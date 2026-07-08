روكويل أوتوميشن تعلن عن اختيار شركة منتجات الالبان "هدف فودز" لمنصة بليكس للتصنيع الذكي لتعزيز العمليات التشغيلية القائمة على البيانات

ستعتمد شركة هدف فودز التي تتخذ من ابوظبي مقرًا لهاعلى منصة تصنيع ذكي قائمة على الحوسبة السحابية، وبدعم شركة بريكاست لتعزيز التحسين المستمر ودعم نمو مستدام وقابل للتوسع.

A Hadaf Foods production line. The UAE-based dairy manufacturer is advancing connected, data‑driven operations with the adoption of the Plex Smart Manufacturing Platform from Rockwell Automation.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 8 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة روكويل أوتوميشن (Rockwell Automation)، أكبر شركة في العالم متخصصة بالأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK) أن شركة هدف فودز للصناعة ذ.م.م (هدف فودز)، وبدعم من شركة بريكاست Precast FZCO، ستعتمد منصة بليكس للتصنيع الذكي® (Plex Smart Manufacturing Platform®) لتحديث عملياتها التصنيعية وإرساء نموذج تشغيلي متكامل يدعم النمو على المدى الطويل.

وتدير شركة هدف فودز منشأة تصنيع في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد)، حيث تركز على إنتاج مجموعة من منتجات الجبن. وتخدم الشركة جملة من الأسواق الإقليمية والدولية عبر محفظتها من المنتجات المختلفة، حيث تركز على تعزيز الرؤية التشغيلية وتوحيد أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء في بيئة الإنتاج، مع استمرارها في التوسع وزيادة حجم اعمالها..

وفي إطار رحلة التحول الرقمي، اختارت شركة هدف فودز منصة Plex للتصنيع الذكي® لدعم مراقبة الإنتاج في الوقت الفعلي، وتمكين اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، بالإضافة الى إنشاء رؤية موحدة لأداء التصنيع على مستوى الأفراد والعمليات والمعدات. سيركز التنفيذ في مرحلته الأولى على Plex Production Monitoring، بما يرسي العمود الفقري الرقمي الذي يمكن توسيعه بمرور الوقت لدعم مبادرات أوسع في مجال التصنيع الذكي.

وبهذه المناسبة، قال توم فورستر، نائب الرئيس الإقليمي لمبيعات برمجيات المؤسسات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى روكويل أوتوميشن: «تم تصميم منصة Plex بهدف ربط الآلات والأفراد والعمليات بطريقة تسمح بتحويل بيانات التصنيع إلى قيمة تجارية حقيقية». وأضاف: «اختارت شركة هدف فودز منصة Plex لأنه يتيح لها الحصول بشكل سريع على رؤية واضحة ويحقق أثرًا قابلًا للقياس، كما توفر المنصة مسارا واضحا للتوسع مستقبلًا. وبفضل الدعم المتميز من شريكنا بريكاست ، تستطيع شركة هدف فودز الانتقال من نقاط بيانات معزولة إلى بيئة تصنيع مترابطة تدعم الأداء والمرونة والنمو».

ووركزت شركة هدف فودز على إعطاء الأولوية لمجموعة من المتطلبات الرئيسية عند اختيار منصة Plex، من بينها سرعة النشر، وقابلية التوسع، والقدرة على جمع بيانات الإنتاج وتعزيز القدرة على جمع ودمج هذه البيانات بكفاءة أعلى . ومع نظام Plex Production Monitoring، ستتمكن الشركة من الحصول على رؤية في الوقت الفعلي لأداء الآلات، والمخرجات الإنتاجية، وعمليات الهدر، وفترات التوقف، بالإضافة الى كفاءة المعدات الإجمالية (OEE). يساهم جمع البيانات آليا من المعدات، إلى جانب ملاحظات المشغلين أثناء التشغيل، في تقليل تشتت البيانات واستبدال التقارير المجزأة برؤى موحدة وقابلة للتنفيذ.

ويدعم هذا التعاون بين شركة هدف فودز وروكويل أوتوميشن وشركة بريكاست، بصفتها موزعًا معتمدًا لروكويل أوتوميشن ومزوّد حلول منصة Plex، أهداف التنمية الصناعية الإقليمية الأوسع المتوافقة مع رؤية دولة الامارات "نحن الإمارات 2031"، بما في ذلك توسيع عمليات التصنيع الغذائي المحلي، وتحسين مرونة سلسلة التوريد، بالإضافة الى اعتماد التقنيات الرقمية المتقدمة. ومن خلال تمكين عمليات تصنيع قائمة على البيانات وقابلة للتوسع باستخدام منصة Plex، يساعد المشروع على تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، ودعم الأمن الغذائي، وبناء قاعدة صناعية أكثر تنافسية وتنوعًا في أنحاء المنطقة.

زقال مصطفى غول ، المدير العام لشركة هدف فودز: «في هدف فودز، نرى التصنيع الرقمي عاملا مهما لتحقيق التميز التشغيلي. ومن خلال الاعتماد على منصة بليكس للتصنيع الذكي، نبني نموذجًا تشغيليًا أكثر ترابطًا، يوفر لفرقنا رؤية في الوقت الفعلي على مستوى أرضية المصنع، ويعزز من دقة البيانات، كما يدعم اتخاذ قرارات بشكل أسرع وأكثر وضوحا. ولا يمثل هذا بالنسبة لنا مجرد تطبيق تقني، بل خطوة نحو انضباط تشغيلي أقوى، وكفاءة أعلى، ونمو أكثر قابلية للتوسع».

وتدعم شركة بريكاست، عملية تطبيق النظام من خلال نهج متسارع ومنظم يهدف الى تحقيققيمة سريعة ، مع إتاحة نقل المعرفة إلى الفرق الداخلية لدى شركة هدف فودز. كما يساعد هذا النموذج التعاوني على ضمان الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل، مع مواصلة شركة هدف فودز رحلتها في التصنيع الذكي.

من جهته، قال لينغاث بافا شيفا إن Lingath Bava Shiva N.، قائد الفريق العالمي للصناعات الرقمية لدى :شركة بريكاست: «من خلال استخدام منصة Plex، تخطو شركة هدف فودز، ، خطوة مهمة نحو بيئة إنتاج أكثر ترابطًا وشفافية. حيث تساعد المنصة على توحيد جهود فرقها بالاستناد إلى بيانات مشتركة، وتحسين الانضباط التشغيلي، وبناء القدرات اللازمة للنمو بثقة».

نبذة عن شركة روكويل أوتوميشن

تعتبر روكويل أوتوميشن، إنك. (NYSE:ROK)، من الشركات العالمية الرائدة في مجال الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي. وتعمل الشركة على تحويل الأفكار الإبداعية إلى واقع من خلال استثمار إمكاناتها التكنولوجية لتوسيع حدود ما يمكن للبشر تحقيقه، بما يسهم فى جعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. ويقع المقر الرئيسي لشركة روكويل أوتوميشن في ميلووكي، بولاية ويسكونسن، بالولايات المتحدة الامريكية، وتوظف ما يقرب من 26000 موظفا من الخبراء لحل المشكل التي تواجه العملاء المتواجدين في أكثر من 100 دولة حول العالم، وذلك وفقًا للبيانات المالية لنهاية السنة المالية 2025. لمعرفة المزيد حول كيفية تطبيقينا لمفهوم المؤسسات المترابطة Connected Enterprise® في المؤسسات الصناعية، تفضل بزيارة موقعنا الالكترونيhttp://www.rockwellautomation.com

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