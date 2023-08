ستقود الشركات الرائدة DEI COCA-COLA وFINE HYGIENIC HOLDING و CIGNA HEALTHCARE و BIC و VIATRIS نسخة 2023 للشرق الأوسط من BREAK THE CEILING TOUCH THE SKY®

تواصل مهمة 2029 "من أجل عالم أفضل" تعزيز المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، , 21 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- شركة House of Rose Professional Pte. (HORP) أعلنت اليوم أن كبار المديرين التنفيذيين من الشركات الرائدة في التنوع والمساواة والشمول (DEI) - Coca-Cola و Fine Hygienic Holding و Cigna Healthcare و BIC و Viatris سيقودون مديرين تنفيذيين من فئة C-Suite لتبادل أفضل ممارساتهم للقيادة والتنوع والشمول والنجاح في طبعة 2023 الشرق الأوسط من Break the ceiling touch the sky® - قمة النجاح والقيادة للنساء، المقرر عقدها في دبي في 6 سبتمبر 2023. كما سينضم إلى هذا اليوم العديد من قائمة Break the ceiling touch the sky ® من النساء الأكثر إلهامًا في القيادة في الشرق الأوسط، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا. ويعد إصدار الشرق الأوسط لعام 2023 من القمة عاملًا تمكينيًا رئيسيًا لمهمة HORP 2029 من أجل عالم أفضل - مبادرة السنوات العشر لتشكيل عالم أفضل من خلال التنوع (في الجنس البشري) والشمولية والقيادة والأعمال. إن إصدار الشرق الأوسط لعام 2023 من Break the ceiling touch the sky® له شركاء في الصناعة – غرفة التجارة الأمريكية في دبي، غرفة التجارة الأمريكية في أبو ظبي، مجلس الأعمال الكندي لدبي والإمارات الشمالية، وما إلى ذلك والتي يحق لأعضائها الحصول على أسعار تفضيلية لشركاء الصناعة.

الشركات التي ترغب في المشاركة والاستفادة من هذه المبادرة الفريدة عبر الصناعات والمتوازنة بين الجنسين المدعومة من قبل الشبكة العالمية Break the ceiling touch the sky® يجب عليها الاشتراك كشركات مشاركة في معدلات تفضيلية لشركاء الصناعة (4200 دولار أمريكي لـ 10 مندوبين) على https://houseofroseprofessional.com/middle-east-2023/

من بين المتحدثين في 6 سبتمبر 2023 Sedef Salingan Sahin، رئيس منطقة أوراسيا والشرق الأوسط في شركة Coca-Cola؛ و James Michael Lafferty المدير التنفيذي لـ Fine Hygienic Holding؛ و Jerome Droesch المدير التنفيذي للصحة المنزلية والخدمات الصحية والصحة العالمية في Cigna Healthcare؛ و Ayman Mokhtar الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوراسيا في Viatris؛ و Peter Van den Broeck نائب الرئيس الأول والمدير العام للشرق الأوسط وأفريقيا في BIC؛ و Widad Haddad نائب الرئيس والمدير العام في Emerson Automation Solutions في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان واليمن ولبنان؛ و Berna Yilmaz Ciğeroğlu المدير العام لـ DHL Global Forwarding تركيا؛ و Francesca Mills، رئيسة قسم العروض والتسعير في منطقة الشرق الأوسط في Zurich Insurance؛ و Cara Nazari المديرة التنفيذية لـ AMCHAM Dubai؛ و Abena Danso Allotey رئيسة العقوبات التجارية القانونية العالمية في Sandoz؛ و Alexis Lecanuet مديرة عام أول وحدة سوق الشرق الأوسط في Accenture؛ و Liz Beneski المديرة التنفيذية والمديرة لـ AmCham Abu Dhabi؛ و Andrew Buckingham نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة Coca-Cola؛ و Moosa AL-Moosa رئيس منطقة الشرق الأوسط وتركيا في Dow؛ و Nahla Abid Gribaa نائبة الرئيس في قسم المبيعات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وبحر قزوين في Bureau Veritas؛ و Leah Cotterill رئيسة قسم التوزيع لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في Cigna Healthcare؛ و Kirsty Koen كبيرة مسؤولي الموارد البشرية في Fine Hygienic Holding وإلخ.

Break the ceiling touch the sky® هو المنتدى الرائد في العالم للنساء في القيادة، بعد أن ألهم عدة آلاف من القادة ومكنهم من تحقيق نجاح أكبر عبر الإصدارات في الأمريكتين وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا و ANZ منذ عام 2015. تجمع القمة قادة من أفضل الشركات الرائدة في العالم لتبادل أفضل الممارسات حول القيادة والتنوع والشمولية والنجاح عبر الصناعات وفئات الأعمال.

House of Rose Professional Pte. Ltd. (HORP) هي شركة رائدة في تطوير القيادات التنفيذية النسائية العالمية وتقدم خدمات دولية في مجالات الموهبة (BeliEVE®)، التدريب (Break the ceiling touch the sky®) والتحول (CEOSmith®). منذ عام 2014، مكنت HORP ما يقرب من 40000 من القيادات النسائية من تحقيق نجاح أكبر عالميًا. HORP هي أيضًا صاحبة القمة السنوية Break the ceiling touch the sky® 101 أفضل الشركات العالمية للنساء في مؤشر القيادة (المؤشر العالمي BTC 101)

يمكن للشركات التسجيل في نسخة الشرق الأوسط 2023 في Break the ceiling touch the sky®، على https://houseofroseprofessional.com/middle-east-2023/

الاتصال للاستفسارات:

Anthony A. Rose

House of Rose Professional Pte. Ltd.

البريد الإلكتروني: [email protected]

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1914448/House_of_Rose_Professional_Logo.jpg

House of Rose Professional Pte. Ltd. SOURCE