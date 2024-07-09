حلول تخزين شركة Infortrend تُسهم في تشغيل تطبيقات التعلم العميق بالذكاء الاصطناعي AI في واحدة من أفضل خمس مؤسسات لأبحاث الفضاء في العالم

تايبيه, 9 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- وفرت شركة Infortrend® Technology Inc (التي تتداول أسهمها في بورصة تايوان TWSE تحت الرمز 2495)، إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع وحدات التخزين للمؤسسات، حل تخزين المؤسسات الموحد EonStor GS إلى واحدة من أفضل خمس مؤسسات لأبحاث الفضاء في العالم لدعم تطبيقات التعلم العميق بالذكاء الاصطناعي AI في مشاريع استكشاف الفضاء.

وتُعد مؤسسة أبحاث الفضاء سالفة الذكر واحدة من أفضل خمس وكالات لاستكشاف الفضاء في العالم. ولتحليل البيانات التي تم جمعها بواسطة معدات الاستكشاف الخاصة بها، تستخدم خوارزميات التعلم العميق بالذكاء الاصطناعي AI، حيث تقوم بالتعرف على الأشياء والمشاهد والأنشطة وتصنيفها من أجل التحقق الفعال من المحتوى ووضع العلامات، وهو أمر ضروري لتقييم المخاطر وتخطيط المهمات. في هذا التطبيق، يعد تخزين البيانات عالي الأداء ضروريًا للتعامل مع كميات البيانات الضخمة التي يتم إنشاؤها بواسطة العمليات التي يقودها الذكاء الاصطناعي AI. فكانت المؤسسة تبحث عن حل تخزين مناسب لأن نظامها القديم لم يستطع تلبية احتياجات أداء أحمال العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي AI.

لذلك، اعتمدت المؤسسة وحدتين من وحدات التخزين الهجينة عالية الأداء EonStor GS 4024U U.2 NVMe من شركة Infortrend ووحدتي توسعة JB 3016 . ولتحقيق أقصى قدر من الأداء، تتصل أجهزة GS 4024U بمفتاح الشبكة عبر واجهة سعتها 100 جيجابت في الثانية. يوفر الحل، بشكل عام، سعة تخزين تبلغ 590 تيرابايت لاستيعاب بيانات استكشاف الفضاء. ولتحقيق كفاءة تخزين مثالية، تعمل خاصية التنسيق التلقائي على توزيع أحمال الذكاء الاصطناعي AI على مجموعة أقراص صلبة عالية الأداء من نوع SSD على جهاز تخزين GS - ويتم تخزين البيانات التي يتم تحليلها على مجموعة أقراص HDD الأقل تكلفة الموجودة في وحدات التوسعة JBOD. كل جهاز GS 4024U قادر على توفير ما يصل إلى 17 جيجابايت/ثانية و6 جيجابايت/ثانية في أداء إنتاجية القراءة والكتابة للملفات من أجل تلبية متطلبات تطبيق التعلم العميق بالذكاء الاصطناعي AI.

هذا وصرح مدير مجموعة تخطيط البيانات بقسم مراقبة الأرض في واحدة من أفضل خمس مؤسسات لأبحاث الفضاء في العالم، قائلًا: "أثناء اختيار حل تخزين عالي الأداء، كان خيارنا الوحيد هو حل شركة Infortrend. فبدونه، لن تعمل شبكاتنا العصبية للذكاء الاصطناعي الخاصة بتحليل وتفسير الصور".

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نبذة عن Infortrend

شركة Infortrend (التي تتداول أسهمها في بورصة تايوان TWSE تحت رقم 2495)، هي شركة متخصّصة في تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيع أجهزتها منذ عام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تمكّنت الشركة من توفير حلول تخزين متميّزة ومطابقة لأحدث المعايير وتتمتع بأداء قوي وقابلية للتوسع، إضافة إلى ذلك توفر الشركة لعملائها خدمات لتسهيل استخدام البيانات، وخدمات دعم مخصّصة في مرحلة ما بعد البيع وقيمة لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.infortrend.com

®Infortrend و®EonStor هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Infortrend Technology Inc؛ أمّا العلامات التجارية الأخرى فهي علامات تجارية مملوكة لأصحابها.