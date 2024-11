زَيِّنوا القاعات بالكثير من الزومبي - شركة Zero Latency VR تطلق وضع "موسم الذبح" الاحتفالي في لعبة Outbreak

في شهر ديسمبر هذا العام، تقدم Zero Latency VR تجربة عطلة فريدة في لعبة Outbreak مع وضع "موسم الذبح"، الذي يتضمن زومبي بمظهر احتفالي، مناظر شتوية، وتحديات موسمية خاصة للاعبين حول العالم.

مدينة ملبورن، دولة أستراليا، 21 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- يبدو أن الأجواء بدأت تشبه... الزومبي؟ في ديسمبر هذا العام، شركة Zero Latency VR تميط اللثام عن موسم الذبح (Slay Season)، وهو وضع جديد حصري يتميز بطابع عطلات خاص في لعبة النجاة من الزومبي الشهيرة "Outbreak".

Get ready for Outbreak: Slay Season - the most thrilling and advanced free-roam VR zombie adventure with a festive twist! Holiday season. Zombies. Sabotage. A stolen cure. In the heart-stopping free-roam VR game Outbreak, you and your team of elite soldiers must survive hordes of jolly zombies and outlast a ruthless enemy to recapture humanity's last hope. Will you survive this slay season? Outbreak: Slay Season is packed with festive fun, holiday puns, and just the right amount of terror. Available only from December 4 to January 5 - don’t miss the chance to sleigh your holidays at Zero Latency VR!

في هذا الإصدار الاحتفالي من المغامرة الكلاسيكية، سيواجه اللاعبون أهوال العطلات بشكل غير مسبوق، مع زومبي يرتدون زي سانتا، وساحات معارك مغطاة بالثلوج، وجرعة مثالية من فوضى العطلات. إنه مثالي لعشاق اللعبة الذين خاضوا معارك Outbreak من قبل، حيث يقدم موسم الذبح (Slay Season) تجربة جديدة بتصميم عطلات مميز، يضيف لمسات من الضحك غير المتوقع وأجواء احتفالية مرعبة!

لقد أثبتت Outbreak بالفعل أنها واحدة من أكثر الألعاب شعبية لدى Zero Latency، وسيكون موسم الذبح (Slay Season) مليئًا بمفاجآت أكثر من كيس سانتا! من الزومبي ذوي أجراس وقبعات سانتا إلى الزينة المبهجة والموسيقى التصويرية التي تتحول من أجواء البهجة إلى الرعب، ونعد اللاعبين بمواجهة عطلات غامرة بالكامل، بينما نحتفل بالذكرى السنوية الأولى لتآزر اللاعبين حول العالم للنجاة في مواجهة حشود الزومبي.

قالت Hayley McKenzie، رئيس التسويق في Zero Latency VR: "في موسم الذبح (Slay Season)، أخذنا واحدة من أشهر ألعابنا، وهي Outbreak، وأضفنا تغييرًا احتفاليًا بطابع العطلات". "وبه نُري العالم كيف نحتفل في أكثر الألعاب المحبوبة لدينا بالمناسبات الرئيسية على مدار العام، ونبتكر تجارب مميزة لا تُنسى وذات طابع خاص. إنه مليء بالمفاجآت الموسمية، حيث يقدم موسم الذبح (Slay Season) المزيج المثالي من المرح والحنين إلى الماضي واللعب المثير، ما يجعل الناس يخلقون ذكريات لا تُنسى في مثل هذه الأوقات الخاصة من السنة."

تدعو Zero Latency اللاعبين الجدد والعائدين إلى اللعب أن "يستمتعوا إلى أقصى حد في عطلاتهم" مع موسم الذبح (Slay Season)، والذي سيتوفر عالميًا من 4 ديسمبر حتى 5 يناير. سواء كنت تبحث عن رحلة عائلية ممتعة أو حدث لا ينسى لفريقك، فإن موسم الذبح (Slay Season) من Zero Latency VR هو الطريقة المثالية لجعل الموسم مبهجًا ومثيرًا بعض الشيء أيضًا!

احجز الآن للحصول على خصم إضافي بنسبة 20% على جلسة لعبك كجزء من تخفيضات الجمعة السوداء، واستعد "للاستمتاع" في العطلات. متوفر في أماكن Zero Latency المشارِكة في جميع أنحاء العالم: https://zerolatencyvr.com/experience/slay-season

Zero Latency VR، هي شركة رائدة عالميًّا في مجال الترفيه الغامر، حيث تدفع بحدود المُمكن في التجارب القائمة على الموقع، ومع كونها أكبر شبكة واقع افتراضي للتَّجوُّل الحُر على هذا الكوكب، مع أكثر من 100 موقع متطور في أكثر من 26 دولة، تُعَدّ Zero Latency، هي المكان الذي يأتي إليه الباحثون عن الإثارة لعيش تخيلاتهم الجامحة. منذ إطلاق أول موقع VR حر في العالم في عام 2015، قامت Zero Latency بإثارة حماس أكثر من 4 ملايين لاعب، عن طريق دفعهم إلى معارك متسارعة ضد الزومبي والقراصنة والروبوتات، وتحديهم مع الألغاز التي تتحدى الجاذبية.

