Открыт прием заявок на участие в премии Rise 25 от компании Mozilla

САН-ФРАНЦИСКО, 6 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- Mozilla, некоммерческая технологическая компания, миссия которой состоит в том, чтобы сделать Интернет глобальным общедоступным ресурсом, открытым для всех, сегодня объявила крайний срок подачи заявок на участие в премии Rise 25 — 17 июля 2023 года. В рамках этой премии будут отмечены и награждены 25 человек, которые формируют будущее Интернета и делают так, чтобы он соответствовал правилам этики, ответственности и инклюзивности, что обеспечит позитивное будущее для всех. В честь 25-летия проекта Mozilla в октябре в Берлине будет проведена церемония, подробности которой, включая обновления программного обеспечения, будут объявлены в ближайшем будущем.

«Миссия компании Mozilla всегда заключалась в том, чтобы приносить пользу обществу, начиная с того момента, когда мы впервые открыли исходный код нашего браузера Firefox 25 лет назад, и заканчивая технологиями, которые мы создаем сегодня, чтобы стимулировать инновации, усиление конкуренции и расширение выбора в Интернете, — заявила Линдси О'Брайен (Lindsey O'Brien), директор по маркетингу компании Mozilla. — В рамках проведения премии Rise 25 мы празднуем наше 25-летие и чествуем новаторов, которые формируют будущее Интернета, создавая технологии, которые будут больше соответствовать правилам этики, ответственности и справедливости, а контент будет более инклюзивным и разнообразным».

Будут выбраны пять лауреатов в следующих номинациях:

Художники , создающие инновационные и заставляющие задуматься цифровые произведения искусства, которые используют Интернет как холст для того, чтобы вдохновлять других и переосмыслить то, что возможно в сети. Активисты , которые используют Интернет для стимулирования социальных и политических изменений, а также для усиления своего голоса, чтобы изменить мир к лучшему. Творцы , режиссеры, просветители, комики и т.д., которые используют сторителлинг для создания сообщества в сети, вдохновляя свою аудиторию и стимулируя важные дискуссии. Строители , инженеры и технические специалисты, которые развивают инфраструктуру Интернета, формируя техническую сторону сети и делая ее более быстрой, безопасной и доступной для всех. Защитники , политики, юристы и т.д., участвуют в создании законов и регулирующих принципов в сфере Интернета, борясь за его открытость и свободу.

25 лауреатов получат билеты в Берлин и обратно, а также жилье, чтобы они могли лично присутствовать на церемонии. Чтобы предоставить свою кандидатуру на рассмотрение, посетите сайт https://www.mozilla.org/en-US/rise25 и отправьте заявку до понедельника, 17 июля 2023 года, 23:59 по тихоокеанскому времени. 25 почетных лауреатов будут объявлены позднее.

О компании Mozilla

Mozilla, основанная в 1998 году в Сан-Франциско, является некоммерческой технологической компанией, стоящей за новаторскими брендами, такими как веб-браузер Firefox, ориентированный на конфиденциальность. Более 270 миллионов человек по всему миру ежемесячно пользуются продуктами компании Mozilla.

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