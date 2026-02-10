زيتابايت وLiteOn تعلنان عن تعاون استراتيجي في مجال البحث والتطوير بشأن البنية التحتية المصغرة لاستدلال الذكاء الاصطناعي على الحافة

بالو ألتو، كاليفورنيا وتايبيه، 10 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم كل من زيتابايت (Zettabyte) وLiteOn عن تعاون في مجال البحث والتطوير لتقييم منصة موزعة لاستدلال الذكاء الاصطناعي على الحافة تُنشر في مواقع أبراج الاتصالات أو المواقع المجاورة لها، ويُطلق عليها اسم Ultra Edge Pod.

وسيتألف النشر الأولي من منصة متخصصة لحوسبة الحافة متعددة الوصول (MEC) لاستدلال الذكاء الاصطناعي، تُنشر في أبراج الاتصالات والمرافق المجاورة للأبراج وغيرها من البنى التحتية القريبة من الشبكة (نشر الذكاء الاصطناعي على الحافة). وستعمل حوسبة الحافة متعددة الوصول (MEC) على تقريب أعباء عمل استدلال الذكاء الاصطناعي من المستخدمين وتقليل زمن الاستجابة بشكل كبير. كما ستساعد منصات MEC البلدان التي تفتقر إلى بنية تحتية ناضجة لمراكز البيانات على تحقيق الجاهزية الرقمية وجاهزية الذكاء الاصطناعي لمواطنيها ومؤسساتها. وبموجب هذا التعاون، ستوفر LiteOn الطاقة والتبريد والبنية التحتية المادية اللازمة لعمليات النشر على الحافة، بينما ستقدم زيتابايت (Zettabyte) طبقة البرمجيات الشاملة المسؤولة عن جدولة وحدات معالجة الرسومات (GPU scheduling) والتنسيق وقابلية الرصد والعمليات عن بُعد، بما يمكّن من حوسبة الحافة متعددة الوصول (MEC) من خلال دمج القدرة الحوسبية لجميع أبراج الاتصالات.

ويهدف هذا النشر إلى إظهار كيف يمكن للبنية التحتية والبرمجيات المتكاملة بشكل وثيق توفير استدلال موثوق ومنخفض التكلفة ومنخفض زمن الاستجابة للذكاء الاصطناعي في البيئات الموزعة للغاية، بما في ذلك المواقع المجاورة لقطاع الاتصالات التي تعاني من قيود واقعية تتعلق بالطاقة والحرارة والتشغيل.

وسيدعم نشر الذكاء الاصطناعي على الحافة المقصود أعباء عمل استدلال الذكاء الاصطناعي منخفضة زمن الاستجابة والمدركة للموقع، التي تعمل بالقرب من مستخدمي الأجهزة المحمولة وشبكات الوصول إلى الراديو ومصادر البيانات، كما سيساعد على التحقق من جدوى تشغيل حوسبة الذكاء الاصطناعي القائمة على وحدات معالجة الرسومات (GPU) ضمن سيناريوهات اتصالات موزعة للغاية ومقيّدة بالطاقة والمساحة، بما في ذلك تلك التي تديرها شركات الأبراج ومزوّدو خدمات الاتصالات.

وصرّح كينيث تاي (Kenneth Tai)، رئيس مجلس إدارة زيتابايت (Zettabyte)، قائلاً: "يتيح هذا النشر لكلا الفريقين التحقق من نموذج عملي وقابل للتوسع لنشر الذكاء الاصطناعي على الحافة، مع التركيز على إمكانية التكرار والمرونة والكفاءة التشغيلية من خلال فصل واضح للمسؤوليات بين البنية التحتية والبرمجيات".

ومن جانبه، قال جيسون تساو (Jason Tsao)، نائب الرئيس المساعد ورئيس قسم الشبكات الصغيرة للتيار المستمر في LiteOn: "إن خبرة LiteOn في أنظمة الطاقة والإدارة الحرارية والبنية التحتية المادية تؤهّل الشركة لدعم حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الناشئة على الحافة من خلال تعاون منظم يرتكز على متطلبات النشر العملي".

نبذة عن زيتابايت (Zettabyte)

تعد زيتابايت (Zettabyte) مزوّداً عالمياً لبرمجيات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تركّز على جدولة وحدات معالجة الرسومات (GPU scheduling) والتنسيق والعمليات لبيئات الحوسبة الموزعة وغير المتجانسة.

نبذة عن LiteOn

شركة Lite-On Technology Corp [2301.TW] هي شركة تكنولوجيا عالمية متخصصة في أنظمة الطاقة والإدارة الحرارية وحلول البنية التحتية لقطاع الاتصالات والقطاع الصناعي وعمليات النشر المجاورة لمراكز البيانات.

