دعوة عشاق البلوكتشين: Bybit تطلق برنامج BUIDL للتدريب المهني لتعزيز المواهب الناشئة في مجال العملات المشفرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- تعززBybit ، ثاني أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التداول، التزامها بتنمية الجيل القادم من المواهب مع إطلاق برنامج BUIDL للتدريب المهني. تهدف أيضًا إلى إثارة التنوع والإبداع في مبادراتها التسويقية، من خلال دعوة المسوقين الطموحين الذين يتطلعون إلى بناء مهنة في مجال العملات المشفرة.

Calling Blockchain Enthusiasts: Bybit Launches BUIDL Apprenticeship Program to Nurture Emerging Talent in Crypto

مع وجود ثلاثة أماكن متاحة فقط، ينطوي البرنامج المرموق على فرص حصرية لاستكشاف وبناء وتنفيذ تنشيط تسويق العملات المشفرة على مدار رحلة تمتد من 3 إلى 6 أشهر. من خلال التعلم من المحترفين، يمكن للمرشحين الناجحين توقع تحقيق تطوير شامل للمهارات المهنية ومعرفة الصناعة في بيئة واقعية بحلول نهاية البرنامج.

أبرز نقاط البرنامج:

اكسب أثناء التعلم : يحصل المشاركون على راتب شهري مقابل مساهماتهم.

عيون على الجائزة : سيتم تقييم المرشحين بناء على أدائهم وتسليمهم المشاريع للتنافس على الجائزة الكبرى البالغة 6000 دولار أمريكي.

الخبرة العملية : سيحصل المتدربون على خبرة لا تقدر بثمن في حل المشكلات وإدارة المشاريع والتعاون مع المسوقين المتمرسين وفرق المشاريع المتنوعة في بيئة سريعة الوتيرة.

قالت جون هان، مديرة المبيعات والتسويق في Bybit: "تسير Bybit على نفس النهج عندما يتعلق الأمر بتعزيز المواهب. نحن نؤمن بأن الاستثمار في الناس هو أمر إيجابي صافٍ ل Bybit وللمجتمع ككل. سوف يأتي الإنجاز الرئيسي التالي في تكنولوجيا البلوكتشين من المواهب الشابة ذات الأفكار الجريئة، ونحن نريد أن نكون قوة للخير في الابتكار وإرساء الأساس لنمو الصناعة على المدى الطويل".

وأضافت: "يتمثل هدفنا من خلال برنامج BUIDL للتدريب المهني في تزويد الجيل القادم من مسوقي العملات المشفرة والبلوكتشين بالمعرفة والتعرف والإرشاد اللازمين للنجاح في هذه الصناعة الديناميكية. نحن نتطلع إلى مقابلة متدربينا وشهادة كيف سيؤثرون على مستقبل تسويق البلوكتشين".

البرنامج متاح للطلاب الجامعيين والخريجين الجدد والعاملين المستقلين الشغوفين بالعملات المشفرة والبلوكتشين من سنغافورة ودبي والأماكن البعيدة (باستثناء الولايات المتحدة والصين). سيتم قبول الطلبات حتى 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024، الساعة 11:59 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق: نموذج الطلب.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: برنامج التدريب المهني BUIDL من Bybit: تقدم بطلب الآن وتنافس على 6000 دولار أمريكي!

#Bybit / #TheCryptoArk

نبذة عن Bybit

Bybit هي ثاني أفضل بورصة للعملات المئفرة في العالم من حيث حجم التداول مع أكثر من 50 مليون مستخدم. توفر Bybit التي تأسست في عام 2018، منصة احترافية تمكن المستثمرين والمتداولين في مجال العملات المشفرة العثور على محرك مطابقة فائق السرعة، وخدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ودعم مجتمعي متعدد اللغات. تفخر Bybit بشراكتها مع فريق Oracle Red Bull Racing، حامل لقب بطولة الفورمولا 1 للصانعين والسائقين.

للمزيد من المعلومات عن Bybit، يرجى زيارة Bybit Press

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل على: [email protected]

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.bybit.com

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