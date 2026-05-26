Wafra Raih Kemenangan Tiga Kategori di Global Islamic Finance Innovation Awards 2026

Meraih Penghargaan Best Islamic Fund of the Year – Absolute Return, Best Islamic Fund of the Year – Risk-Adjusted Return, dan Best Sukuk Fund

NEW YORK, 27 Mei 2026 /PRNewswire/ - Wafra Inc. (Wafra) adalah perusahaan pengelola aset alternatif global di New York City dengan aset senilai $30 miliar. Wafra mengumumkan bahwa Tim Global Sukuk perusahaannya mendapat pengakuan di Global Islamic Finance Innovation Awards 2026 sebagai Best Islamic Fund of the Year - Absolute Return, Best Islamic Fund of the Year - Risk Adjusted Return, dan Best Sukuk Fund. Penghargaan ini untuk menghormati dan merayakan berbagai lembaga keuangan Islam terkemuka dan kontribusi mereka terhadap bidang perbankan global.

Global Sukuk Strategy dikelola oleh Ron Solenske dan Elias Scheker Da Silva yang berpengalaman selama lebih dari 40 tahun di bidang pendapatan tetap gabungan. Global Sukuk Strategy adalah bagian dari platform Portfolio Solutions Wafra dan memenuhi berbagai kebutuhan mitra lembaga global yang kompleks dan terus berkembang. Di platform ini, Global Sukuk Strategy Wafra menggunakan pendekatan investasi yang disiplin dan berbasis data untuk menargetkan kinerja yang konsisten dan disesuaikan dengan risiko. Pengakuan di tiga kategori penghargaan ini menyoroti kekuatan platform Portfolio Solutions. Dewan juri menilai pendekatan Wafra "sangat inovatif" dan solusinya "terlaksana dengan baik".

"Penghargaan tersebut mencerminkan kecanggihan pendekatan investasi Wafra dalam melayani investor yang mencari solusi sesuai syariah," kata Ron Solenske, Direktur dan Kepala Pendapatan Tetap di Wafra. " "Kami senang mendapat pengakuan di berbagai kategori, yang menegaskan kerja keras, inovasi, dan kinerja tim yang konsisten."

Pemenang Global Islamic Finance Innovation Awards dipilih oleh panel juri dan penasihat setelah melalui proses evaluasi yang ketat dan diumumkan pada acara tanggal 21 Mei 2026.

Tentang Wafra

Wafra adalah manajer investasi alternatif terkemuka di dunia dengan dana kelolaan sekitar $30 miliar di berbagai aset alternatif seperti kemitraan strategis, aset riil & infrastruktur, dan real estat. Dengan menyediakan solusi permodalan yang fleksibel, bertumbuh, dan berfokus pada kemitraan jangka panjang, Wafra sejalan dan bermitra dengan pemilik aset, perusahaan, dan tim manajemen bermutu tinggi. Kantor pusat Wafra berada di New York dan kantor lainnya di London dan Bermuda. Untuk informasi lebih lanjut, harap kunjungi www.wafra.com.

Pengungkapan Penghargaan

Penghargaan yang disebutkan di sini ditentukan dan diberikan secara independen oleh The Digital Banker ("Digital Banker") dan mewakili pendapat penerbit, bukan pendapat Wafra. Tidak ada jaminan bahwa penerbit atau pelaku pasar lain akan memiliki kesimpulan yang sama.

Untuk kategori Best Islamic Fund of the Year, lima lembaga dinilai untuk kategori Imbal Hasil Absolut dan empat lembaga untuk kategori Imbal Hasil yang Disesuaikan Dengan Risiko. Untuk Best Sukuk Fund, delapan lembaga dinilai.

Lembaga keuangan dinilai berdasarkan faktor kuantitatif dan kualitatif termasuk inovasi produk, pengalaman pelanggan, kinerja keuangan, dan strategi perusahaan. Wafra telah membayar biaya kepada Digital Banker untuk penggunaan merek dagang dan partisipasi sebagai pembicara di acara penghargaan tersebut.

