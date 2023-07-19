خطط لرحلتك القادمة الى أذربيجان مع ويجو ومكتب السياحة الأذربيجاني

دبي, 19 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت ويجو، سوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعاونها مع مكتب السياحة الأذربيجاني لإطلاق حملة تهدف إلى تعريف السياح من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمناطق الترفيهية في أذربيجان والتجارب المميزة التي تقدمها على مدار العام.



ويستند التعاون الجديد إلى الشراكة السابقة بين الطرفين، ويهدف إلى الاستفادة من الانتشار الواسع واستراتيجيات التسويق المبتكرة التي تتمتع بها ويجو لتسليط الضوء على التراث الثقافي الغني والمناطق المتنوعة وحسن الضيافة في أذربيجان.

Mamoun Hmedan, Chief Commercial Officer and Managing Director, MENA and India, Wego and Florian Sengstschmid, CEO, Azerbaijan Tourism Board.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مأمون حميدان، رئيس العمليات التجارية والمدير العام لشركة ويجو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند: "نسعى من خلال تجديد شراكتنا مع مكتب السياحة الأذربيجاني إلى تقديم تجارب سفر ملهمة وإتاحة الفرصة أمام المسافرين لاستكشاف المعالم المذهلة في أذربيجان. وسجلت منصة ويجو هذا العام أكثر من 830 ألف عملية بحث حول السفر إلى أذربيجان من مختلف أنحاء العالم، ونتوقع تزايد عمليات البحث واستقطاب مزيد من السياح مع بداية فصل الصيف".

وتوفر أذربيجان لزوارها مجموعة من الأنشطة الصيفية والشتوية الممتعة التي تلبي مختلف الأذواق، حيث تستقطب المناطق الساحلية المدهشة في الدولة عشاق التجارب الشاطئية خلال أشهر الصيف، وتقدم مجموعة من الرياضات المائية مثل التزلج على الماء والتزلج الهوائي. كما توفر المناطق الجبلية في الدولة، بما فيها سلسلة جبال القوقاز الكبرى، فرصاً فريدة للتنزه والقيام بالرحلات واستكشاف المسارات الطبيعية مع الإطلالات الخلابة على المعالم الفريدة والشلالات المخفية.

وتكتسي أذربيجان بثوبٍ مذهلٍ خلال فصل الشتاء لتتحول إلى وجهة مثالية لعشاق الرياضة. وتضم الدولة العديد من منتجعات التزلج الفاخرة ومرافق التزلج والتزحلق على الجليد التي تحتوي على منحدرات متنوعة تلائم الهواة والمحترفين. كما تحتضن جبال توفانداغ وشاهداغ المدهشة منتجعين جبليين يمثلان ملاذاً مثالياً لقضاء العطلات الشتوية، وممارسة التزلج والتزحلق على الجليد والاستمتاع بجولات على الزلاجة التي تجرها الخيول وسط المناظر الطبيعية الخلابة.

ومن جانبه، قال فلوريان زنقستشميد، المدير التنفيذي لمكتب السياحة الأذربيجاني: "يوفر التعاون بين منصة ويجو ومكتب السياحة الأذربيجاني فرصة مميزة لتسليط الضوء على العروض المذهلة التي تقدمها أذربيجان للسياح. وتمتلك ويجو استراتيجيات تسويق فعالة ومنصة إلكترونية واسعة الانتشار تتيح لمستخدميها الاطلاع على العروض السياحية المتنوعة التي تقدمها أذربيجان، بما في ذلك استكشاف المواقع التاريخية المدرجة في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، والمناظر الطبيعية الخلابة والأنشطة الممتعة في الهواء الطلق، وتجارب الطعام الفاخرة. وتعتزم ويجو تقديم لمحة شاملة حول التجارب الغامرة والمميزة التي توفرها أذربيجان للسياح على مدار العام".

نبذة عن "ويجو"

تضمّ "ويجو" مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. وتعدّ "ويجو" من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، وتمنح مستخدميها مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وباتت "ويجو" خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة "ويجو" عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في جاكرتا، وبنغالور، والقاهرة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

لمزيد من المعلومات٬ يرجى التواصل مع:

نادين عبدالخالق

مسؤولة العلاقات العامة في ويجو

هاتف: 0509269669

بريد الكتروني: [email protected]

لمحة حول مكتب السياحة الأذربيجاني

مكتب السياحة الأذربيجاني هو الهيئة الوطنية التي تأسست ضمن الوكالة الحكومية للسياحة لتشجيع السياحة في جمهورية أذربيجان. ويهدف المكتب بالمرتبة الأولى إلى دعم نمو القطاع السياحي في أذربيجان وتشجيع الزوار على استكشاف العروض الثقافية الغنية في البلاد والتعرف على تراثها العريق. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://azerbaijan.travel/ ومتابعة حسابات التواصل الاجتماعي: https://www.instagram.com/experienceazerbaijan/ وhttps://www.facebook.com/ExperienceAZE/ وhttps://twitter.com/ExperienceAZE

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