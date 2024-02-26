حصول NX Morocco Free Zone على شهادات نظام إدارة الصحة والسلامة البيئية والمهنية

طوكيو، 26 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- حصلت Nippon Express Morocco Free Zone SARLAU (المشار إليها في ما يلي بـ "NX Morocco Free Zone")، وهي شركة تابعة لشركة NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.‎، على شهادة ‎ISO ‎14001:2015 ‏(لأنظمة الإدارة البيئية) وشهادة ‎ISO ‎45001:2018 (لأنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية)، اعتبارًا من 18 يناير 2024.

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تلتزم مجموعة NX Group بالحفاظ على الجودة وتحسينها في عملياتها المختلفة كوسيلة مفيدة لضمان تطور المجموعة بطريقة مستدامة وتعزيز أدائها من أجل زيادة رضا العملاء، والسعي للحصول على اعتمادات ISO على أساس عالمي.

حصلت NX Morocco Free Zone على شهادة ‎ISO‎‎ 9001:2015 لأنظمة إدارة الجودة في عام 2022 سعيًا إلى الحفاظ على جودة خدماتها وتحسينها. وفي هذا الصدد، عملت NX Morocco Free Zone على تقليل تأثيرها البيئي والحد من مخاطر الصحة والسلامة المهنية، مما أدى إلى حصولها على الشهادات التالية.

- ISO 14001:2015 (أنظمة الإدارة البيئية)

بموجب NX Group Environmental Charter (الميثاق البيئي لمجموعة NX Group)، تعمل NX Morocco Free Zone على تقليل المخاطر المختلفة المرتبطة بالبيئات الطبيعية وبيئات العمل وغيرها من البيئات المحيطة بمنظماتها من أجل تحقيق الأهداف العالمية للمجموعة بشأن المسؤوليات البيئية. وستواصل سعيها الحثيث لحماية البيئة والمساعدة في بناء مجتمع مستدام.

- ISO 45001:2018 (أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية)

وفقًا لفلسفة السلامة التي تتبناها مجموعة NX Group، والمتمثلة في العبارة "السلامة لها الأسبقية على كل شيء آخر"، ستواصل NX Morocco Free Zone تحسين بيئة العمل وتقليل مخاطر وقوع الحوادث المهنية المرتبطة بالعمل، وذلك من خلال إعطاء الأولوية القصوى لضمان السلامة والصحة في بيئة العمل والتطلع إلى جعلها أماكن يمكن لكل الموظفين الموجودين بها العمل بسلامة وأمان.

ويستمر إصرار NX Morocco Free Zone على المساعدة في إنشاء مجتمع مستدام من خلال مساعيها التجارية، وتزويد عملائها بخدمات لوجستية قيمة على نطاق عالمي بينما تسعى جاهدة لتعزيز موثوقيتها وقيمتها المؤسسية.

تفاصيل شهادتي ISO

اسم المؤسسة: Nippon Express Morocco Free Zone SARLAU

تاريخ الحصول على الشهادتين: 18 يناير 2024

معيارا الاعتماد: ISO 14001:2015، وISO 45001:2018

الأعمال التجارية المُعتمدة بالشهادتين: الأعمال اللوجستية

الهيئة المختصَّة بتقييم المطابقة: Bureau Veritas S.A.

الموقع الرسمي لـ NX: https://www.nipponexpress.com/

حساب NX Group على LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/