حصول توربينات الرياح البرية بقوة 5 ميجاوات من شركة SANY Renewable Energy على شهادة UL Solutions

بكين, 27 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- قامت UL Solutions، الشركة العالمية الرائدة في علوم السلامة التطبيقية، مؤخرًا باعتماد توربينات الرياح البرية يقوة 5 ميجاوات من SANY Renewable Energy في بكين في شهر يونيو/حزيران. بالإضافة إلى ذلك، تم الاعتراف بـ SANY Renewable Energy كشريك مختبر من قبل UL Solutions خلال حفل توزيع الجوائز. حضر هذا الحدث نيفده بي إس، المدير العام للهندسة لشركة UL Solutions Wind Asia، ويانغ هوايو، مدير معهد أبحاث SANY Renewable Energy.

SANY Wind Turbine SANY Wind Turbine 2

تأسست UL Solutions في عام 1894، وتقدم خدمات ومنتجات تركز على السلامة للشركات العالمية، مما يعزز الابتكار والنمو. شهادتها هي رمز ثقة، يدل على جودة المنتج والتزام SANY Renewable Energy بالسلامة.

تنتج طاقة الرياح الآن أقل تكلفة للكيلوواط ساعة عبر نطاق الطاقة النظيفة وتعتقد شركة SANY Renewable Energy أن التكنولوجيا ستلعب دورًا أساسيًا في الحد من الكربون ومعالجة أهداف الصين "الكربون المزدوج". لمعالجة هذا الأمر، طورت SANY Renewable Energy منتجات توربينات الرياح المتقدمة تقنيًا بأداء وموثوقية ممتازين لا تدعم فقط المبادرات العالمية لمواجهة تحديات المناخ ولكن أيضًا تعزز التحول الكبير في سوق الطاقة العالمي.

تم اعتماد توربينات الرياح البرية التي تنتجها شركة SANY Renewable Energy بقوة 5 ميجاوات من قبل DNV في عام 2021، والتي صنفت الشركة كأول مورد لتوربينات الرياح في الصين للحصول على الشهادة الدولية لتوربينات الرياح الضخمة بالميجاوات مع محطة فرعية من نوع الصندوق.

تتبنى وحدة توربينات الرياح منهج تصميم قائم على المنصة وتكنولوجيا ناضجة "عالية السرعة ذات التغذية المزدوجة" لضمان الموثوقية والكفاءة العاليتين وتكاليف التشغيل والصيانة المنخفضة، مما ينتج عنه قيمة اقتصادية أكبر للعملاء. كانت إضافة توربينات الرياح إلى شبكة الطاقة بمثابة إنجاز جديد للبحث والتطوير في مجال طاقة الرياح البرية لشركة SANY Renewable Energy وستوفر أساسًا قويًا لاتصال الشبكة منخفض السعر.

أشار نيفده بي إس إلى أنه بعد التعاون الناجح في المشاريع الأخيرة، يسر UL Solutions أن تصبح شريكا للمختبر مع SANY Renewable Energy، ويتطلع إلى العمل معًا في وضع معايير جديدة، وتطوير المواهب والفريق، وكذلك على المدى الطويل مشاريع البحث والتطوير.

قال الدكتور وانغ جيزو، مدير مركز الاختبارات والتجارب في SANY Renewable Energy: "في ظل نظام IEC RE، تُظهر مرافق المختبرات ذاتية البناء للشركة إمكانات تطويرية أكبر، وستوفر هذه الشراكة مع UL Solutions دعمًا موثوقًا به من حيث تلبية المعايير وتصميم واختبار البحث والتطوير وتقييم أداء توربينات الرياح وغير ذلك من الأمور التي من شأنها رفع المزايا التنافسية الأساسية للمنتج".

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يولاندا، [email protected]mailto:[email protected]

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