WEIFANG, Chine, 25 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le 10 avril, la cérémonie de clôture du « Programme de renforcement des capacités pour les futurs formateurs africains dans le domaine de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels » s'est tenue au Collège professionnel des sciences et de la technologie de Shandong. Au cours de la cérémonie, Liu Fuyu, secrétaire adjoint du comité du parti et président du Collège professionnel des sciences et technologies de Shandong, a remis des certificats de fin d'études aux participants tanzaniens venus en Chine pour suivre une formation.

Dans son discours, M. Liu a déclaré qu'en 2005, le Collège professionnel des sciences et technologies de Shandong avait établi une coopération amicale avec la Tanzanie et d'autres pays africains. Les normes professionnelles pour les techniciens en conception de vêtements et les techniciens en production de vêtements élaborées par l'école et les normes de prestation de programmes correspondantes ont été certifiées par le Conseil national pour l'enseignement technique (NACTE) en Tanzanie et officiellement intégrées dans le système national d'enseignement professionnel tanzanien. À l'avenir, l'école continuera à renforcer les échanges et la coopération en matière de développement de normes professionnelles, d'élaboration de ressources pédagogiques et de formation des enseignants.

Edward Joseph Mneda, représentant de la délégation de formation tanzanienne, a exprimé sa gratitude pour la riche expérience d'enseignement et les connaissances professionnelles acquises au cours de leur formation en Chine. Ils ont acquis une meilleure compréhension du système d'enseignement professionnel chinois et prévoient de poursuivre la coopération avec la Chine afin de faire progresser l'enseignement professionnel en Tanzanie.

Duan Xiaofei, secrétaire général de l'Alliance sino-africaine pour l'enseignement professionnel, a prononcé un discours en ligne.

Ces dernières années, le Collège professionnel des sciences et technologies de Shandong s'est appuyé sur des établissements d'enseignement étrangers pour créer conjointement le Collège international d'Afrique de l'Est (Ouganda) du Collège professionnel des sciences et technologies de Shandong. Il a collaboré avec Goertek pour établir un centre de formation au Vietnam, s'est associé à China Nonferrous Mining Corporation Limited pour établir le Centre de formation outre-mer de Dairi en Indonésie, et s'est associé au Kenya pour établir l'« Atelier de Luban » pour les professionnels du textile et de l'habillement. Ces initiatives ont ouvert la voie à une solide stratégie de mondialisation de l'enseignement professionnel.