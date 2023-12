Kitchens@ obtient un financement en série C d'un montant impressionnant de 65 millions de dollars de la part de Finnest, une société d'investissement de croissance en plein essor

BANGALORE, Inde et LONDRES, 22 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Kitchens@, une entreprise de premier plan dans le secteur dynamique des cuisines cloud (ou cuisines fantômes), est ravie d'annoncer l'acquisition réussie d'un financement de 65 millions de dollars auprès de Finnest, une société d'investissement de croissance émergente dont le siège se trouve à Londres. Swiggy a joué un rôle essentiel en tant qu'investisseur majeur dans Kitchens@ lors du tour de table de série B. Finnest (une société BNP), fondée par deux investisseurs et entrepreneurs visionnaires d'origine indienne, le Dr Biswanath Patnaik et M. Arun Kar (un ancien militaire), a déjà réalisé des investissements stratégiques dans divers secteurs, notamment les énergies renouvelables, les véhicules électriques et à hydrogène, le sport et le divertissement, les villes intelligentes, les technologies aérospatiales, l'hôtellerie et l'hospitalité. Le directeur des opérations de Finnest, M. Arun Suraj, a été le partenaire principal de ce cycle d'investissement et le catalyseur de leur première incursion dans le secteur en constante évolution de l'alimentation et des boissons.

Two visionaries forging a path to redefine the future of dining and investment - Dr. Biswanath Patnaik and Junaiz Kizhakkayil

Le Dr Biswanath Patnaik a exprimé sa confiance dans Kitchens@, déclarant que « Kitchens@ a joué un rôle essentiel dans l'évolution du segment des cuisines cloud en Inde, en s'imposant comme un acteur clé dans le secteur des agrégateurs de produits alimentaires et d'approvisionnement. Notre confiance dans l'avenir de cette entreprise est inébranlable, grâce à la direction avisée de notre fondateur et PDG, M. Junaiz Kizhakkayil. Nous prévoyons un redressement substantiel de l'entreprise dans les années à venir, en particulier grâce aux partenariats stratégiques mis en place avec des entités majeures telles que Swiggy et Beenext. »

Junaiz Kizhakkayil (JK), fondateur et PDG de Kitchens@, s'est penché sur le parcours de l'entreprise, ajoutant que « notre cheminement au cours des dernières années a été tout à fait remarquable. Nous avons été confrontés à de nombreux défis, mais nous avons fermement défendu notre vision et nos objectifs. Il est extrêmement gratifiant d'avoir gagné la confiance d'investisseurs de premier plan comme Finnest. J'exprime ma sincère gratitude au Dr Biswanath Patnaik, à M. Arun kar et à M. Arun Suraj pour avoir cru en notre stratégie de croissance. »

JK s'est étendu sur le plan de déploiement de ses restaurants, en soulignant la richesse du capital de marque présent sur le marché indien. Il a précisé que « la création de ces marques a été un parcours laborieux, avec des personnes dévouées qui ont investi leurs ressources durement gagnées, leur temps et leur engagement inébranlable. Aujourd'hui, nous voyons que plusieurs de ces marques ont non seulement le potentiel de dominer le marché indien, mais aussi celui d'avoir un impact significatif sur la scène mondiale. »

S'appuyant sur ses trois décennies d'expérience dans le secteur, JK a rappelé l'importance de l'ADN du fondateur et d'avoir foi en son produit pour le succès d'une marque. Il a expliqué que « notre plan de déploiement de restaurants est fondé sur ces principes, et je suis fier de dire que nous avons établi des liens solides avec presque toutes les grandes marques. Cela représente une opportunité substantielle pour nous et nos investisseurs de créer quelque chose de vraiment extraordinaire. »

Il a ensuite souligné l'affectation des fonds recueillis pour l'expansion de leur modèle hybride, Dinerium. JK a décrit Dinerium comme une expérience gastronomique transformatrice qui combine de manière transparente des éléments hors ligne et en ligne, offrant une sélection variée de marques de premier plan directement à la table des clients. Il a insisté sur le fait que les réunions d'entreprise et les prises de contact significatives seraient désormais favorisées par des repas exquis, marquant ainsi une rupture avec les normes conventionnelles.

Au début de l'année, Kitchens@ a acquis Swiggy Access Kitchen et étendu sa présence à six grandes villes et 45 sites, s'enorgueillissant d'un réseau de 700 cuisines.

L'avenir est en effet prometteur pour Kitchens@, qui se lance dans une aventure passionnante avec le soutien de Finnest.

À propos de Finnest :

Finnest (une société BNP Group) est une société d'investissement de croissance basée au Royaume-Uni qui se spécialise dans les investissements précoces, soutenant les startups technologiques dans des domaines tels que la banque, la santé, les produits de consommation, la fintech, les énergies renouvelables et les entreprises qui s'engagent pour un avenir meilleur. Finnest est dirigée par une équipe d'associés chevronnés possédant une expertise approfondie dans le domaine ainsi que des réseaux mondiaux. Finnest privilégie la sélectivité, se transformant en partenaire stratégique qui apporte de la valeur au-delà du simple capital financier.

