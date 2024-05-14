دائرة الصحة - أبوظبي توقّع اتفاقية شراكة مع "جلاكسو سميث كلاين" لإنشاء مركز إقليمي لتوزيع اللقاحات في أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 14 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- انعكاساً للتطور في البنية التحتية للرعاية الصحية في الإمارة، وقّعت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم مع شركة جلاكسو سميث كلاين الرائدة في مجال الأدوية الحيوية، وذلك خلال أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، بهدف إنشاء مركز إقليمي لتوزيع اللقاحات في أبوظبي. هذا الاتفاق يستند إلى ركائز أساسية تهدف إلى تعزيز الابتكار والقدرات وخدمات الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض في الإمارة.

DoH inks partnership with GSK to Establish Regional Vaccine Distribution Hub in Abu Dhabi

وبحضور كل من إدوارد هوبارت، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى دولة الإمارات، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، والسير جوناثان سيموندز، رئيس مجلس إدارة جلاكسو سميث كلاين، وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وبويد تشونغفايسال، نائب الرئيس والمدير العام لشركة جلاكسو سميث كلاين الخليج.

الركائز الرئيسية التي يستند إليها التعاون هي: إنشاء مركز إقليمي لتوزيع اللقاحات في أبوظبي، والعمل معاً لتعزيز التأثير الاستراتيجي الاقتصادي والصحي إلى أقصى قدر ممكن لهذا المركز الإقليمي، والتعاون لضمان إنشاء وتشغيل المركز بنجاح، واستكشاف الفرص لتعزيز تبادل المعرفة وبناء القدرات من خلال التعاون بين جلاكسو سميث كلاين ودولة الإمارات العربية المتحدةـ، والتركيز المشترك على استراتيجيات الوقاية لمواجهة تحديات الرعاية الصحية بشكل فاعل.

وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: "بفضل مجتمعها المترابط، والتنوع السكاني، والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للرعاية الصحية، أصبحت أبوظبي اليوم قادرة على المساهمة بشكل فعّال في جعل الوصول إلى الرعاية الصحية المبتكرة عالية الجودة هدفاً يمكن تحقيقه للجميع. وتعزيزاً لمكانة أبوظبي كوجهة رائدة لعلوم الحياة في مجال الصحة، يؤكد تعاون الدائرة مع جلاكسو سميث كلاين التزام أبوظبي بتعزيز خدمات الرعاية الصحية، وتوفير الأدوية واللقاحات، وتعزيز المرونة في القطاع. من خلال تعزيزها الشراكات على الساحة العالمية، اكتسبت أبوظبي دوراً محفزاً في رسم خريطة استراتيجية للمسار المستقبلي لقطاع الرعاية الصحية، مع التركيز على تحسين نتائج علاج المرضى، وتعزيز نظم الرعاية الصحية، وتوفير الوصول العادل إلى الأدوية واللقاحات الأساسية. ويؤكد هذا التعاون على تمسكنا بتعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي والاستدامة في قطاع الرعاية الصحية، ما يساهم بالتالي في الارتقاء بصحة وسلامة المجتمعات في أبوظبي وفي جميع أنحاء العالم".

من جهته، قال بويد تشونغفايسال، نائب الرئيس والمدير العام لشركة جلاكسو سميث كلاين الخليج: "باعتبارها شركة عالمية للأدوية الحيوية، تلتزم جلاكسو سميث كلاين بتطوير اللقاحات والأدوية التحويلية. ومن خلال التركيز على تحفيز الابتكار، نهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على حياة الملايين في جميع أنحاء دول الخليج من خلال شراكات استراتيجية. وعبر إنشاء هذا المركز الإقليمي لتوزيع اللقاحات في أبوظبي، سوف نكون قادرين على تلبية الطلب المتزايد على لقاحات شركتنا في المنطقة ودول الشرق الأدنى وجنوب آسيا، وتعزيز معايير الرعاية الصحية والتصدي لتحديات الصحة العامة."

ويؤكد هذا النهج الاستراتيجي على الدور الحاسم لبرامج التحصين في مواجهة التغير على مستوى الرعاية الصحية. وفيما تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً في التحول الديموغرافي، تبرز الوقاية كمبدأ أساسي لتعزيز هذه الاستراتيجيات. كما تمثل برامج التحصين القوية ركيزة لاستراتيجيات الوقاية الفعالة، التي تتماشى مع رؤية منظومة الرعاية الصحية الاستباقي والمرن.

ويهدف أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، إلى تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الأولوية، واستكشاف سبل التحول من الرعاية الصحية إلى العناية بالصحة، وتزويد الخبراء بمنصة لتبادل المعرفة والخبرات حول مواضيع ملحّة مثل الشيخوخة والأمراض غير المعدية والصحة النفسية وغيرها من التحديات الشائعة، فضلاَ عن تحفيز وتمكين نقاشات هامة حول تقديم الرعاية الصحية الاستباقية.

أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وهو مبادرة حكومية رائدة تنعقد في الفترة ما بين 13 و15 مايو 2024 وتهدف إلى تسريع مستقبل الرعاية الصحية وتعزيز التعاون والابتكار المسؤول، وتجمع قادة القطاع الصحي، والباحثين، وصنّاع السياسات، والمختصّين، والمستثمرين، ورواد الأعمال، والعاملين في قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة حول العالم. وسيشهد الحدث لقاء فاعلاً للعقول الرائدة في القطاع الصحي ولشبكة كبيرة من شخصيات ومؤسسات عالمية رائدة تضم 5000 مشارك و1000 مندوب عن وفد و200 متحدث و100 جهة عارضة.

تأتي استضافة دائرة الصحة لهذا للحدث بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين بما في ذلك M42، الشريك الرئيسي للحدث، وكل من بيورهيلث، جونسون آند جونسون، مايكروسوفت، برجيل القابضة، "جي اس كيه"، مركز الحياة الصحية – أبوظبي، نوفارتس، فياتريس، استرازينيكا، سانوفي وباقة من الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تحقيق رؤيتها نحو غد أكثر صحة للجميع.

لمعرفة المزيد حول أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.adghw.com/

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2412467/DoH_GSK_Vaccine.jpg