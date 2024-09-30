خمس نساء تتصدرن طليعة "نجوم العلوم" في موسمه السادس عشر

عصر جديد للنساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يشهده البرنامج التلفزيوني من مؤسسة قطر

الدوحة، قطر, 30 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- خمس نساء من أصل سبع، تتصدرن طليعة الموسم السادس عشر من برنامج "نجوم العلوم"، فبعيدًا عن الأرقام والإحصائيات، يُعَّد هذا التمثيل التاريخيّ بمثابة شهادة على قوة الثورة الناعمة التي تجتاح عالمنا العربي، من تفوق لنساء أبدعن في المختبرات وورش العمل. إن الموسم الحالي من "نجوم العلوم" لا يقتصر على إلقاء الضوء على إنجازات المرأة فحسب، بل يحتفي أيضًا بنقلتها التحويلية نحو مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، متحدية للأعراف السائدة، ومعيدة لتعريف مفهوم الابتكار في العالم العربي.

يضم الموسم السادس عشر من برنامج "نجوم العلوم" خمس نساء من بين سبعة متسابقين، مما يسلط الضوء على التحول الكبير في تمثيل المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في العالم العربي. (PRNewsfoto/Stars of Science) خريجات "نجوم العلوم" يوجهن المتقدمين في الموسم السادس عشر. (PRNewsfoto/Stars of Science) ندى الخراشي، متسابقة في الموسم السادس عشر من برنامج "نجوم العلوم"، تختبر اختراعها بمساعدة مرشدها. (PRNewsfoto/Stars of Science)

منذ بداية انطلاقه، دعم برنامج "نجوم العلوم" 37 خريجة من المتسابقات، حيث أتاح لهن فرصة تطوير أفكار مبتكرة من ثم إلى منتجات أو خدمات. ففي موسم سابق استطاعت المتسابقة القطرية إيمان الحمد إحراز المركز الثالث، بفضل تطبيقها المبتكر الذي يكشف عمليات التصيد الاحتيالي عبر المحادثات الهاتفية باللغة العربية. أما سمية السيابي، باحثة علمية عمانية ووالدة لثلاثة أبناء، فهي أول مشاركة انثى تحرز المركز الأول في البرنامج. لقد تداعت كافة الحواجز التي لطالما بدت وكأنها غير قابلة للتخطي، وها هو الموسم السادس عشر تتصدر طليعته النساء.

على مر التاريخ، واجهت النساء عقبات كبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بينما يشهد عالمنا العربي في الوقت الحالي، تحولاً غير مسبوق. فبحسب تقرير منظمة اليونسكو، سجلت كلًا من قطر والأردن والمملكة العربية السعودية أعلى نسبة من خريجات كليات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مقارنة بالعديد من دول الغرب.

وفي كلمة ألقتها خلال احتفال الاتحاد الدولي للاتصالات باليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تحدثت سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، المنــدوب الدائــم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حيث ألقت الضوء على أهمية دعم وتمكين المرأة، مشيرة إلى أنه في عام 2021، بلغت نسبة الإناث الخريجات نحو 70% من إجمالي عدد الخريجين، في مجالات أنظمة المعلومات، هندسة الكمبيوتر، الهندسة العامة، الطب والصيدلة والعلوم، كما أكدت على ضرورة تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا، باعتبارها عاملاً أساسيًا في تحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة، يشمل الجميع بوجه عام والنساء على وجه الخصوص. تعكس هذه الطفرة تحولًا مجتمعيًا واسع النطاق ينظر إلى النساء بعين الاعتبار، معترفًا بدورهن المتزايد في تحقيق تقدم علمي وتكنولوجي.

إن الأفكار المبتكرة التي شاركت بها سيدات الموسم السادس عشر ل"نجوم العلوم"، ليست مجرد إنجازات تقنية فحسب، بل هي حافز قوي للتغيير في العالم العربي وخارجه. ومن عمل خديجة فلاح عربي في مجال الرعاية الصحية مستعينة بابتكارها "جهاز ذكي لمراقبة مستويات جلوكوز الدم عن طريق تخطيط القلب الكهربائي"، إلى مساعي إيما سليمان في سبيل تحسين تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال عبر "جهاز تشخيص لفرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD"، تتضح أهمية مساهماتهن في سد فجوات الرعاية الصحية على المستوى الإقليمي.

وفي مجال الاستدامة والرعاية الصحية، تضع كلا من ندى رأفت الخراشي ومريم منتصر معاييرًا جديدة، حيث يلقي الابتكار الذي تطوره الخراشي في مجال التكنولوجيا المستدامة، "ملصق حيوي ذاتي التشغيل (الجلد الكهربائي)"، و"مجموعة اختبار الأمراض التنفسية البكتيرية" التي تطورها منتصر، الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لمواجهة التحديات العالمية، بينما يجمع ابتكار سناء بلكتبي "مسيّرة لتفحص هياكل المساجد "، بين الحفاظ على التراث العريق والهندسة الحديثة، مشيرًا إلى حرص المنشغلات بالمجالات العلمية من النساء، على إحراز تقدمًا علميًا دون المساس بالإرث الثقافي.

وبينما تأخد نسبة التحاق الإناث بالبرامج العلمية في الارتفاع، مشيرًة إلى دورهن الحيوي في هذه المجالات، تمثل منصة "نجوم العلوم"، إحدى مبادرات مؤسسة قطر، ركيزة أساسية في دعم هذا التحول، حيث تمنح رؤية ثاقبة ودعم راسخ، تشجع النساء على تحقيق مزيدًا من التفوق والريادة.

تعلق سارة أبو رجيب، خريجة "نجوم العلوم"، والتي تحل كضيفة ومرشدة على "نجوم العلوم" قائلة: "بصفتنا نساء، نحن لا نبتكر من أجل الإبداع فحسب، بل للإلهام أيضًا، فوراء كل اختراع قصة تحكي عن المثابرة وقوة الخيال، وتشكل حافزًا لكل من يسعى إلى تحقيق حلمه متجاوزًا كافة الحدود".

إن الموسم السادس عشر من "نجوم العلوم" ليس مجرد برنامج مسابقات فحسب، بل هو شاهد على بداية عهد جديد، يعد بمستقبل مشرق في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مدفوعًا بعزيمة وتصميم نساء استثنائيات، يسعين إلى مزيد من التقدم، ويعدن كتابة صفحات التاريخ.

يبث برنامج "نجوم العلوم" ابتداءً من 7 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2024، على خمس قنوات في المنطقة وعبر شبكات الإنترنت.

يرجى زيارة دليل البثّ للقنوات والتوقيت على: starsofscience.com

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نبذة عن برنامج " نجوم العلوم":

على مدى 16 عامًا من النجاح، عزّز "نجوم العلوم" - وهو برنامج رائد في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر التي تندرج في إطار تلفزيون الواقع التعليمي الترفيهي – مكانته على رأس البرامج التي تروم تمكين المبتكرين من مختلف البلدان العربية من تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول ملموسة، بما يرسي ثقافة الابتكار بين أوساط الشباب العربي. فعلى مدى مساره التي انطلق منذ عام 2009، أسهم البرنامج في تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس وأساليب حياتهم، وكذلك في تطوير فرص اقتصادية لأفراد مجتمعاتهم وتعزيز التنمية المستدامة.

يقوم المتسابقون على مدار إثني عشر أسبوعًا بتطوير وعرض حلولهم عبر تجارب علمية، ضمن مساحة ابتكار مشتركة، مع الأخذ بعين الاعتبار السرعة في التنفيذ والاستفادة من الإرشاد والدعم الذي يقدمه فريق من المهندسين ذوي الخبرة ومطوري المنتجات.

في كل أسبوع، تقوم لجنة من الخبراء بتقييم وانتقاء مشاريع المبتكرين الواعدين ونماذجهم الأولية من خلال جولات الاختبار، ليتم في نهاية المطاف الإبقاء على ثلاثة مرشحين من أجل التنافس على اللقب والجائزة الكبرى. تعتمد التصفيات على مداولات لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت لتحديد الفائزين بالمركز الأول والثاني في كل موسم.

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