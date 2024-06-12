دائرة الصحة - أبوظبي وكلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا تعززان أطر التعاون في برامج البحوث الانتقالية والمختبرات المتخصصة في الإمارة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 12 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم مع كلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا لتوسيع آفاق التعاون ضمن برامج التعليم والبحث والابتكار. وسيعمل الجانبان على تطوير منظومة الأبحاث التطبيقية والانتقالية وإطلاق أبحاث ابتكارية تشمل تأسيس مختبرات متخصصة مشتركة في أبوظبي استناداً إلى إمكانات الإمارة وخبرات كلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا في المجالات العلمية ذات الأولوية.

DoH and Penn Medicine to expand collaboration on translational research and second labs in Abu Dhabi

وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة – أبوظبي، ميك ميريت، الرئيس التنفيذي للعمليات في كلية بيرلمان للطب بجامعة.

وترسيخاً لمكانة الإمارة كوجهة رائدة لعلوم الحياة، سيقوم الطرفان بموجب مذكرة التفاهم بتصميم وتطوير منظومة الأبحاث التطبيقية والانتقالية استناداً إلى معهد بنسلفانيا للطب والعلاجات الانتقالية الذي سيمكن أبوظبي من مواصلة الارتقاء بالخدمات المتميزة التي تقدمها المنشآت الصحية في الإمارة. بالإضافة إلى ذلك، يتطلع الطرفان إلى استعراض سبل إطلاق برنامجين بحثيين مشتركين، يركز أحدهما على التطبيق الموسع للذكاء الاصطناعي لتحديد المضادات الحيوية المحتملة الجديدة، فيما يركز الآخر على المتابعة طويلة الأجل والتحليل الجيني للأشخاص المصابين بمرض الزهايمر في أبوظبي، ما يسهل إجراء تحليل مقارن بين السكان والتوصل للسمات الفريدة التي تساهم في نهاية المطاف بالوقاية من المرض وتشخيصه مبكراً.

وتعمل الأبحاث الانتقالية على ترجمة الاكتشافات العلمية من الدراسات المخبرية أو السريرية إلى تطبيقات عملية لتحسين صحة الإنسان، بهدف سد الفجوة بين البحث الأساسي وتطبيقاته العملية في الممارسات الطبية.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة – أبوظبي: "عقب التعاون الحافل بالنجاح مع كلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا، يسعدنا في دائرة الصحة – أبوظبي توطيد دعائم شراكتنا المثمرة، بما يؤكد على الأهمية الحيوية لتوحيد جهود الجهات الأكاديمية والتنظيمية لمواصلة تطوير وتعزيز الأبحاث المبتكرة. ولاشك أن أبوظبي ماضية في توطيد دعائم علاقات تعاون عالمية بناءة وحريصة على تفعيل تبادل المعارف والخبرات تماشياً مع التزامها باستشراف مستقبل تكون فيه حلول الرعاية الصحية المبتكرة في متناول الجميع."

وبالاستفادة من البنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها أبوظبي وبدعم من خبرات كلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا في استكشاف وتطوير علاجات ثورية، سيتمحور التعاون حول تطوير منظومة الأبحاث التطبيقية والانتقالية والخيارات العلاجية للمساهمة في تمكين الكفاءات وتوفير علاجات واعدة في أبوظبي. يتضمن ذلك إطلاق برامج تدريبية وتعليمية للعاملين في الرعاية الصحية لصقل مهاراتهم ضمن عدة مجالات، بما يشمل العلوم الطبية، وبحوث الطب الحيوي، والتقنيات الصحية.

وقالت الدكتورة غلين غولتون، نائب العميد ومدير مركز الصحة العالمية في كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا: "أصبحت كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا من المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال الطب الدقيق والابتكار ما نتج عنه تطوير أكثر من 25 دواءً وعلاجاً جديداً تمت الموافقة عليها من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية خلال الأعوام الماضية. جاءت هذه الإنجازات من خلال الاستثمار التحويلي في معهد الطب والعلاجات الانتقالية منذ 20 عاماً والذي طور منظومة للأبحاث الانتقالية ساهمت في إثراء الكفاءات البشرية وحفز الأبحاث الانتقالية ومتعددة التخصصات. نتطلع إلى التعاون مع شركائنا في أبوظبي لتكرار هذه التجربة بالتزامن مع الاستثمار في المختبرات المتخصصة لتعزيز أطر التعاون التي تركز على تحديات وفرص محددة في البحوث الانتقالية. وهذا من شأنه أن يعزز إمكانات أبوظبي على مواصلة رؤيتها لتكون وجهة عالمية رائدة في علوم الحياة."

وتَوجه وفد رفيع المستوى من دائرة الصحة - أبوظبي بقيادة معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس الدائرة في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بين 29 مايو و5 يونيو لاستعراض فرص الشراكة التي توفرها أبوظبي واستكشاف آفاق التعاون مع المؤسسات الرائدة في البحوث والتطوير، والتصنيع والابتكار. واستهل الوفد جولته بزيارة فيلادلفيا، حيث التقى مع شركاء الدائرة الحاليين والجدد لتوطيد أواصر التعاون مع المؤسسات البحثية التعليمية الرائدة، والجهات الحكومية، وشركات التقنيات الصحية الكبرى. وتوجه الوفد إلى سان دييغو تزامناً مع مشاركة أبوظبي في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2024 لاستعراض الجهود التنموية التي تبذلها أبوظبي وحرصها على تطوير قطاع التكنولوجيا الحيوية. وتشهد هذه المشاركة نقاشات متعمقة، وتبادل الآراء ووجهات النظر والخبرات، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون في التكنولوجيا الصحية، وعلوم الحياة، والابتكار.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2436070/The_Department_of_Health_Abu_Dhabi.jpg