Sr. Junaiz Kizhakkayil. Esperamos uma reviravolta substancial nos negócios nos próximos anos, especialmente com as parcerias estratégicas estabelecidas com entidades importantes como Swiggy e Beenext."

Junaiz Kizhakkayil (JK), o fundador e CEO da Kitchens@, refletiu sobre a jornada da empresa, dizendo: "Nossa trajetória nos últimos anos tem sido notável. Enfrentamos inúmeros desafios, mas mantivemos firmemente nossa visão e metas. É imensamente gratificante ter conquistado a confiança de investidores proeminentes como a Finnest. Estendo minha sincera gratidão ao Dr. Biswanath Patnaik, Sr. Arun Kar e Sr. Arun Suraj por acreditarem em nossa estratégia de crescimento."

JK falou sobre seu plano de expansão de restaurantes, enfatizando a riqueza do patrimônio da marca presente no mercado indiano. Ele declarou: "O estabelecimento dessas marcas foi uma jornada trabalhosa, com indivíduos dedicados investindo seus recursos suados, tempo e compromisso inabalável. Hoje, testemunhamos várias dessas marcas com potencial não apenas para dominar o mercado indiano, mas também para causar um impacto significativo no cenário global."

Com base em suas três décadas de experiência no setor, JK enfatizou a importância do DNA do fundador e da crença no produto para o sucesso de uma marca. Ele acrescentou: "Nosso plano de roll-up de restaurantes baseia-se nesses princípios e tenho orgulho de dizer que estabelecemos fortes alinhamentos com quase todas as principais marcas. Isso representa uma oportunidade substancial para nós e nossos investidores de criar algo realmente extraordinário."

Em seguida, ele destacou a alocação dos fundos arrecadados para a expansão de seu modelo híbrido, o Dinerium. JK descreveu o Dinerium como uma experiência gastronômica transformadora que combina perfeitamente elementos off-line e on-line, oferecendo uma seleção diversificada de marcas de primeira linha diretamente na mesa dos clientes. Ele enfatizou como as reuniões corporativas e as conexões significativas agora seriam promovidas em refeições requintadas, marcando um afastamento das normas convencionais.

Em um desenvolvimento impressionante no início deste ano, a Kitchens@ adquiriu a Swiggy Access Kitchen, expandiu sua presença para seis grandes cidades e 45 locais, ostentando uma rede de 700 cozinhas.

O futuro é de fato promissor para a Kitchens@, que embarca em sua empolgante jornada com o apoio da Finnest.

Sobre a Finnest:

A Finnest (uma empresa do Grupo BNP) é uma empresa de investimentos em crescimento com sede no Reino Unido, especializada em investimentos em estágio inicial, apoiando startups de tecnologia em áreas como bancos, saúde, produtos de consumo, fintech, energias renováveis e empresas comprometidas com um futuro melhor. A empresa é liderada por uma equipe de parceiros experientes com profundo conhecimento de domínio e redes globais. Ela prioriza a seletividade, tornando-se parceiros estratégicos que fornecem valor além do capital financeiro.

A Finnest é especializada em investimentos em estágio inicial, apoiando startups de tecnologia em áreas como bancos, saúde, produtos de consumo, fintech, energias renováveis e empresas comprometidas com um futuro melhor. Ela prioriza a seletividade, tornando-se parceiros estratégicos que fornecem valor além do simples apoio financeiro. Suas principais áreas de foco incluem energia renovável, cidades inteligentes, veículos elétricos, saúde, tecnologia profunda, fintech e mercados de consumo. A Finnest está dedicada a impulsionar a inovação e o progresso no cenário empreendedor. Topo do formulário

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2306540/Two_visionaries_future_of_dining_investment.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2014639/3911459/Kitchens_Logo.jpg

FONTE Kitchens@