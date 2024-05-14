دائرة الصحة-أبوظبي و"الشراكة من أجل استدامة النظام الصحي ومرونته" يطلقان التقرير الإقليمي الأول حول "الاستدامة والمرونة في المنظومة الصحية"

أظهرت المنظومة الصحية في أبوظبي، وفقاً للتقرير، قدرة ملحوظة على التكيّف والجاهزية، لا سيما من خلال حملة التطعيم المكثفة ضد كوفيد-19 التي حققت تغطية واسعة النطاق

أظهر التقرير ازدياداً هاماً في مجال أبحاث الرعاية الصحية في أبوظبي، وقد عزّز ذلك الدور الواسع في تجارب اللقاحات، والموافقات المبسّطة، ومجموعة واسعة تضم أكثر من 80,000 مشارك في التجارب السريرية، والتحسن في النتائج الصحية للسكان

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 14 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- خلال أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، أطلقت دائرة الصحة -أبوظبي تقرير "الاستدامة والمرونة في النظام الصحي في أبوظبي"، بالتعاون مع تحالف "الشراكة من أجل استدامة النظام الصحي ومرونته" PHSSR. ويأتي إطلاق تقرير أبوظبي كجزء من فعاليات "القمة الثالثة للشراكة من أجل استدامة النظام الصحي ومرونته" المنعقدة على هامش أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية.

DoH and PHSSR join hands to launch the region’s first ‘Sustainability and Resilience in Health System’ report

ونتدرج نتائج التقرير في المنظومة الصحية في أبوظبي من خلال سبعة محاور رئيسية هي: الحوكمة، التمويل، القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، الطب والتكنولوجيا، تقديم الخدمات، صحة المجتمع، واستدامة البيئة الصحية. وفي كل مجالٍ من هذه المجالات، يحدد التقرير نقاط القوة ومجالات التركيز، ويقدم توصيات محدّدة لتعزيز استدامة المنظومة ومرونتها.

وقال سعادة الدكتور أحمد الخزرجي، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للصحة العامة: "في إطار سعينا لتعزيز الصحة العامة على الصعيدين المحلي والعالمي، نود أن نسلط الضوء على نقاط القوة الفريدة في أبوظبي، والتي يمكن أن تكون بمثابة خريطة طريق لتعزيز النظم الصحية في جميع أنحاء العالم. يمثل تعاوننا مع 'الشراكة من أجل استدامة النظام الصحي ومرونته' فرصة هامة لتقييم الفرص والتنبؤ التحديات المحتملة وتعزيز الشراكات متعددة الأطراف على نحو استباقي لتحسين الصحة العامة، في حين يسمح لنا ذلك بتحديد الاستراتيجيات الفعالة والإجراءات اللازمة لتلبية الاحتياجات المتنامية للمجتمع".

ووفقاً للتقرير، تتميز منظومة الرعاية الصحية في الإمارة بكونها نموذجاً عالمياً للمرونة. إذ إنّ حملة التطعيم الشاملة والمدعومة بالتطبيب المتطور عن بعد، والتشخيص عبر الذكاء الاصطناعي، ومراقبة حالة المرضى عن بعد، أسمهت جميعها في تعزيز تقديم الخدمات الصحية طوال فترة وباء كوفيد-19. وقد دعم التمويل الفاعل هذه المنظومة الشاملة مع توفير تغطية صحية شاملة، وإعطاء الأولوية لسلامة المرضى بمعايير تقنية صارمة. ويغذّي هذا الأساس المتين قطاع علوم الحياة الفاعل في الإمارة، حيث يتميز بمعدل نمو سنوي متميز يبلغ 10٪، فيما سجّل قطاع الشركات الناشئة في علوم الحياة نموّاً بأكثر من 20% سنوياً مع إطلاق 111 شركة ناشئة في مجال الصحة بين 2019 و2023.

ويتعزز ذلك بالازدياد الملحوظ في أبحاث الرعاية الصحية في أبوظبي من خلال دورها الواسع في تجارب اللقاحات، والموافقات المبسطة، وعبر مجموعة واسعة تضم أكثر من 80,000 مشارك في التجارب السريرية. والواقع أن تحسن النتائج الصحية للمجتمع أدى إلى انخفاض معدل وفيات الرضع وارتفاع متوسط العمر المتوقع، وهذا كله يُرسّخ فعالية المنظومة الصحية في الإمارة.

وقال سامح الفنجري، رئيس مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان في شركة أسترازينيكا: "أسست أسترازينيكا مع شركائها الاستراتيجيين مبادرة "الشراكة من أجل استدامة النظام الصحي ومرونته" خلال جائحة كوفيد-19، بهدف تعزيز النظم الصحية العالمية وضمان قدرتها على الوقاية من الأزمات المستقبلية. ونشيد بجهود دائرة الصحة - أبوظبي في دعم مساعينا من خلال إطلاق تقرير "الشراكة من أجل استدامة النظام الصحي ومرونته"، الذي يساهم في تحقيق استدامة ومرونة قطاع الرعاية الصحية. مع تزايد عدد السكان وارتفاع معدل الأمراض غير السارية، تُعدّ الأطر المرنة والفعالة والبنى التحتية الراسخة عوامل أساسية وبالغة الأهمية. ونحن من جانبنا، نؤكد التزامنا التام بدعم رؤية أبوظبي الرامية لتخفيف عبء المرض وتعزيز استدامه الصحة والعافية للجميع."

ويرتكز تقرير أبوظبي على بحث شامل أساسي أعدّه كلٌّ من خوان أكونا من جامعة خليفة والدكتور أندرسون ستانسيول في دائرة الصحة-أبوظبي، وهو يحفّز التأثير الصحي للإمارة على مستوى العالم، من خلال عرض حوكمتها المتينة للرعاية الصحية. وإن إعطاء الأولوية للكفاءة التشغيلية والاستدامة على المدى الطويل، ساهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية وعلوم الحياة في العالم.

وكانت دائرة الصحة-أبوظبي قد بدأت تعاونها مع الشراكة في عام 2022، لتكون بذلك أول جهة تنظيمية للرعاية الصحية تعمل مع تحالف الشراكة، الذي كان نتج عن تعاون مشترك بين كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وشركة أسترازينيكا، وشركة رويال فيليبس، وشركة كي بي إم جي، ومنظمة الصحة العالمية، ومركز المرونة والابتكار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، بدافع من الالتزام المشترك بتعزيز النظم الصحية وتحسين صحة المجتمع.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2412618/The_Department_of_Health_Abu_Dhabi.jpg