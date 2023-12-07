دعماً لرواة القصص البصرية في دولة الإمارات "المتجر الوطني" تفتتح صالة عرض غامرة لشركة "كانون" في دبي مول

المتجر المتطور يعكس تفاني "كانون" بالابتكار، ويدعو المستهلكين إلى استكشاف باقة متنوعة من المنتجات التي ترتقي برحلتهم الإبداعية

دبي, الإمارات العربية المتحدة, 7 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "المتجر الوطني ذ. م. م." عن افتتاح صالة عرض جديدة لشركة "كانون" في دبي مول أمس. وتتميز الصالة بتقديم تجربة تسوق غامرة ومتطورة للعملاء. وافتتح صالة العرض صلاح خوري، الرئيس التنفيذي لشركة "المتجر الوطني"، بحضور فينكاتاسوبرامانيان (سوبو) هاريهاران، المدير التنفيذي لشركة كانون الشرق الأوسط وتركيا، وعدد من عملاء كانون وشركائها ومجتمع التصوير الفوتوغرافي وصنّاع المحتوى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

Salah Khoory, CEO, National Store and Venkatasubramanian (Subbu) Hariharan, Managing Director of Canon Middle East and Turkey

تضم الصالة أربع مناطق متميزة تمنح المستهلكين تجربة غامرة وعملية باستخدام كاميرات كانون المتطورة. ويمكن للزوار خوض تجربة تصوير فعلية بالتقاط صور لمنحوتات أو طيور، وأخيراً طباعة اللحظات التي التقطوها بسهولة عبر طابعات كانون الحديثة. ويتميز المتجر بإعداد تفاعلي متطور مصمم خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتطورة لرواة القصص البصرية اليوم.

وبهذه المناسبة، قال صلاح خوري، الرئيس التنفيذي لشركة "المتجر الوطني": "يعتبر افتتاح المتجر الجديد لشركة كانون اليوم دليلاً ملموساً على شراكتنا الدائمة والتزامنا المتبادل بالتميز. ويسعدنا أن نقدم لعملائنا هذه التجربة المتطورة من البيع بالتجزئة، وتلبية المتطلبات المتغيرة لهذه السوق الحيوية. وإلى جانب عرضها لمنتجات كانون الاستثنائية، تعكس هذه المساحة أيضاً تفانينا في تلبية وتجاوز توقعات عملائنا المميزين. ونتطلع في المستقبل إلى مواصلة رحلتنا في الابتكار وتعزيز رضا عملائنا بالتعاون مع كانون".

وباعتبارها شركة رائدة في مجموعة جيه كيه، حققت "المتجر الوطني" مكانة رائدة في السوق على صعيد توريد معدات التصوير الفوتوغرافي والإلكترونيات والملحقات عالية الجودة من علامات تجارية عالمية مرموقة مثل كانون.

ومن جانبه، قال فينكاتاسوبرامانيان (سوبو) هاريهاران، المدير التنفيذي لشركة كانون الشرق الأوسط وتركيا: "في عصرٍ يتسم بالتغير السريع في تفضيلات المستهلكين، تعكس صالة العرض الجديدة التزامنا بالابتكار، وتشكل إضافة مهمة تعزز المشهد الديناميكي للتعبير البصري. وإذ نمتلك فهماً قوياً لأذواق ورغبات جمهورنا المتطورة، فإننا نحرص على تقديم منتجات تتكيف معها وتتماشى مع التطلعات الإبداعية المتغيرة باستمرار. ويعكس متجرنا المبتكر تفانينا في التأثير على توجه رواية القصص البصرية في دولة الإمارات، وكذلك التزامنا برعاية الإبداع وتشجيع المصورين ومنتجي الوسائط المتعددة على الارتقاء بممارساتهم".

ويأتي افتتاح المتجر تتويجاً لعام حافل بالإنجازات لشركة كانون الشرق الأوسط وتركيا. وتتوقع الشركة نمو إيراداتها بنسبة 11% خلال عام 2023، مرتكزةً إلى التزامها بخدمة "عملاء الغد". ويكمن أساس هذا التقدم في التزام الشركة بالابتكار، حيث تُكرّس أكثر من 8% من مبيعاتها السنوية في العالم لجهود البحث والتطوير.

وتم تصميم صالة العرض الغامرة هذه في أكبر مركز تجاري في العالم، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات مجموعة متنوعة من العملاء، كما أنها تلبي الاحتياجات المتطورة لمجتمعات التصوير الفوتوغرافي، وتوفر لهم مساحة لاستكشاف وتجربة أحدث ابتكارات كانون. وسيجد أصحاب الاستوديوهات في المتجر طيفاً واسعاً من المعدات والتجارب للارتقاء بعروضهم الإبداعية وتزويد عملائهم بحلولٍ بصرية من الدرجة الأولى.

علاوةً على ذلك، توفر صالة العرض للعائلات فرصة لاستكشاف عالم التصوير الفوتوغرافي والتصوير في بيئة مناسبة تخلق جواً نابضاً بالإبداع والترابط. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المتجر وجهة مفضلة لصنّاع المحتوى اليوم، حيث يمكنهم اكتشاف بيئة ملهمة والتعرّف على أحدث منتجات وحلول كانون التي تعزز قدراتهم في سرد القصص.

تفتح صالة العرض أبوابها طوال أيام الأسبوع لتلبية احتياجات عملائها، وذلك اعتباراً من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 11:00 مساءً من الإثنين إلى الخميس، ومن 10:00 صباحاً وحتى 12:00 صباحاً من الجمعة إلى الأحد.

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نبذة حول "كانون الشرق الأوسط":

تعد "كانون الشرق الأوسط"، التابعة لشركة "كانون أوروبا" المقر التنفيذي لـ "كانون" في المنطقة، وتتخذ من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لها.

وشكّلت الرغبة المستمرة في الابتكار المحرّك الرئيسي لشركة "كانون" منذ تأسيسها في عام 1937. وفي ضوء ذلك، استطاعت الحفاظ على ريادتها في مجال التصوير على طوال تاريخها الممتد على مدار 80 عاماً. ولديها التزام بالاستثمار في المجالات ذات الصلة والاستفادة من فرص النمو. وتحرص "كانون على إثراء حياة المجتمعات والأعمال التجارية من خلال الابتكار في مجالات التصوير بدءاً من الكاميرات إلى الطابعات التجارية، مروراً بالاستشارات التجارية ووصولاً إلى تقنيات التصوير لأغراض الرعاية الصحية.

وتعمل "كانون" انطلاقاً من فلسفتها "كيوسي" (Kyosei) والتي تعني باليابانية "العيش والعمل معاً من أجل المصلحة العامة". وعبر أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى "كانون أوروبا" إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها التجارية، مع التركيز على تقليل أثرها البيئي ودعم العملاء في تقليل تأثيرهم على البيئة وذلك باستخدام منتجات وحلول وخدمات كانون.

وتحرص "كانون" على الاستثمار في البحث والتطوير ضماناً لتوفير حلول ومنتجات والخدمات مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات العملاء الإبداعية. وبدءاً من المصورين المبتدئين ووصولاً إلى شركات الطباعة الاحترافية، ستتيح حلول ومنتجات "كانون" لكافة العملاء تحقيق شغفهم الشخصي بالصورة. لمزيد من المعلومات حول منتجات وحلول "كانون الشرق الأوسط"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.canon-me.com

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