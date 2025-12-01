روكويل أوتوميشن تستعرض مستقبل العمليات الصناعية في معرض التحول الصناعي السعودي 2025

من خلال مشاركتها في المعرض، ستقوم الشركة بعرض مجموعة من الحلول السحابية التي تساهم في دفع عجلة التحول الرقمي ، والتي تتماشي مع اهداف رؤية السعودية 2030

الرياض، المملكة العربية السعودية، 1 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة روكويل أوتوميشن (Rockwell Automation)، أكبرشركة في العالم متخصصة بالأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، والمدرجة فيبورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، عن مشاركتها في «معرض التحول الصناعي السعودي 2025»، الذي سيُعقد في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وستكون منصة بليكس للتصنيع الذكي (Plex Smart Manufacturing Platform™) في صميم مشاركة روكويل أوتوميشن، وهي حلّ سحابي أصيل قائم على الحوسبة السحابية، مصمَّم لمساعدة المصنعين على تحقيق رؤية فورية في الوقت الفعلي لعملياتهم، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز اتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

وسيتمكن زوّار جناح روكويل أوتوميشن، رقم 4-430، من مشاهدة عروض حيّة لقدرات أنظمة تنفيذ التصنيع (MES) وأنظمة إدارة الجودة (QMS) من بليكس، توضح كيف يمكن للمصنِّعين تحسين عمليات الإنتاج وضمان الامتثال لمتطلبات الجودة عبر مختلف مراحل العمليات التشغيلية.

العروض التوضيحية المميزة والتجارب التفاعلية

وسيحظى زوار الجناح خلال المعرض بتجربة مجموعة من العروض التوضيحية التفاعلية، من بينها:

العرض التفاعلي لـ Plex: يقدم استكشاف متكاملا من القدرات تشمل التحليلات والتقارير، والذكاء الاصطناعي المدمج، وتخطيط سلسلة التوريد، وأداء الأصول، ومراقبة الإنتاج، وحلول العمال المتصلين، وأنظمة تنفيذ التصنيع، وأنظمة إدارة الجودة، بالإضافة إلى حلول متعلقة بالجودة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وفحوصات بصرية ذكية. وستساهم هذه العروض في تسليط الضوء على كيف يمكن لقدرات أنظمة تنفيذ التصنيع (MES) المعيارية والقابلة للتوسع والمرنة ان تتجاوز الحلول التقليدية لتقدّم رؤى قابلة للتنفيذ وأكثر تميزا من الناحية التشغيلية.

التجربة الرقمية التفاعلية: يمكن للحضور التفاعل مع العرض الرقمي التفاعلي من بليكس، مما يتيح استكشافًا عمليًا لعمليات التصنيع التى تعتمد علىالحوسبة السحابية والتحليلات المتقدمة.

أبرز الجوانب الإضافية

وخلال المعرض، ستقوم شركة روكويل أوتوميشن أيضًا بعرض النسخة الأحدث لوحدة التحكم ControlLogix 5590، وهي وحدة تحكم متعددة التخصصات من الجيل التالي، مصمَّمة خصيصا لتشغيل العمليات الصناعية ذاتية التشغيل.

وسيتواجد المسؤولون التنفيذيون لدى شركة روكويل اتوميشن خلال أيام المعرض لمناقشة كيفية توافق التقنيات التي تستعرضها الشركة مع أهداف رؤية السعودية 2030، وكيف يمكنها مساعدة الشركات الصناعية المحلية على تعزيز الكفاءة الإنتاجية والمرونة والرفع من قدرتها التنافسية.

كما سيتواجد في الجناح أيضاً التنفيذيون والمستشارون الفنيون من أعضاء منظومة PartnerNetwork التابعة لروكويل أوتوميشن، وهم شركة Al Erada الموزع السعودى لحلول البرمجيات التقنية المتخصصة، وشركة التجارة الإلكترونية والمقاولات السعودية سيترا SETRA وهى شركة تكامل أنظمة محلية من المستوى الفضى، وذلك لتبادل خبراتهم وتجاربهم.

وبهذه المناسبة، قال إديز إرين، نائب الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى شركة روكويل أوتوميشن: "من خلال مشاركتنا في معرض التحول الصناعي السعودي 2025، نؤكد التزامنا بدعم المنظومة الصناعية في المملكة من خلال الابتكار والتوطين ونقل المعرفة". وأضاف: " نتطلّع إلى التواصل مع العملاء بشكل مباشر خلال مشاركتنا في معرض التحول الصناعي في المملكة، وفهم كيف يمكننا العمل معهم لتحقيق أهدافهم".

