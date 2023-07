Appel à candidatures pour les Rise 25 Awards de Mozilla

SAN FRANCISCO, 7 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Mozilla, la société technologique à but non lucratif dont la mission est de veiller à ce que l'Internet soit une ressource publique mondiale ouverte et accessible à tous, a annoncé aujourd'hui la date limite de participation à ses Rise 25 Awards, fixée au 17 juillet 2023. Ces prix récompenseront et célébreront les 25 personnalités qui changent la donne et qui façonnent l'avenir d'Internet pour qu'il soit plus éthique, responsable et inclusif, assurant ainsi un avenir positif pour tous. Pour célébrer le 25e anniversaire de Mozilla, une cérémonie aura lieu en octobre à Berlin, dont les détails de programmation seront annoncés prochainement.

« La mission de Mozilla a toujours été au profit de l'intérêt public, depuis que nous avons open sourcé le code de notre navigateur Mozilla il y a 25 ans, jusqu'aux technologies que nous créons aujourd'hui qui stimulent l'innovation, davantage de concurrence et de choix en ligne, a déclaré Lindsey O'Brien, directrice marketing chez Mozilla. Avec Rise 25, nous célébrons notre 25e anniversaire et nous rendons hommage aux innovateurs qui façonnent l'avenir d'Internet en créant des technologies plus éthiques, responsables et équitables, et un contenu plus inclusif et diversifié. »

Cinq lauréats seront sélectionnés dans les catégories suivantes :

Les artistes qui créent des œuvres numériques novatrices et stimulantes avec Internet pour toile de fond afin d'inspirer les autres et repenser ce qui est possible en ligne. Les activistes qui utilisent Internet pour encourager le changement social et politique, et pour amplifier leurs voix afin de changer le monde. Les créateurs , cinéastes, éducateurs, comédiens, etc., qui utilisent le storytelling pour bâtir une communauté en ligne, inspirer leur public et susciter d'importantes conversations. Les constructeurs , ingénieurs et techniciens qui construisent l'infrastructure d'Internet et façonnent le côté technique du Web en le rendant plus rapide, plus sûr et accessible à tous. Les défenseurs , décideurs, avocats, etc., qui façonnent les règlements et les politiques régissant Internet et qui luttent pour le garder ouvert et libre.

Les 25 lauréats recevront un aller-retour pour Berlin ainsi que l'hébergement pour assister à la cérémonie en personne. Pour soumettre une candidature, consultez https://www.mozilla.org/en-US/rise25 avant le lundi 17 juillet 2023 à 23:59 (PT). Les 25 lauréats seront annoncés à une date ultérieure.

À propos de Mozilla

Fondée en 1998 à San Francisco, Mozilla est la société de technologie à but non lucratif à l'origine de marques pionnières telles que Firefox, le navigateur web axé sur la protection de la vie privée. Plus de 270 millions de personnes dans le monde utilisent les produits de Mozilla chaque mois.

