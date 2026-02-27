حلول وأنظمة التبريد متغيرة التدفق من إل جي تُعيد تعريف تجربة التبريد في المناخات القاسية وتُمكّن مستقبلاً خالياً من الانبعاثات الكربونية

شركة إل جي تستفيد من حلول التدقئة والتهوية والتكييف المتطورة والمصممة خصيصاً لظروف المنطقة القاسية لتُحدث تحولاً في كفاءة الطاقة بدءاً من المشاريع الضخمة المميزة وصولاً إلى عمليات التحديث الذكية الهامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 27 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- تستمر منطقة الخليج اليوم في تطورها السريع بالتزامن مع سعيها الحثيث نحو تحقيق النمو المستدام، مما يبرز الطلب المتزايد على أنظمة التبريد كأكبر منطقة منفردة مستهلكة للطاقة، حيث تمثل نسبة مذهلة تتراوح بين 60% و70% من إجمالي استهلاك الطاقة في المباني. وإدراكاً لهذا التحدي والفرصة الحاسمة، تفخر شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) بترسيخ مكانتها ليس فقط كشركة مصنعة للمعدات بل كشريك مناخي رائد في مجال التكنولوجيا، ملتزمة بدعم مسيرة المنطقة نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية.



تعمل شركة "إل جي" من خلال مجموعة شاملة من حلول التدفئة والتهوية والتكييف المتطورة، على تغيير كيفية تحقيق المباني للراحة المثلى وكفاءة الطاقة والاستدامة الدائمة في المناخات القاسية.

جهاز تبريد "إل جي" ذو المحامل المغناطيسية الخالي من الزيت: لتعزيز الكفاءة على نطاق واسع

يأتي في طليعة هذا التحول جهاز تبريد "إل جي" الرائد ذو المحامل المغناطيسية الخالي من الزيت، وهو حلٌّ قويٌّ مصممٌ خصيصاً للتطبيقات واسعة النطاق، والتي تشمل البنية التحتية الحكومية الأساسية والمشاريع الضخمة الطموحة. ويُقلل تصميمه المبتكر، الخالي من زيوت التشحيم التقليدية، بشكلٍ كبيرٍ من متطلبات الصيانة وتكاليف التشغيل طوال فترة استخدامه، مما يضمن أداءً فائقاً ومستداماً.



كما يحقق جهاز التبريد كفاءة استثنائية في قيمة الحمل الجزئي المتكامل (IPLV)، مما يجعله خياراً مثالياً للمنشآت التي تسعى جاهدة لتحقيق أهداف خفض الطاقة الطموحة ودعم أجندات الاستدامة في المنطقة.

إضافةً إلى ذلك، يجعله تشغيله بمستوى ضوضاء منخفض للغاية مناسباً لأماكن الضيافة والأبراج متعددة الاستخدامات حيث تكون راحة شاغليها ذات أهمية قصوى، في حين أن حجمه الصغير يسهل تكامله السلس حتى في مشاريع التحديث المعقدة، مما يزيد من المساحة القيّمة دون أي تنازلات.

يتيح الذكاء الكامن في أجهزة التبريد الموجّه بواسطة الخوارزميات المتطورة التعديل الدقيق للسعة والتكيّف مع الطلبات المتقلبة بأقل قدر من هدر الطاقة.

LG Multi V (المزود بتقنية التبريد متغير التدفق VRF): راحة وتكيّف مع مختلف التصاميم المعمارية

تُكمّل أنظمة LG Multi V VRF (المبرد متغير التدفق) المتطورة عمليات التثبيت واسعة النطاق، حيث توفر مرونة وكفاءة لا مثيل لهما لمجموعة متنوعة من المباني التجارية والسكنية.



صُممت أنظمة Multi V خصيصاً لتناسب المناخ القاسي للمنطقة، وتتميز بقدرات تشغيل قوية في درجات حرارة محيطة عالية، مما يضمن تبريداً موثوقاً ومتسقاً حتى خلال ذروة درجات حرارة فصل الصيف الحارقة.



وتُقلل أجهزة تبريد وتكييف "إل جي" من الاستهلاك بشكل كبير، بفضل دمج إمكانات تحسين الطاقة الذكية والاستفادة من الخوارزميات المتطورة لإدارة تدفق التبريد وتشغيل الضاغط بذكاء، مما يُسهم في خفض تكاليف دورة حياة المنتجات لأصحاب المباني وتقديم نهج ذكي للتحكم بالمناخ يضمن الراحة ويُقلل الأثر البيئي بشكل كبير.



نظام تهوية LG BECON Cloud لمراقبة استهلاك الطاقة: مركز التحكم الذكي

يكمن الذكاء الحقيقي الذي يجمع بين أجهزة تبريد "إل جي" الرائدة ذات المحامل المغناطيسية الخالية من الزيت وحلولها المتطورة Multi V في نظام LG BECON Cloud لمراقبة الطاقة، وهو منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحوّل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ. ويوفر هذا النظام الشامل الذي يتيح إمكانات المراقبة عن بُعد، لمديري المرافق رؤية وتحكماً غير مسبوقين في بنية التكييف والتهوية لديهم في أي وقت ومكان.



يحدد نظام BECON أنماط الاستهلاك من خلال تحليلات الطاقة المتطورة ويكشف عن مواطن القصور ويقترح استراتيجيات التحسين، مما يمكّن مشغلي المباني من اتخاذ قرارات مدروسة تُحقق وفورات كبيرة في الطاقة. والأهم من ذلك، أن ميزات الصيانة التنبؤية فيه تتنبأ بمشاكل المعدات المحتملة قبل تفاقمها، مما يقلل من وقت التوقف ويطيل عمر الأصول القيّمة ويضمن تبريداً عالي الأداء دون انقطاع.



يعمل نظام BECON بكفاءة عالية كجهاز عصبي مركزي للتكييف في المباني، حيث يُحسّن كافة جوانب التشغيل لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية والحفاظ عليها. وتُشكّل أجهزة تبريد "إل جي" ذات المحامل المغناطيسية الخالية من الزيت والمُزوّدة بتقنية الذكاء الاصطناعي وأنظمة Multi V VRF ومنصة BECON Cloud الذكية لمراقبة الطاقة، منظومة متكاملة وقوية تُجسّد التزام "إل جي" الراسخ بريادة حلول التدفئة والتهوية والتكييف المستدامة.



ويضمن هذا النهج المتكامل أنه بدءاً من النطاق الهائل للمشاريع الضخمة وحتى المتطلبات الدقيقة للتحديثات الذكية، تَمَكُّن كل مبنى في منطقة الشرق الأوسط من تحقيق التحكم المتطور بالمناخ بكفاءة عالية وفعالة وتكلفة مناسبة ويُسهم أيضاً بشكل أساسي في دعم الرؤية الطموحة لمستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية.



لمعرفة المزيد عن حلول التدفئة والتهوية والتكييف المبتكرة من "إل جي" والتزامها بالاستدامة، تفضلوا بزيارة [https://www.lg.com/ae/business/hvac].

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2922037/LG_CHILLER_AND_VRF.jpg