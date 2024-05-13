دائرة الصحة - أبوظبي تكشف عن "إعلان مبادئ" بشأن التقارب الحيوي لتعزيز نتائج الرعاية الصحية

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي, 13 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- كشفت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن إعلان مبادئ بشأن التقارب الحيوي لتحويل الرعاية الصحية وتحسين صحة الإنسان ورفاهيته، وذلك كجزء من مخرجات منتدى قادة الرعاية الصحية المنعقد ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية. وكمبادرة هي الأولى من نوعها، يحدد هذا الإعلان المبادئ العالمية التي تشمل التوجيهات المتعلقة بالشفافية والمساءلة وعدم الانحياز، فضلاً عن أخلاقيات الأبحاث واتخاذ القرارات في مجال التقارب الحيوي.

DoH Unveils ‘Declaration of Principles’ on Bioconvergence to Enhance Healthcare Outcomes

سيشهد إعلان المبادئ تعاوناً مع دائرة الصحة – أبوظبي من جهات محلية وعالمية رائدة، من بينها "أمازون"، و"مايكروسوفت"، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وكور42، ومدينة مصدر. وتهدف هذه المبادئ، الموزّعة على ست ركائز استراتيجية، إلى تعزيز الأبحاث والتطوير في مجال التقارب الحيوي، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لمواجهة تحديات الرعاية الصحية الملحّة، وإنشاء أطر للتعاون الدولي، وإعطاء الأولوية لمجالات البحث في مجال الصحة العامة والطب الشخصي والدقيق، وتعزيز اعتماد التقنيات المتقدمة من نتاج الذكاء الاصطناعي وطب النانو.

وقالت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المديرة التنفيذية لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة أبوظبي: "في ظل تعقيدات التقارب الحيوي، فإنّ وضع مبادئ صارمة ليس مجرد خيار، بل مسؤولية جماعية. وتعمل هذه المبادئ كمنارة للشفافية، وحارس للمساءلة، ودروع ضد أي شكل من أشكال التحيز. وفي ظل التلاقي المستمر والتقاطع ما بين الصحة والتكنولوجيا، تبقى النزاهة والاجتهاد عناصر توجه دائرة الصحة – أبوظبي في هذا المسار. وتعزيزاً لمكانة أبوظبي كوجهة رائدة للابتكار في مجال الرعاية الصحية، يأتي هذا الإعلان الفريد بمثابة دليل على جهود الدائرة المستمرة لبناء عالم أكثر صحة وتسريع مستقبل الرعاية الصحية".

وإلى ذلك، فإنّ التمسك بالمعايير الأخلاقية والممارسات المسؤولة ينطوي على زيادة الوعي بفوائد ومخاطر تكنولوجيا التقارب الحيوي، وعلى وضع مبادئ توجيهية أخلاقية، وضمان إمكانية الوصول بتكاليف مناسبة للجميع. وهذا يستلزم الاستثمار في التعليم وفي تنمية القوى العاملة وتطوير مهاراتها، ودمج التقارب الحيوي في المناهج الدراسية ذات الصلة، وتحفيز التعاون متعدد التخصصات، وتعزيز التنوع في هذا المجال.

وإن تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين المعنيين في هذا المجال، والدعوة إلى اعتماد سياسات ولوائح تنظيمية داعمة، وإشراك المجتمع من خلال حملات التوعية والتواصل الشفاف، هي جميعها خطوات حاسمة في تطوير أبحاث التقارب الحيوي والابتكار، مع الحفاظ على ثقة المجتمع ودعمه. وستدعم كل هذه الركائز الرئيسية تسريع مستقبل الرعاية الصحية وعلوم الحياة من خلال جعل التمتع بالصحة الجيدة أولوية عالمية.

ويُعد "التقارب الحيوي" أحدث التوجهات التكنولوجية في القرن الـ21 في قطاع الرعاية الصحية، حيث يعتبر نهجاً متعدد التخصصات يدمج الهندسة بعلوم الحياة، ومن المتوقع أن يحدث ثورة في مجال التكنولوجيا الصحية. فالتقارب الحيوي يدمج علوم الحياة مع التقنيات المختلفة من مجالات متنوعة مثل الرياضيات، والهندسة، والعلوم الفيزيائية، والعلوم الحسابية، مما ينتج عنه قدر أكبر بكثير من إجمالي النتائج المنفردة لكل منها.

وانعقد منتدى قادة الرعاية الصحية يوم الاثنين 13 مايو 2024، حيث جمع قادة عالميين للتشديد على الحاجة الملحة لمضافرة الجهود واتباع تدابير حاسمة للتعامل مع التغييرات والتصدي للتحديات الراهنة في قطاع الصحة العالمي. ويمثل شعار المنتدى للعام 2024 "التحول في نظم الرعاية الصحية العالمية: من الرعاية الصحية إلى العناية بالصحة" نقطة تحوّل مهمة في نظرة المجتمعات لمفهوم جودة الحياة، ويجسد اتساع دائرة الوعي بالمقومات الأساسية للتمتع بصحة جيدة، بعيداً عن الأسلوب التقليدي القائم على علاج الأمراض بعد الإصابة بها، والدفع نحو التركيز الاستباقي على تعزيز الصحة الشاملة.

أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وهو مبادرة حكومية رائدة تنعقد في الفترة ما بين 13 و15 مايو 2024 وتهدف إلى تسريع مستقبل الرعاية الصحية وتعزيز التعاون والابتكار المسؤول، وتجمع قادة القطاع الصحي، والباحثين، وصنّاع السياسات، والمختصّين، والمستثمرين، ورواد الأعمال، والعاملين في قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة حول العالم. وسيشهد الحدث لقاء فاعلاً للعقول الرائدة في القطاع الصحي ولشبكة كبيرة من شخصيات ومؤسسات عالمية رائدة تضم 5000 مشارك و1000 مندوب عن وفد و200 متحدث و100 جهة عارضة.

تأتي استضافة دائرة الصحة لهذا للحدث بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين بما في ذلك M42، الشريك الرئيسي للحدث، وكل من بيورهيلث، جونسون آند جونسون، مايكروسوفت، برجيل القابضة، "جي اس كيه"، مركز الحياة الصحية – أبوظبي، نوفارتس، فياتريس، استرازينيكا، سانوفي وباقة من الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تحقيق رؤيتها نحو غد أكثر صحة للجميع.

لمعرفة المزيد حول أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.adghw.com/

- انتهى –

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