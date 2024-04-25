حفل اختتام "برنامج بناء القدرات للمدربين الأفارقة المستقبليين في مجال التعليم الفني والمهني" يقام في كلية Shandong Vocational College للعلوم والتكنولوجيا

ويفانج، الصين, 25 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أقيم في العاشر من أبريل حفل اختتام "برنامج بناء القدرات للمدربين الأفارقة المستقبليين في مجال التعليم الفني والمهني" بكلية Shandong Vocational College للعلوم والتكنولوجيا. وخلال الحفل، قدم السيد Liu Fuyu، نائب سكرتير Party Committee ورئيس كلية Shandong Vocational College للعلوم والتكنولوجيا، شهادات التخرج للمشاركين التنزانيين الذين قدموا إلى جمهورية الصين الشعبية للتدريب.

وأوضح Liu في كلمته أنه في عام 2005، أقامت كلية Shandong Vocational College للعلوم والتكنولوجيا تعاونًا وثيقًا مع تنزانيا ودول أفريقية أخرى. وقد حصلت معايير المهنية التي وضعتها الكلية لفني تصميم الملابس وفني إنتاج الملابس، ومعايير تقديم البرامج الدراسية المقابلة، على اعتماد المجلس الوطني للتعليم الفني (NACTE) في تنزانيا وتم دمجها رسميًا في النظام الوطني للتعليم المهني التنزاني. وستواصل الكلية، في المستقبل، تعزيز التبادل والتعاون في مجال تطوير المعايير المهنية وبناء موارد المناهج الدراسية وتدريب المعلمين.

من جانبه، أعرب السيد Edward Joseph Mneda، ممثل وفد التدريب التنزاني، عن تقديره للخبرة التعليمية الغنية والمعرفة المهنية التي اكتسبوها خلال تدريبهم في جمهورية الصين الشعبية. وأضاف أنهم أصبحوا يمتلكون فهمًا أعمق للنظام التعليمي المهني في الصين ويتطلعون إلى مواصلة التعاون مع الصين لمزيد من الارتقاء بالتعليم المهني في تنزانيا.

وقد ألقى السيد Duan Xiaofei، الأمين العام للتحالف الصيني الأفريقي للتعليم المهني، كلمة عبر الإنترنت.

في السنوات الأخيرة، جنت كلية Shandong Vocational College للعلوم والتكنولوجيا ثمار التعاون المشترك مع المؤسسات التعليمية في الخارج، وذلك من خلال إنشاء كلية Shandong Vocational College للعلوم والتكنولوجيا الدولية المشتركة بشرق إفريقيا (أوغندا). كما شهدت فيتنام إقامة مركز تدريبي بالتعاون مع شركة Goertek العملاقة، فضلًا عن تعاون الكلية مع شركة China Nonferrous Mining Corporation Limited لإنشاء مركز Dairi Overseas للتدريب في إندونيسيا. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتدت أيادي التعاون لتشمل كينيا، حيث تم تأسيس ورشة تدريب "Luban Workshop" بالتعاون مع الدولة لتأهيل وتدريب الكفاءات المهنية في مجال الغزل والنسيج. هذه المبادرات الرائدة مهدت الطريق نحو استراتيجية قوية تحت عنوان "الانطلاق نحو العالمية" في مجال التعليم المهني.