روكويل اتوميشن تفتح مركز تجربة العملاء في بولونيا لتسريع الابتكار الصناعي في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

المنشأة الرائدة الجديدة تدعم بناة الآلات والشركات المصنعة من التغلب على تحديات التكنولوجيا والقوى العاملة وسلاسل التوريد التي تم تحديدها في أحدث الأبحاث العالمية لمصنّعي المعدات الأصلية.

Clients tour Rockwell Automation's new Bologna Customer Experience Center, exploring how modern manufacturing comes together in practice through integrated control, motion, software and data working as one system. Shown here: independent cart technology in action — part of a hands-on environment where teams can test ideas, validate solutions in real-world scenarios and de-risk decisions before scaling. Built as an innovation and collaboration hub, the center is designed for co-creation.

ميلانو، 24 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة روكويل أوتوميشن(Rockwell Automation) أكبر شركة في العالم متخصصة بالأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، عن افتتاح مركزها المتخصص لتجارب العملاء في بولونيا، بإيطاليا، ، وهو منشأة متطورة جديدة تتيح للشركاء وصنّاع الآلات والمستخدمين النهائيين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من استكشاف أحدث الحلول الصناعية ومواجهة تحديات القطاع بكفاءة أعلىسيسهم مركز تجارب العملاء الجديد في دعم طيف واسع من القطاعات الصناعية، بما في ذلك التعبئة والتغليف، ومناولة المواد، وتحويل العمليات، والصناعات الثقيلة. ويُعد هذا المركز المنشأة الرائدة لشركة روكويل أوتوميشن في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لينضم إلى مراكزها البارزة في ميلووكي وسنغافورة.

وتم تصميم مركز بولونيا لتقديم حلول أساسية للتجارب العملية تتراوح من التحكم والحركة والميكاترونيكس إلى التقنيات المتقدمة ، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العربات المستقلة والتوائم الرقمية الديناميكية. كما يقدم المركز أيضًا تخطيطًا استراتيجيًا رقميًا، وتدريبًا متخصصًا وابتكارًا تعاونيًا ، مما يمكّن صانعي الآلات والمستخدمين النهائيين من تسريع تحولهم الرقمي.

وفي هذه المناسبة، قال باولو بوتي ، الرئيس الإقليمي للحسابات الصناعية العالمية ، لدى روكويل أوتوميشن": "يواجه المصنعون في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحديات متشابكة وغير مسبوقة متعلقة بالتكنولوجيا والقوى العاملة وسلاسل التوريد". وأضاف قائلاً: "يعتبر مركز تجربة العملاء الجديد في مدينة بولونيا هو استجابتنا لهذه التحديات؛ حيث يوفر المركز منصة مثالية يمكن من خلالها لمصنّعي المعدات الأصلية الوصول إلى أحدث الابتكارات ، والتحقق من صحة الحلول في سيناريوهات العالم الحقيقي ، وتعزيز جاهزية فرقهم لمواكبة المتطلبات المستقبلية . كما سيساعد هذا المركز عملائنا على تحويل التحديات إلى مزايا تنافسية."

مواجهة التحديات التي تواجه مصنّعي المعدات الأصلية: ابرز النتائج المستخلصة من الأبحاث العالمية المتعلقة بمصنّعي المعدات الأصلية

يأتي افتتاح مركز بولونيا في وقت حرج لصناع الآلات. وفقًا لأبحاث "روكويل أوتوميشن" الجديدة، فإن الشركات المصنعة تواجه تحديات غير مسبوقة، ومن أبرزها:

ثغرات في تبنّي التكنولوجيا: 29٪ من مصنّعي المعدات الأصلية على مستوى العالم يشيرون إلى نقص التكنولوجيا المناسبة كحاجز لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.





عدم استقرار القوى العاملة: يعد ارتفاع معدل دوران الموظفين ونقص المهارات من بين أكبر خمسة تحديات عالمية تواجه مصنعي المعدات الأصلية ، حيث تواجه أعداد كبيرة من المصنعيين في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا صعوبات ملموسة تتعلق بتحديات القوى العاملة.





تكاليف التوقف عن العمل: على الصعيد العالمي ، يبلغ متوسط التوقف عن العمل غير المخطط له 92،000 دولار في الساعة ، فيما يتمكّن مصنّعو المعدات الأصلية أصحاب الأداء الأعلى من التعافي أسرع بنسبة 40٪ بفضل اعتماد الأتمتة المتقدمة والحلول الرقمية

مركز تجارب العملاء فيبولونيا: تحويل الأفكار والرؤية إلى خطوات عملية

سيعمل مركز "روكويل" في بولونيا على مواجهة ابرز التحديات التي تواجه العملاء ؛ من خلال ثلاثة مجالات متميزة للتفاعل مع العملاء؛ ومن أبرزها:

مجال القيادة: تتيح الوصول عن بُعد والاتصال المباشر بالمصانع، مما يمكّن الإدارة العليا من التعاون بسهولة واتخاذ القرارات الاستراتيجية بشكل أكثر فعالية





مجال التكنولوجيا وتجربة الحلول: وفر عروضًا تجريبية عملية واختبارات اللآلات ، مما يسمح لمصنعي المعدات الأصلية والمستخدمين النهائيين بالتحقق من صحة الحلول التي نوفرها قبل اعتمادها على نطاق واسع. كما يمكن للعملاء استكشاف التوائم الرقمية و"الروبوتات المتنقلة المستقلة الافتراضية" والميكاترونيكس المتقدمة؛ مما يقلل المخاطر ويعجّل الابتكار





يقدم المركز بيئة تفاعلية شاملة حيث يمكن للمصنعين التغلب على التحديات المتعلقة بالتكنولوجيا وتعزيز مرونة القوى العاملة. لمعرفة المزيد عن مركز تجربة العملاء في بولونيا ، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني.

تسند الدراسة الجديدة حول مصنّعي المعدات الأصلية الجديد على اراء اكثر من 500 مسؤول تنفيذي في قطاع صناعة المعدات الأصلية العالمية، شملهم الاستطلاع، والتي تطرقت إلى حول التقنيات والتحديات والاستراتيجيات التي ستحدد العصر القادم من الأداء الصناعي. يمكن تنزيل نتائج إضافية من الأبحاث المتوفرة في "دليل مبادئ للمميزات" جديد لمصنّعي المعدات الأصلية من هنا.

