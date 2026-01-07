روكويل اتوميشن تطلق الموسم الجديد من سلسلة ROKStudios وترصد مستقبل العمليات الصناعية والتحول نحو الاستدامة

تسلط الحلقات الجديدة من موسم ROKStudios الضوء على قضايا الرقمنة والتصنيع الدائري ومستقبل الأتمتة الذكية من خلال سلسلة من اللقاءات مع قادة الصناعة

بروكسل, 7 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة روكويل أوتوميشن (Rockwell Automation)، أكبر شركة في العالم متخصصة بالأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، عن اطلاق موسم جديد من سلسلتها المصوّرة الحائزة على جوائز، روك استوديوز ROKStudios). ، ويتضمن الموسم الجديد مقابلات حصرية مع عملاء وشركاء و وخبراء في القطاع ، تطرقوا خلالها الى جملة من المواضيع المتعلقة بالرقمنة والاستدامة، والدور المتغير للأتمتة في تشكيل مستقبل العمليات الصناعية.

وقال غوستافو زيشاريس، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة روكويل أوتوميشن « نؤمن بأن الريادة الحقيقية في الصناعة تُقاس بقدرتنا على دفع عجلة الابتكار وترسيخ الاستدامة معًا». وأضاف: «يستضيف الموسم الجديد من روك استوديوز مجموعة لامعة من كبار التنفيذيين وابرز المختصين والخبراء في مجال التكنولوجيا من المنطقة ومن مختلف أنحاء العالم ، يتطرقون خلالها التحول الرقمي والشراكات في بناء مستقبل أكثر مرونة وكفاءة واستدامة لعمليات التصنيع. ونحن فخورون بمساندة عملائنا وشركائنا أثناء مواجهة تحديات التغيير واستكشاف فرص جديدة للنم».

وتستضيف السلسلة مجموعة من كبار التنفيذيين ومبتكري التكنولوجيا وشركاء القطاع الصناعي لمناقشة التحديات والفرص التي يواجهها المصنّعون اليوم. كما تتطرق السلسة إلى جملة من المواضيع من تسريع التحول الرقمي إلى تطوير التصنيع الدائري وتعزيز شفافية سلاسل التوريد، حيث تقدم هذه المناقشات رؤى عملية قابلة للتطبيق لقادة الأعمال والمهندسين وصناع القرار عبر مختلف القطاعات.

كما تواصل سلسة روك استوديوز تسليط الضوء على قادة فكر الذين يرسمون ملامح مستقبل الريادة الصناعية. ومن أبرز ما يتضمنه الموسم الجديد:

التميز الرقمي في قطاع علوم الحياة: دور أنظمة تنفيذ التصنيع في حقبة جديدة: يستعرض بول موراي، المدير العام لأنظمة سلاسل الإمداد في التصنيع ضمن قسم Industry X لدى شركة Accenture ، إحدى أكبر الشركات الشريكة ضمن منظومة شركة روكويل وشركائها، التحولات العميقة في قطاع تصنيع علوم الحياة، المدفوعة بالحاجة إلى المرونة والامتثال والابتكار ومع اتساع نطاق العلاجات المخصصة وارتفاع متطلبات الجهات التنظيمية، يعتمد المصنعون على أنظمة تنفيذ التصنيع ( MES ) المتقدمة لضمان التوازن بين الكفاءة التشغيلية وجودة المنتجات. West-Bake تستفيد من التقنيات الرقمية لتحقيق نمو مستدام: يوضح المدير العام بيدار شانكس ومدير تقنية المعلومات بي. جي. شانكس كيف أسهم اعتماد نظام Plex للتصنيع الذكي في شركة ويست-بايك، وهو مخبز، في دفع التحول الرقمي عبر مختلف عملياتها، من خلال كسر حواجز البيانات ورقمنة الإجراءات اليدوية وتوفير رؤى آنيةفي الوقت الفعلي. وبفضل هذا التوجه الجديد، تمكن المخبز الذي يتخذ من أيرلندا مقرًا له من تحسين الكفاءة والجودة وتعزيز قابلية التتبع.

مراكز البيانات الصناعية : تمكين التصنيع الذكي وتوفير رؤى آنية : أصبحت مراكز البيانات الصناعية بسرعة العمود الفقري لعمليات التصنيع الحديثة. ويوضح براين غلانسي، مدير الشؤون التجارية والابتكار والذكاء الاصطناعي في شركة ControlSoft Automation Systems ، وهي مُكامل أنظمة من المستوى البلاتيني ضمن منظومة PartnerNetwork™ لدى شركة روكويل، كيف يستعد المصنعون للموجة التالية من التحول من خلال تسخير البيانات في الوقت الفعلي لدعم التحليلات التنبؤية وتحقيق التميز التشغيلي وتعزيز الاستدامة.

ومع تزايد أهمية الفرص التجارية التي تقودها مبادرات الاستدامة، تسلط عدة حلقات الضوء على الابتكار المستدام:توسيع نطاق التصنيع الدائري: الرؤية والاستراتيجية والتعاون : يسلط توني ويبلر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bolder Industries، الضوء على كيفية تحويل الشركة الإطارات المنتهية الصلاحية إلى مواد عالية القيمة، بما يقلل من حجم النفايات ويدعم الاقتصاد الدائري. وتستعرض الحلقة النمو الاستراتيجي للشركة في الولايات المتحدة وأوروبا وكيف تدعم شراكتها مع شركة روكويل أوتوميشن تطوير عمليات مرنة وقابلة للتوسع، معززة بالكفاءة التشغيلية.. كما تتيح الحلقة للمشاهدين التعرف على التحديات التقنية المصاحبة لاعتماد أنظمة التحكم المتقدمة، والآثار العملية الملموسة التي تنعكس بها هذه الحلول على القطاع الصناعي والمجتمع. الاستدامة في صناعات العمليات: الاتجاهات والتقنيات واستراتيجيات التعاون : يناقش ثياغو بوجان، مدير شركة Multivista Oman، وهي موزّع متخصص لدى شركة روكويل، مشهد الاستدامة المتغير في قطاعات النفط والغاز والمياه ومياه الصرف الصحي. وتسلط الحلقة الضوء على اتجاهات رئيسية مثل إدارة المياه الدائرية وكفاءة الطاقة والحد من النفايات، كما تستعرض كيف يعيد التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية تشكيل العمليات الصناعية.

تمكين التحول الأخضر : يوضح آندي مورغان، مدير لدى شركة Firstco ، وهي شريك مُكامل أنظمة من المستوى الذهبي في المملكة المتحدة، كيف تمكّن تقنيات التحكم المتقدم والتصور المرئي في الوقت الفعلي مشاريع تعويض الانبعاثات الكربونية القابلة للتوسع، وتدعم نماذج جديدة للاستدامة الحضرية. . كما تتناول الحلقة كيفية تحويل الطاقة المهدرة إلى موارد ذات قيمة،، وتحسن الكفاءة، وتقديم نماذج ملهمة تعزز رفاه المجتمعات وقدرتها على الصمود أمام تحديات المناخ.

الاستدامة تعيد تشكيل الأتمتة الصناعية : يستعرض موغنس بروسغارد، الرئيس التنفيذي لشركة Wexøe ، الموزع الدنماركي المتخصص في الحلول ذات القيمة المضافة، كيف يعيد التحول القائم على الاستدامة تشكيل نماذج الأعمال ويفتح فرصًا جديدة للابتكار في الأتمتة الصناعية. وتناقش الحلقة تأثير التزامات الشركات الكبرى بمبادرة الأهداف العلمية ( SBTI )، وأهمية الشفافية مثل الإفصاح عن البصمة الكربونية للمنتجات، بالإضافة إلى تأثير القوانين الجديدة مثل لائحة التصميم البيئي للمنتجات المستدامة ( ESPR ) وجوازات المنتجات الرقمية Digital Product Passports على هذا التحول.

مستقبل الابتكار المستدام: التحول الرقمي لدى :GEA يناقش باتريك إيكهوف، مدير البرمجيات والرقمنة في مجموعة GEA ، وهي شريك مُصنّع للمعدات الأصلية ( OEM ) من المستوى الذهبي، كيف تطور GEA الأتمتة عبر استخدام منصة التصور المرئي FactoryTalk® Optix™ والمعايير المفتوحة لجعل الأنظمة أكثر مرونة واتصالًا، بما يساعد على خفض استهلاك الطاقة وتحسين الكفاءة ودعم العملاء في تحقيق أهدافهم المناخية. كما يوضح إيكهوف كيف تقود الرقمنة نحو مستقبل أكثر استدامة وقائمًا على البيانات لصناعات العمليات، وتمكّن عملاء GEA من بلوغ أهداف الاستدامة الخاصة بهم.

وتم تسجيل الفيديوهات الجديدة خلال فعالية Automation Fair الأخيرة لشركة روكويل في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية. وتنضم هذه الفيديوهات، إلى جانب فيديوهات أخرى تضم قيادات تنفيذية ومتخصصين في المجال من روكويل أوتوميشن ، إلى أكثر من 100 فيديو يمكن الاطلاع عليه عبر منصة .ROKStudios

