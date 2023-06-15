دائرة الصحة - أبوظبي توقع اتفاقية تعاون لتطوير علوم الحياة مع مؤسسة ماس جينيرال بريغهام الأمريكية والمركز الدولي للأمراض الجينية

خلال فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 15 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2023، وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، اتفاقية تعاون مع المركز الدولي للأمراض الجينية التابع لمؤسسة ماس جينيرال بريغهام الأمريكية، من أجل العمل جنباً إلى جنب لتطوير أبحاث وابتكارات علوم الحياة، وذلك ضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل الأبحاث السريرية والانتقالية، وبناء الكفاءات، وتبادل المعرفة حول أحدث التقنيات وتسويقها. واستناداً على إمكانات الإمارة المتطورة في مجال علم الجينوم، تأتي الاتفاقية لتوسيع نطاق الأبحاث في مجالات التشخيص والأمراض الجينية، ضمن جهود الدائرة لتوسيع نطاق توافر سبل العلاج والحلول المبتكرة والمتطورة للمرضى بدولة الإمارات وخارجها.

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وبحضور معالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، والدكتور علي رضا حقيغي، المدير المؤسس للمركز الدولي للأمراض الجينية، وقع اتفاقية التعاون كل من الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتور بول أندرسون، رئيس الشؤون الأكاديمية بالإنابة في مؤسسة ماس جينيرال بريغهام الأمريكية بالنيابة عن المؤسسة والمركز.

وتأتي الاتفاقية استكمالاً للجهود المشتركة بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية لتسريع وتيرة الاكتشافات العلاجية الجديدة للأمراض الجينية، حيث ستعمل دائرة الصحة – أبوظبي مع المركز الدولي للأمراض الجينية لدفع عجلة البحوث السريرية لعلاج أبرز الأمراض الجينية على المستوى الدولي، بما يشمل الأمراض النادرة، والأورام، والأمراض العصبية، وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض التمثيل الغذائي. وستشهد الشراكة تعاونًا يركز على تحليل البيانات الجينية لبرنامج الجينوم الإماراتي وإجراء دراسات انتقالية لتطوير علاجات سباقة مثل العلاجات الجينية والتدخلات العلاجية الأخرى. إضافة إلى ذلك، سيتعاون الطرفان لاستكشاف الفرص المتاحة لتدشين مختبرات مشتركة وبرامج الفحص الجيني في أبوظبي لدعم اكتشاف حلول جينية جديدة لعلاج التحديات والاحتياجات الدولية في قطاع الرعاية الصحية.

والجدير بالذكر أن أبوظبي تحتضن أكبر برنامج جينوم على مستوى العالم وستعزز الشراكة سبل تطوير مبادرات بناء القدرات والتعليم التي تركز على طب الجينوم السريري والجزيئي لتحسين مخرجات الرعاية الصحية على مستوى العالم.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي: "يأتي تعاوننا مع المركز الدولي للأمراض الجينية تأكيداً لالتزامنا الدائم بتحسين حياة الأفراد في الإمارات وخارجها. وعملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تواصل أبوظبي التركيز على مواجهة تحديات الصحية العالمية من خلال توطيد الشراكات المهمة والمثمرة من أجل توحيد الجهود ومساعدة المجتمعات حول العالم. وفي ظل ما تتمتع به أبوظبي من بنية تحتية متطورة، نسعى لتعزيز الأبحاث السريرية وتطوير العلاجات الجينية لتحسين نتائج الرعاية الصحية اليوم وللأجيال القادمة، فيما نواصل تمهيد الطريق لمستقبل مدفوع بالابتكار والتكنولوجيا، مما يرسخ من مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية وعلوم الحياة."

من جانبه قال الدكتور بول أندرسون، رئيس الشؤون الأكاديمية بالإنابة في مؤسسة ماس جينيرال بريغهام: "تتمتع مؤسسة ماس جينيرال بريغهام بمكانة عالمية على مستوى الابتكار العلمي والتقدم الطبي، في حين توجه تركيزاً خاصاً على طب الجينوم، وتعمل على إحراز اكتشافات طبية سباقة يمكن تحويلها إلى حلول تشخيصية وعلاجية قابلة للتطبيق. وعبر تعاوننا في مجالات البحوث مع دائرة الصحة – أبوظبي، نسعى لتسخير خبراتنا معاً وتحسين الصحة العامة. ولاشك أن مركزنا الدولي للأمراض الجينية يقدم منصة متميزة لتحقيق هذا الهدف".

ومعلقاً على هذا التعاون، أضاف الدكتور علي رضا حقيغي، المدير المؤسس للمركز الدولي للأمراض الجينية: "نتوقع لهذا التعاون بين المركز الدولي للأمراض الجينية التابع لمؤسسة ماس جينيرال بريغهام ودائرة الصحة – أبوظبي أن يقود للخروج بتحسينات لافتة في ممارسات التشخيص السريري واستراتيجيات أكثر كفاءة للوقاية من الأمراض وإدارتها. ونحن متحمسون للغاية لرؤية نتائج هذا التعاون البنّاء للدفع قدماً بتطور العلوم الطبية، ونثق بأن أثرنا معاً سيحقق نتائج متميزة، ليس لدولة الإمارات فحسب، وإنما للمجتمع الطبي والعلمي حول العالم".

تجدر الإشارة إلى أن وفداً رفيع المستوى بقيادة دائرة الصحة – أبوظبي قام بزيارة إلى الولايات المتحدة بين 1 و8 يونيو 2023 واستعرض فرص الشراكة القيّمة التي تقدمها الإمارة واستكشف آفاق التعاون الواعدة مع المؤسسات الرائدة في البحوث والتطوير والتصنيع والابتكار.

وكانت واشنطن العاصمة أولى محطات هذه الزيارة بهدف لقاء الشركاء الحاليين وإبرام علاقات تعاون جديدة مع الجهات الحكومية وكبرى شركات التقنيات الصحية. وتوجه الوفد إلى بوسطن تزامناً مع مشاركة أبوظبي في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2023 واستعرض نجاح الإمارة بتنمية وتطوير قطاع التكنولوجيا الحيوية. وشهدت هذه المشاركة خوض حوارات بناءة ومشاركة الرؤى والخبرات، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون في مجال التكنولوجيا الصحية وعلوم الحياة والابتكار.

لمعرفة المزيد حول زيارة الوفد، يرجى زيارة https://www.doh.gov.ae/en/Abu-Dhabi-a-regional-life-science-hub

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The Department of Health - Abu Dhabi SOURCE