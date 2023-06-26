Наземный ветрогенератор SANY Renewable Energy на 5 МВт получил сертификацию UL Solutions

ПЕКИН, 26 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- В июне компания UL Solutions, мировой лидер в области прикладной науки по безопасности, сертифицировала наземный ветрогенератор мощностью 5 МВт компании SANY Renewable Energy в Пекине. Кроме того, компания SANY Renewable Energy была отмечена UL Solutions в качестве партнера по лаборатории во время церемонии награждения. На мероприятии присутствовали Ниведх Б. С. (Nivedh B S), главный инженерно-технический руководитель UL Solutions Wind Asia, и Ян Хуайю (Yang Huaiyu), директор научно-исследовательского центра SANY Renewable Energy.

SANY Wind Turbine SANY Wind Turbine 2

Компания UL Solutions, основанная в 1894 году, предоставляет ориентированные на безопасность услуги и продукты для глобальных компаний, способствуя инновациям и росту. Их сертификация служит символом доверия, свидетельствует о качестве продукции и приверженности SANY Renewable Energy принципам безопасности.

В настоящее время ветроэнергетика обеспечивает самую низкую стоимость киловатт-часа среди всех видов экологически чистой энергии, и компания SANY Renewable Energy считает, что эта технология сыграет важную роль в сокращении выбросов углеродов и в достижении "двух углеродных целей" Китая. Для решения этой проблемы компания SANY Renewable Energy разработала технологически передовые ветрогенераторы с превосходными характеристиками и надежностью, которые не только поддерживают глобальные инициативы по решению климатических проблем, но и способствуют значительной трансформации мирового энергетического рынка.

Наземный ветрогенератор SANY Renewable Energy мощностью 5 МВт был сертифицирован DNV в 2021 году, что позволило компании стать первым поставщиком ветрогенераторов в Китае, получившим международную сертификацию для ветрогенераторов с большой мощностью МВт с подстанцией блочного типа.

Конструкция ветрогенератора основана на платформе и использует современную технологию "высокоскоростной двойной подачи" для обеспечения высокой надежности, высокой эффективности, низких затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание, что приводит к повышению экономической ценности для клиентов. Подключение ветрогенераторов к энергосети стало новым достижением в исследованиях и разработках компании SANY Renewable Energy в области наземной ветроэнергетики и обеспечит прочную основу для подключения к энергосети по низким ценам.

Ниведх Б.С. (Nivedh B S) отметил, что после успешного сотрудничества в реализации недавних проектов, компания UL Solutions очень рада стать партнером по лаборатории SANY Renewable Energy, и он с нетерпением ожидает совместной работы в установлении новых стандартов, кадрового и командного развития, а также долгосрочных научно-исследовательских проектов.

"В рамках системы IEC RE, собственные лабораторные мощности компании демонстрируют большой потенциал развития, и партнерство с UL Solutions обеспечит надежную поддержку в плане соответствия стандартам, разработки и тестирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, оценки характеристик ветрогенераторов и многого другого, что еще больше повысит основные конкурентные преимущества продукции", - сказал д-р. Ван Чжичжоу (Wang Jizhou), директор центра тестирования и экспериментов SANY Renewable Energy.

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Иоланда (Yolanda) [email protected]com

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SOURCE SANY Group