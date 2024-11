IL EST NÉ LE DIVIN ZOMBIE - VR ZERO LATENCY ANNONCE LE MODE « SLAY SEASON » DANS OUTBREAK

En décembre, Zero Latency VR vous offrira une expérience unique dans Outbreak avec la « Slay Season » et ses zombies festifs, ses paysages hivernaux et ses défis saisonniers pour les joueurs du monde entier.

MELBOURNE, Australie, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Il me semble qu'on dirait bien des... zombies ? En décembre, Zero Latency VR lance la Slay Season, un nouveau mode exclusif sur le thème des fêtes de fin d'année pour son jeu de survie zombie à succès, Outbreak.

Get ready for Outbreak: Slay Season - the most thrilling and advanced free-roam VR zombie adventure with a festive twist! Holiday season. Zombies. Sabotage. A stolen cure. In the heart-stopping free-roam VR game Outbreak, you and your team of elite soldiers must survive hordes of jolly zombies and outlast a ruthless enemy to recapture humanity's last hope. Will you survive this slay season? Outbreak: Slay Season is packed with festive fun, holiday puns, and just the right amount of terror. Available only from December 4 to January 5 - don’t miss the chance to sleigh your holidays at Zero Latency VR!

Dans cette version festive de l'aventure classique, les joueurs devront affronter des horreurs inédites, avec des zombies habillés en Père Noël, des champs de bataille recouverts de neige et une bonne dose de chaos hivernal. Parfait pour les fans qui ont déjà survécu à Outbreak, la Slay Season reprend l'action avec une version pleine de rires et de frissons pour les vacances !

Outbreak s'est déjà révélé être l'un des jeux les plus populaires de Zero Latency, et la Slay Season est plus riche en surprises que le sac du Père Noël ! Des zombies avec des bonnets de Père Noël, en passant par des décors festifs et une bande-son qui passe du joyeux au menaçant, les joueurs peuvent s'attendre à un affrontement totalement immersif, alors que nous célébrons le premier anniversaire de l'union des joueurs du monde entier pour survivre à la horde de zombies.

« Avec Slay Season, nous avons pris l'un de nos jeux les plus populaires, Outbreak, et y avons ajouté une touche festive sur le thème des vacances », a déclaré Hayley McKenzie, CMO, Zero Latency VR. « C'est l'exemple parfait de la façon dont nous pouvons réimaginer notre propriété intellectuelle la plus appréciée pour célébrer des moments clés tout au long de l'année, en créant des expériences thématiques inoubliables. Rempli de surprises de saison, Slay Season offre un mélange idéal d'amusement, de nostalgie et de gameplay palpitant, rassemblant les joueurs pour créer des souvenirs inoubliables pendant les fêtes de fin d'année ».

Zero Latency invite les joueurs en herbe et confirmés à atomiser les vacances avec Slay Season, disponible dans le monde entier du 4 décembre au 5 janvier. Que vous soyez à la recherche d'un moment mémorable en équipe ou en famille, Slay Season de Zero Latency VR est le moyen idéal d'illuminer cette période de fin d'année, avec une pincée d'adrénaline !

Précommandez dès maintenant pour bénéficier d'une réduction de 20 % à l'occasion du Black Friday, et préparez-vous faire la fête aux zombies ! Disponible dans les installations Zero Latency participantes dans le monde entier : https://zerolatencyvr.com/experience/slay-season

À PROPOS DE ZERO LATENCY :

Zero Latency VR est le pionnier mondial du divertissement immersif, repoussant les limites des expériences basées sur la localisation. En tant que plus grand réseau VR free-roam de la planète, avec plus de 100 sites dans plus de 26 pays, Zero Latency est la destination où les amateurs de sensations fortes viennent vivre les aventures les plus folles. Depuis le lancement du premier site VR free-roam au monde en 2015, Zero Latency a séduit plus de quatre millions de joueurs, les catapultant dans des combats palpitants contre des zombies, des pirates et des robots, et les mettant au défi de résoudre des énigmes défiant les lois de la gravité. Que vous incarniez un Space Marine ou que vous fassiez équipe avec vos amis pour des affrontements épiques à 8 joueurs, Zero Latency propose des aventures époustouflantes qui laissent la réalité loin derrière.

