دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان تحصد شهادة تقييم ضمان وتحسين الجودة وفق معايير IIA

عجمان، الإمارات العربية المتحدة, 10 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- حققت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان إنجازاً مؤسسياً بارزاً جديداً يضاف إلى سجل تميُّزها المؤسسسي بعد نجاح مكتب التدقيق الداخلي لديها في اجتياز تقييم الجودة (Quality Assessment - QA ) وفقاً للمعايير الدولية الصادرة عن المعهد العالمي للمدققين الداخلي (IIA Global)، وذلك نتيجة التقييم من جمعية المدققين الداخليين في الإمارات. ويؤكد هذا الإنجاز التزام الدائرة الراسخ بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز المهني، انسجاماً مع توجهات حكومة عجمان في ترسيخ ثقافة الحوكمة الرشيدة والتميز المؤسسي.

His Excellency Mahmood Khaleel Alhashmi, Director General of the Ajman Department of Tourism, Culture and Media, and Mr. Abdulqader Obaid Ali, Chairman of the Board of the UAE Internal Auditors Association, during the Quality Assessment Certification handover ceremony, in the presence of officials and team members from both organisations. A new milestone for ADTCM, reaffirming its commitment to excellence, governance, and international best practices in internal auditing.

وتعكس هذه الشهادة الدولية ثمرة جهود متواصلة يبذلها مكتب التدقيق الداخلي في الدائرة للارتقاء بمستوى أدائه المهني، عبر التزامه بالمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، وحرصه الدائم على تعزيز جودة وكفاءة عمليات التدقيق، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر، ودعم منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، كما يجسد هذا الإنجاز التزام المكتب بتقديم قيمة مضافة حقيقية تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة وتعزز ثقة أصحاب المصلحة.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان: "يعكس هذا الإنجاز عمق الالتزام الذي تتبناه الدائرة تجاه معايير الجودة والتميز المؤسسي. إن حصد شهادة تقييم الجودة في أعمال التدقيق الداخلي وفق أعلى المعايير الدولية يمثّل شهادة على نضج منظومتنا المؤسسية وقدرتها على تقديم قيمة حقيقية تدعم مسيرة التنمية في إمارة عجمان. مضيفاً سعادته: إيماننا راسخ بأن التميز ليس محطة نهائية نبلغها، بل مسار مستدام من التطوير والتحسين ، ويجسد هذا الإنجاز جوهر رسالتنا في بناء مؤسسة حكومية رائدة تضع المعايير الدولية في صميم عملها."

ومن جهته، أعرب السيد عبدالقادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات عن تقديره لهذا الإنجاز، مؤكداً: "تقدم دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان نموذجاً يُحتذى به في مجال تطبيق معايير التدقيق الداخلي الدولية بمستوى عالٍ من الاحترافية والكفاءة. ويعكس حصولها على شهادة تقييم الجودة مستوى النضج المؤسسي الذي وصلت إليه، وإدراكها العميق بأن الحوكمة الرشيدة والتدقيق الداخلي الفعّال ركيزتان لا غنى عنهما لتحقيق التنمية المستدامة. وتبقى الجمعية شريكاً استراتيجياً راسخاً في هذا المسار، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون المثمر لتعزيز منظومة الحوكمة في القطاع الحكومي."

وعلى هامش هذا الإنجاز، أهدى السيد عبدالقادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة أولى النسخ المترجمة من قبل الجمعية إلى اللغة العربية من دليل تقييم ضمان وتحسين الجودة، في اعتراف رفيع بمكانة الدائرة ودورها الريادي في تبني أفضل الممارسات الدولية وتعزيز منظومة التدقيق المؤسسي.

يشار إلى أن شهادة تقييم الجودة وفق معايير المعهد العالمي للمدققين الداخليين (IIA Global) تُعدّ من أبرز الشهادات الدولية في مجال التدقيق الداخلي، إذ تقيس مدى التزام مكتب التدقيق الداخلي بالمعايير المهنية الدولية ومدى فعاليته في تحقيق أهدافه المؤسسية، وتعكس قدرته على تقديم ضمانات مستقلة وموضوعية تدعم صنع القرار وتعزز منظومة الحوكمة والرقابة الداخلية.