دائرة الصحة - أبوظبي و"أسترازينيكا" تعززان شراكتهما لإنشاء مركز تميز جديد للأمراض النادرة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 6 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2024 في سان دييغو، الولايات المتحدة الأمريكية، وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، وأسترازينيكا مذكرة تفاهم لإنشاء مركز تميز للأمراض النادرة في أبوظبي، حيث سيعمل الطرفان على الاستفادة من البنية التحتية المتطورة في أبوظبي وخبرات أسترازينيكا العالمية في إدارة الأمراض النادرة لإثراء جهود الابتكار الرامية لتحسين حياة أفراد المجتمع المتأثرين بهذه الأمراض إقليمياً وعالمياً.

DoH and AstraZeneca Expand Partnership During BIO 2024 to Establish New Rare Diseases Centre of Excellence

وبحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، وهشام مرغني، مدير شؤون منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان في أسترازينيكا، وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة – أبوظبي، وغالب الأحدب، مدير العلاقات الحكومية لمنطقة الخليج وباكستان في أسترازينيكا.

وتُشير الدراسات إلى أن الاضطرابات الوراثية والخلقية أكثر شيوعاً في منطقة الخليج العربي منها في البلدان الصناعية الأخرى، الأمر الذي ينتج عنه عبء اجتماعي واقتصادي كبير لدى المرضى وأسرهم والمجتمع ككل. وسيسهم هذا التعاون في مواجهة هذه الأعباء من خلال تعاون الطرفين جنباً إلى جنب لإنشاء مركز تميز لأمراض النادرة في الإمارة، ليكون بمثابة مركز شامل للتشخيص والعلاج والمتابعة والتعليم البحثي ورعاية المرضى مع تركيزه على في أمراض الدم والأعصاب والاضطرابات الأيضية.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي: "نعتز بالإعلان عن تعاون جديد يجمعنا بأسترازينيكا ضمن مشاركتنا في فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية. تحتضن أبوظبي نخبة من منشآت الرعاية الصحية المرموقة على مستوى العالم، بما في ذلك أربعة مراكز للتميز تُقدم أفضل خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في مجالاتها، وهو ما جاء نتاجاً لأطر التعاون التي أستطعنا إرساءها مع الشركاء من حول العالم، فقد أدركت الإمارة في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات وتعزيز الرعاية الصحية للجميع. وستمكننا الشراكة مع أسترازينيكا من تحقيق تطلعاتنا القائمة على قيادة الجهود البحثية والابتكار لتحقيق مستقبل أكثر صحة لمن يعانون من الأمراض النادرة محلياً وإقليمياً وعالمياً."

ويجمع هذا التعاون بين الرؤى والتوجهات العالمية التي تُقدمها شركة أسترازينيكا والبنية التحتية المتطورة في أبوظبي ومنظومتها المتميزة في الرعاية الصحية، بما في ذلك برنامج الجينوم الإماراتي وسجلها الحافل في خدمات البيانات. وسيعمل الطرفان جنباً إلى جنب لتطوير إجراءات التشخيص، وتنفيذ أحدث إجراءات الكشف المبكر وابتكار تقنيات جديدة لإدارة شاملة للمرضى الذين يعانون من أكثر الأمراض النادرة تعقيداً.

قال أحمد سالم، مدير وحدة أعمال الأمراض النادرة بمنطقة الخليج في أسترازينيكا: "سعداء بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي في خطوة هامة تمضي بنا نحو مهمتنا المشتركة لإحداث أثر إيجابي في حياة المتأثرين بالأمراض النادرة. ومن خلال هذا التعاون، ونهدف إلى الاستفادة من خبراتنا العالمية في إدارة الأمراض النادرة مع التركيز على التميز التشخيصي وبروتوكولات العلاج الشاملة ورعاية المرضى بمستويات عالمية، بما يتماشى مع رؤى أبوظبي القائمة على ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة لعلوم الحياة والابتكار الطبي، متطلعين إلى المساهمة في تحقيق ذلك."

وبالإضافة إلى التعاون لتطوير بروتوكولات التشخيص والعلاج والمتابعة الشاملة، ستعمل دائرة الصحة – أبوظبي مع شركة أسترازينيكا لتحديد وتنفيذ أفضل الممارسات في رعاية المرضى، وكذلك تطوير وتقديم برامج تعليمية ومبادرات تدريبية لكل من المتخصصين في الرعاية الصحية والمرضى، ما يعزز الوعي بأمراض نادرة معينة.

وتَوجه وفد رفيع المستوى من دائرة الصحة - أبوظبي بقيادة معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس الدائرة في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بين 29 مايو و5 يونيو لاستعراض فرص الشراكة التي توفرها أبوظبي واستكشاف آفاق التعاون مع المؤسسات الرائدة في البحوث والتطوير، والتصنيع والابتكار. واستهل الوفد جولته بزيارة فيلادلفيا، حيث التقى مع شركاء الدائرة الحاليين والجدد لتوطيد أواصر التعاون مع المؤسسات البحثية التعليمية الرائدة، والجهات الحكومية، وشركات التقنيات الصحية الكبرى. وتوجه الوفد إلى سان دييغو تزامناً مع مشاركة أبوظبي في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2024 لاستعراض الجهود التنموية التي تبذلها أبوظبي وحرصها على تطوير قطاع التكنولوجيا الحيوية. وتشهد هذه المشاركة نقاشات متعمقة، وتبادل الآراء ووجهات النظر والخبرات، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون في التكنولوجيا الصحية، وعلوم الحياة، والابتكار.

وبهدف إلقاء الضوء على تنوع وخبرات منظومة أبوظبي المتكاملة في الرعاية الصحية، جمع الوفد ممثلين عن 20 جهة في الإمارة بما في ذلك دائرة الصحة - أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومكتب أبوظبي التنفيذي، وجي42، ومدينة مصدر، وشركة مبادلة للاستثمار، ومجموعة كيزاد، وملفي، والمكتب الطبي، والخدمات العلاجية الخارجية، وبيور هيلث، وون هيلث، وM42، ومعهد الابتكار التكنولوجي، وبرجيل القابضة، وجامعة خليفة، و"القابضة"، ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية والاتحاد للطيران.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2431477/DoH_and_AstraZeneca.jpg