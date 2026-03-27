خزانة LG Styler™ المتطورة تقدم العناية الاحترافية بالملابس في الإمارات

نظام العناية بالملابس بالبخار صُمم لتقليل الاعتماد على التنظيف الجاف والغسيل التقليدي مع مزايا مخصصة لتناسب مناخ الإمارات ومتطلبات نمط الحياة فيها

تُقدم إل جي إلكترونيكس خزانة الملابس المتطورة Styler في الإمارات العربية المتحدة، والتي تجمع بين العناية بالملابس بالبخار والمعالجة الذكية للأقمشة للاستخدام المنزلي.

صُممت LG Styler لتقليل الحاجة إلى التنظيف الجاف والغسيل المتكرر في الغسالة، وذلك باستخدام البخار لإزالة الروائح والمواد المسببة للحساسية والتجاعيد دون استخدام المنظفات أو المواد الكيميائية.

تشمل تقنياتها الرئيسية تقنية Dual TrueSteam و Dynamic MovingHanger و Blute-In Handy Steamer و EZ Fit PantsPress ونظام AutoFresh System .

تحتوي الخزانة المتطورة على وظيفة إزالة الرطوبة، وهي قادرة على إزالة ما يصل إلى 10 لترات من الرطوبة يومياً، مما يُسهم في حل مشكلة بيئية شائعة تواجهها الأسر في الإمارات.

تتوفر LG Styler في الإمارات العربية المتحدة عبر الموقع الإلكتروني lg.com/ae ولدى المتاجر المُعتمدة.

دبي, 27 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) خزانة العناية بالملابس المتطورة LG Styler في الإمارات العربية المتحدة، لتوفر بديلاً فعالاً للتنظيف الجاف والغسيل التقليدي للملابس الناعمة بالاعتماد على البخار. وتهدف الخزانة إلى إطالة عمر الأقمشة وتقليل الحاجة إلى الغسيل المتكرر وتوفير حل لمستويات الرطوبة المرتفعة في المنازل الإماراتية.

LG Styler™ Brings Professional-Grade Garment Care to UAE Homes

وتستخدم خزانة LG Styler البخار بدلاً من المنظفات أو المواد الكيميائية للتنظيف، مما يزيل الروائح والتجاعيد والمواد المسببة للحساسية بفعالية من مختلف أنواع الملابس، وتشمل ملابس العمل الرسمية والملابس المصممة خصيصاً والزي المدرسي والأقمشة الناعمة كالحرير والكشمير.

تقنية البخار

تتميز خزانة الملابس LG Styler المتطورة بتقنية Dual TrueSteam التي تستخدم سخانين منفصلين لغلي الماء وإنتاج البخار. ويُمكّن هذا التصميم الخزانة من ضبط كمية البخار وكثافته حسب نوع الملابس، حيث يوفر قوة كاملة للملابس ذات التصاميم الهندسية كالبليزرات والسراويل، وبخاراً أنعم وأكثر لطفاً للأقمشة الرقيقة.

صُمم النظام للقضاء على 99.9% من مسببات الحساسية والبكتيريا الشائعة في كل دورة غسيل، مما يضمن ملابس معقمة وخالية من الروائح طوال العام. تتم إزالة الروائح وتقليل التجاعيد في نفس دورة الغسيل، دون الحاجة إلى غسلة منفصلة.

مزايا العناية بالملابس

يستخدم نظام التعليق المتحرك الديناميكي Dynamic MovingHanger™ حركة دورانية وحركية متداخلة لتحريك الملابس أثناء دورة الكي مع تعديل أدائه حسب نوع القماش. وصُمم هذا النظام لتحسين تقليل التجاعيد وإزالة الغبار والروائح مقارنةً بأنظمة التعليق الثابتة.

وأعيد تصميم نظام كيّ البناطيل EZ Fit PantsPress خصيصاً للسراويل الرسمية والملابس المُفصّلة، مما يُنتج ثنيات أكثر حدة ويساعد على منع ظهور خطوط التجاعيد المزدوجة أو الدائرية التي قد تنتج عن طرق الكي التقليدية.

ويحتوي باب الخزانة على جهاز بخار يدوي مدمج يمكن فصله لاستخدامه على أجزاء محددة مثل ياقات القمصان والأكمام أو غيرها من المناطق، مما يُغني عن الحاجة إلى مكواة بخار يدوية منفصلة.

التحكم بالرطوبة

يضمن نظام AutoFresh بقاء الملابس منتعشة ويتحكم بالرطوبة بعد كل استخدام. إضافةً إلى ذلك، تعمل خزانة LG Styler كمزيل للرطوبة في الغرفة، حيث تزيل ما يصل إلى 10 لترات من الرطوبة يومياً من البيئة المحيطة دون الحاجة لفتح الباب.

وتعزز مضخة الحرارة العاكسة المزدوجة Dual Inverter HeatPump™ كفاءة الطاقة الإجمالية للنظام وتتيح تقليل مدة دورات الغسيل والتجفيف.

السعة والتصميم

تستطيع خزانة LG Styler™ غسل ما يصل إلى خمس قطع ملابس في الدورة الواحدة. وتتميز بتصميم خارجي عاكس وشاشة لمس LCD لتحديد خيارات العناية المختلفة بالأقمشة. وتتصل بتطبيق LG ThinQ، مما يتيح المراقبة عن بُعد وإدارة دورة العناية بالملابس بسهولة.

للمزيد من المعلومات حول خزانة LG Styler™، يُرجى زيارة: https://www.lg.com/ae/washing-machines/lg-lsc5gmr80h

