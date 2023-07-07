دعوة للتقديم لجوائز Rise 25 من Mozilla

سان فرانسيسكو، 7 يوليوز/تموز 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت Mozilla ، شركة التكنولوجيا غير الربحية التي تتمثل مهمتها في ضمان أن يكون الإنترنت موردًا عامًا عالميًا مفتوحًا ومتاحًا للجميع، اليوم عن الموعد النهائي للتقديم لجوائز Rise 25 في 17 يوليوز/تموز 2023. ستكرّم الجوائز وتحتفي بـ 25 مغيّر لقواعد اللعبة الذين يشكلون مستقبل الإنترنت ليكونوا أكثر أخلاقية ومسؤولية وشمولية، ويضمنون مستقبلًا إيجابيًا للجميع. للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لِـMozilla ، سيقام حفل في أكتوبر/تشرين الأول في برلين، مع تفاصيل تشمل تحديثات البرامج التي سيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب.

قالت ليندسي أوبراين، كبيرة مسؤولي التسويق في Mozilla: "لطالما كانت مهمة Mozilla هي إفادة المصلحة العامة، منذ أن فتحنا لأول مرة رمز متصفح Firefox الخاص بنا قبل 25 عامًا، إلى التقنيات التي أنشأناها اليوم والتي تثير الابتكار والمزيد من المنافسة والمزيد من الخيارات عبر الإنترنت". "مع Rise 25، نحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسنا ونكرم المبتكرين الذين يشكلون مستقبل الإنترنت، ويبتكرون تقنيات تكون أكثر أخلاقية ومسؤولية وإنصافًا، ومحتوى أكثر شمولاً وتنوعًا."

سيتم اختيار خمسة فائزين في كل فئة من الفئات التالية:

الفنانون الذين يبتكرون أعمالاً فنية رقمية مبتكرة ومثيرة للتفكير ويستخدمون الإنترنت كلوحة فنية لإلهام الآخرين وإعادة التفكير فيما هو ممكن عبر الإنترنت. النشطاء الذين يستخدمون الإنترنت لدفع التغيير الاجتماعي والسياسي، وتضخيم أصواتهم لإحداث فرق في العالم. منشئو المحتوى وصانعو الأفلام والمعلمون والممثلون الكوميديون وغيرهم ممن يستخدمون أسلوب سرد القصص لبناء مجتمع عبر الإنترنت وإلهام جماهيرهم وإثارة محادثات مهمة. البناة والمهندسون والتقنيون الذين يبنون البنية التحتية للإنترنت، ويشكلون الجانب التقني للويب، ويجعلونه أسرع وأكثر أمانًا ويمكن للجميع الوصول إليه. المدافعون وواضعو السياسات والمحامون، إلخ ، الذين يشكلون اللوائح والسياسات التي تحكم الإنترنت، ويكافحون من أجل إبقائها مفتوحة وحرة.

سيحصل الفائزون البالغ عددهم 25 شخصًا على تذكرة سفر ذهابًا وإيابًا إلى برلين، بالإضافة إلى أماكن إقامة لحضور الحفل شخصيًا. لتقديم مرشح للنظر فيه، تفضل بزيارة https://www.mozilla.org/en-US/rise25 بحلول يوم الاثنين 17 يوليوز/تموز 2023 الساعة 11:59 مساءً. سيتم الإعلان عن الفائزين الخمسة والعشرين في وقت لاحق.

نبذة عن Mozilla

تأسست شركة Mozilla في عام 1998 في سان فرانسيسكو، وهي شركة تقنية غير هادفة للربح تدعم علامات تجارية رائدة مثل Firefox، متصفح الويب المهتم بالخصوصية. أكثر من 270 مليون شخص حول العالم يستخدمون منتجات Mozilla كل شهر.

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