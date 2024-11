SCHMÜCKE DIE HALLEN MIT VIELEN ZOMBIES - ZERO LATENCY VR STARTET DEN FESTLICHEN „SLAY SEASON" MODUS IN OUTBREAK

Diesen Dezember bringt Zero Latency VR mit „Slay Season" ein einzigartiges Weihnachtserlebnis nach Outbreak, mit festlichen Zombies, winterlichen Landschaften und speziellen saisonalen Herausforderungen für Spieler auf der ganzen Welt.

MELBOURNE, Australien, 21. November 2024 /PRNewswire/ -- Es beginnt sehr nach ... Zombies auszusehen? Diesen Dezember packt Zero Latency VR Slay Season, einen exklusiven neuen Weihnachtsmodus für ihren Riesenerfolg, dem Zombie-Survival-Spiel Outbreak, aus.

Get ready for Outbreak: Slay Season - the most thrilling and advanced free-roam VR zombie adventure with a festive twist! Holiday season. Zombies. Sabotage. A stolen cure. In the heart-stopping free-roam VR game Outbreak, you and your team of elite soldiers must survive hordes of jolly zombies and outlast a ruthless enemy to recapture humanity's last hope. Will you survive this slay season? Outbreak: Slay Season is packed with festive fun, holiday puns, and just the right amount of terror. Available only from December 4 to January 5 - don’t miss the chance to sleigh your holidays at Zero Latency VR!

In dieser weihnachtlichen Variante des klassischen Abenteuers müssen sich die Spieler wie nie zuvor mit weihnachtlich gekleideten Zombies, verschneiten Schlachtfeldern und einer gehörigen Portion Feiertagschaos auseinandersetzen. Perfekt für Fans, die bereits mit Outbreak gekämpft haben, bringt Slay Season die Action mit einem weihnachtlichen Makeover zurück und sorgt für unerwartete Lacher und festliche Schauer!

Outbreak hat bereits bewiesen, dass es eines der beliebtesten Spiele von Zero Latency ist, und Slay Season enthält mehr Überraschungen als der Sack vom Weihnachtsmann! Von klimpernden Zombies mit Weihnachtsmannmützen bis hin zu lustiger Dekoration und einem Soundtrack, der von fröhlich bis bedrohlich wechselt, erwartet die Spieler ein völlig realistisches Weihnachtsspektakel, während wir den ersten Jahrestag feiern, an dem sich Spieler weltweit zusammenschließen, um die Zombiehorden zu überleben.

„Mit Slay Season haben wir eines unserer beliebtesten Spiele, Outbreak, mit einer festlichen, weihnachtlichen Note versehen", sagte Hayley McKenzie, CMO von Zero Latency VR. „Es ist ein perfektes Beispiel dafür, wie wir unser beliebtestes geistiges Eigentum neu interpretieren können, um wichtige Momente im Laufe des Jahres zu feiern und unvergessliche, themenbezogene Erlebnisse zu schaffen. Vollgepackt mit saisonalen Überraschungen bietet Slay Season die ideale Mischung aus Spaß, Nostalgie sowie spannendem Gameplay und bringt Menschen zusammen, um in der besonderen Zeit des Jahres bleibende Erinnerungen zu schaffen."

Zero Latency lädt neue und wiederkehrende Spieler ein, die Feiertage mit der Slay Season „totzuschlagen", die weltweit vom 4. Dezember bis zum 5. Januar verfügbar ist. Egal, ob du auf der Suche nach einem lustigen Familienausflug oder einem denkwürdigen Teamevent bist, Slay Season bei Zero Latency VR ist der perfekte Weg, die Feiertage fröhlich – und vielleicht auch ein bisschen aufregend – zu gestalten!

Buche jetzt dein Spiel und sichere dir im Rahmen unseres Black Friday Sale 20 % Rabatt – mach dich bereit, um die „Feiertage totzuschlagen". Verfügbar an teilnehmenden Zero Latency Veranstaltungsorten weltweit: https://zerolatencyvr.com/experience/slay-season

INFORMATIONEN ZU ZERO LATENCY:

Zero Latency VR ist der weltweite Pionier für immersive Unterhaltung und verschiebt die Grenzen des Möglichen bei ortsbezogenen Erlebnissen. Als größtes Free-Roam-VR-Netzwerk der Welt mit über 100 hochmodernen Spielstätten in über 26 Ländern ist Zero Latency der Ort, an dem Nervenkitzel-Suchende ihre wildesten Fantasien ausleben können. Seit dem Start des weltweit ersten Free-Roam-VR-Treffpunkts 2015 hat Zero Latency mehr als 4 Millionen Spieler in seinen Bann gezogen, indem es sie in rasante Kämpfe gegen Zombies, Piraten und Roboter katapultiert und sie mit der Schwerkraft trotzenden Rätseln herausfordert. Egal, ob ein kämpferischer Space Marine verkörpert werden soll oder sich Freunde zu epischen 8-Spieler-Showdowns zusammentun, Zero Latency liefert atemberaubende Abenteuer, die die Realität weit hinter sich lassen.

LINKS ZU SOZIALEN MEDIEN:

Instagram und TikTok: @zerolatencyvr

LinkedIn: Zero Latency VR

Pressekontakt:

Luke Mitchell

PR- und Kommunikationsmanager

+61 (0) 413614412

[email protected]

Video – https://www.youtube.com/watch?v=ZN80CPa1fT8

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2562939/Slay_Season_Hero_Landscape.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2489254/Zero_Latency_VR_logo_2024_primairy_RGB_Logo.jpg