وجهة واحدة... وتجارب لا تُحصى: ويجو والمجلس الوطني الألماني للسياحة يتعاونان لتشجيع المسافرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على اكتشاف ألمانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 22 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت ويجو، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عن شراكة استراتيجية مع المجلس الوطني الألماني للسياحة (GNTB)، للتعريف بما تتميز به ألمانيا من تجارب تجمع بين المعالم التاريخية، والتقاليد المحلية، والمدن العصرية، والطبيعة الخلابة.

Berlin

وتتميز ألمانيا بتنوع وجهاتها، حيث تقدم كل مدينة ومنطقة تجربة مختلفة. فقد تبدأ الرحلة في برلين بين المتاحف والأحياء العصرية والمعالم المعمارية، قبل الانتقال إلى بافاريا ببلداتها التقليدية وطبيعتها الجبلية. كما يمكن للزوار الاستمتاع بأجواء الواجهة البحرية في هامبورغ، واستكشاف التاريخ العريق في كولونيا، أو زيارة هايدلبرغ التي تشتهر بطابعها التاريخي ومناظرها الخلابة.

وستبرز الحملة تحت شعار "Germany – Simply Inspiring" تنوع التجارب التي تقدمها مختلف مناطق ألمانيا، وتشجع المسافرين على استكشافها، حيث تتنوع التجارب بين الطبيعة، والثقافة، والتراث. فمن وادي الراين ببلداته المطلة على النهر، وقلاعه التاريخية، ومزارع الكروم، إلى الغابة السوداء، وصولاً إلى المدن التاريخية التي لا تزال تحافظ على تقاليدها المحلية، تقدم ألمانيا خيارات متنوعة تلائم مختلف الاهتمامات. كما تضيف المتاحف، والفنون، والموسيقى، والعمارة، والمأكولات المحلية إضافة ممتعة للمسافرين، وتمنحهم فرصة التعرف على تاريخ ألمانيا وثقافتها.

وفي تعليقه على الشراكة، قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو: "يواصل المسافرون من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البحث عن وجهات تتيح لهم الاستمتاع بتجارب متعددة خلال الرحلة الواحدة. وتتميز ألمانيا بما تجمعه من مدن حيوية، وتراث ثقافي غني، وطبيعة خلابة، وتجارب تعكس خصوصية كل منطقة، مما يجعلها وجهة تلائم مختلف الاهتمامات وأنماط السفر. ومن خلال شراكتنا مع المجلس الوطني الألماني للسياحة، نتطلع إلى تشجيع المزيد من المسافرين على اكتشاف جوانب جديدة من ألمانيا تتجاوز معالمها السياحية المعروفة."

وتوفر ألمانيا للمسافرين فرصة الجمع بين استكشاف المدن والطبيعة، مع خيارات تمتد من البحيرات والمناطق الجبلية إلى الأرياف والأنشطة الخارجية. كما تتيح سهولة التنقل بين مختلف المناطق للزوار تصميم رحلات تجمع بين الثقافة، والاسترخاء، والتسوق، والأنشطة العائلية، بما يلائم مختلف الاهتمامات ضمن زيارة واحدة.

ومن جانبها، قالت يامينا سوفو، مديرة المبيعات والتسويق في المجلس الوطني الألماني للسياحة: "تتميز ألمانيا بقدرتها على الجمع بين إرثها التاريخي وحياتها المعاصرة، حيث يكتشف الزوار في مختلف أنحاء البلاد معالم تمتد عبر قرون، ومشهداً ثقافياً متنوعاً، وتقاليد محلية تعكس خصوصية كل منطقة، إلى جانب طبيعة متنوعة تمتد عبر مختلف مناطق البلاد. ومن خلال تعاوننا مع ويجو، نتطلع إلى تعريف المزيد من المسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهذه الجوانب المختلفة، وتشجيعهم على استكشاف ألمانيا من زوايا جديدة."

ومن خلال محتوى مخصص للوجهة، وحملات ترويجية، وتوصيات تساعد المسافرين على التخطيط لرحلاتهم، ستعمل ويجو والمجلس الوطني الألماني للسياحة على التعريف بمختلف مناطق ألمانيا وما تقدمه من تجارب متنوعة. وتهدف هذه الشراكة إلى تشجيع المزيد من المسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على استكشاف مدن ألمانيا ومناطقها المختلفة، حيث تقدم كل منها تجربة تعكس تنوع الوجهة.

نبذة عن ويجو:

تعد ويجو التطبيق الأول للسفر وأكبر سوق إلكتروني للسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال الجمع بين سوق سفر متكامل وخيارات الحجز المباشر عبر المنصة، تتيح ويجو للمسافرين البحث بسهولة ومقارنة وحجز الرحلات الجوية والفنادق عبر مئات شركات الطيران والفنادق ووكلاء السفر عبر الإنترنت. وإلى جانب منصتها المخصصة للمستهلكين، تقدم ويجو حلولاً متكاملة تشمل "ويجو برو" لرحلات الأعمال و"ويجو بيدز" وهي منصة متخصصة في تقديم حلول الإقامة لشركاء قطاع السفر في المنطقة. وتتخذ ويجو من سنغافورة ودبي مقرين رئيسيين لها، مع حضور في بنغالور ومومباي.

لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة: www.wego.com

لمحة حول المجلس الوطني الألماني للسياحة ( GNTB )

يعمل المجلس الوطني الألماني للسياحة بتكليف من وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا، وبدعم مالي من الوزارة بناءً على قرار صادر عن البرلمان الألماني (البوندستاغ)، بهدف الترويج لألمانيا كوجهة سياحية عالمية. وبصفته الهيئة المركزية المعنية بالترويج للسياحة الوافدة إلى ألمانيا، يتعاون المجلس بشكل وثيق مع قطاع السفر الألماني، إلى جانب شركاء من القطاع الخاص والجهات المهنية، لوضع استراتيجيات وإطلاق حملات تسويقية تعزز صورة ألمانيا الإيجابية كوجهة سياحية، وتشجع السيّاح من مختلف أنحاء العالم على زيارتها. ويهدف هذا الجهد إلى استثمار الإمكانات التجارية المستقبلية وتعزيز القيمة الاقتصادية لألمانيا من خلال جذب الزوّار إليها من مختلف دول العالم.

تركّز الاستراتيجية الأساسية للمجلس الوطني الألماني للسياحة على المحاور التالية:

• إجراء أبحاث دقيقة حول الأسواق المستهدفة، وتحليل معمّق لاتجاهات السفر العالمية واحتياجات العملاء في كل سوق على حدة.

• دعم قطاع السفر الألماني، الذي تُهيمن عليه الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مشاركة الخبرات وربط الجهات الألمانية العاملة في هذا المجال، بنظرائها في قطاع السفر العالمي.

• تعزيز الوعي بألمانيا كـ"وجهة سياحية" وترسيخ حضورها عالمياً، مع التركيز على التحول الرقمي كأداة رئيسية لتطوير الهوية والتواصل مع الجمهور.

تُجسّد علامة "ألمانيا. مُلهمة بكل بساطة" وجهة سفر تتميز بالجودة العالية، والتركيز على الخدمة.

ومن مقره الرئيسي في فرانكفورت، يشرف المجلس الوطني الألماني للسياحة على 22 مكتباً تمثيلياً في الخارج، موزّعة بين أسواق سياحية راسخة وأخرى واعدة ذات إمكانات نمو واعدة.

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