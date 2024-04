شركة HOUSE OF ROSE PROFESSIONAL تعلن عن استضافة مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لنسخة الشرق الأوسط وأفريقيا من قمة ®BREAK THE CEILING TOUCH THE SKY لعام 2024

Fine Hygienic Holding و BIC و Zurich Insurance يتصدرون قائمة الرعاة الرئيسيين للقمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 إبريل 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة House of Rose Professional Pte Ltd (HORP) اليوم عن إقامة نسخة الشرق الأوسط وأفريقيا من قمة ®BREAK THE CEILING TOUCH THE SKY لعام 2024 - القمة الرائدة للنجاح ودعم القيادات النسائية، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في حضور مباشر يوم 9 سبتمبر 2024. ستجمع القمة نخبة من القيادات النسوية الملهمات في مجال الأعمال بالشرق الأوسط وأفريقيا، في ملتقى لتبادل الخبرات والمعارف الرائدة والممارسات الفضلى حول القيادة والمسيرة المهنية الناجحة وتعزيز التنوع والمساواة والشمول (DEI). وتعود قمة Break the ceiling touch the sky® بموسمها السابع إلى مدينة دبي، لتؤكد مجدداً على التزام شركة House of Rose Professional بدعم مسيرة التوازن والمساواة بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأسرها. ومنذ انطلاقها في عام 2014، ساهمت قمة BTCTTS في تمكين وإلهام أكثر من 40,000 امرأة لتتبوء مناصب قيادية على مستوى العالم، حيث استضافت نخبة من أنجح الشركات العالمية في نسخ مختلفة من القمة التي عقدت في جميع أنحاء العالم.

تتصدر الشركات الرائدة والمناصرة للتنوع والمساواة والشمول (DEI) على غرار شركة Fine Hygienic Holding وشركة BIC وكذلك شركة Zurich Insurance قائمة الرعاة الرئيسيين لهذه النسخة من قمة Break the ceiling touch the sky® في الشرق الأوسط وأفريقيا. ندعو الشركات الراغبة في الانضمام إلى قائمة رعاة هذه النسخة من القمة التواصل مع شركة HORP عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]

كما يمكن للشركات الراغبة في المشاركة والحصول على أفضل أسعار Super Early Bird زيارة

https://houseofroseprofessional.com/middle-east-2024/

وعلق السيد James Michael Lafferty، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Fine Hygienic Holding، قائلًا: "نحن فخورون بأن نكون راعيًا بلاتينيًا مرة أخرى لنسخة الشرق الأوسط لعام 2024 من Break the ceiling touch the sky. يجدد تجديد شراكتنا التزامنا بمهمتنا المستمرة لجعل بيئة مكان العمل في FHH أكثر شمولًا ودعوة للنساء. أنا فخور بالتقدم الذي تحرزه شركتنا في هذا المجال، واعتماد أفضل الممارسات، والاحتفاء بجهود ومساهمات النساء من خلال طرح سياسات وبرامج عالمية المستوى تضمن عملهن في بيئة داعمة تسمح لهن بإطلاق العنان لإمكاناتهن وازدهارهن. نتوقع أن يكون إصدار 2024 هو الإصدار الأكبر والأفضل في الشرق الأوسط لـ ®Break the ceiling touch the sky حتى الآن".

صرح السيد Peter Van den Broeck، نائب الرئيس الأول VP والمدير العام GM لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة BIC، قائلًا: "نحن فخورون بتجديد شراكتنا الاستراتيجية مع شركة House of Rose Professional للعام الرابع على التوالي، لنرتقي معاً بقضية المساواة بين الجنسين إلى صدارة الأولويات، على الصعيد المهني وخارجه. إن التزامنا بتعزيز بيئة عمل متنوعة ومتساوية في شركة BIC هو ما يدفع تحركاتنا الخارجية أيضاً. فهذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة House of Rose Professional توفر لنا منصة لتبادل المعرفة مع المؤسسات والأفراد الذين يشاركوننا نفس الرؤية، لنتمكن معاً من تحقيق أهداف التنوع والمساواة والشمول DEI على مستوى الصناعة بأكملها".

ومن جانبه، قال السيد Mufazzal Kajiji، الرئيس التنفيذي لشركة Zurich International Life في منطقة الشرق الأوسط: "نحن نفخر بالتنوع الذي يتمتع به موظفونا ونعتبرهم أهم أصولنا. من خلال فريق عمل يتميز بتوازنه الرائع بين الجنسين، حيث تتبوأ النساء مناصب قيادية في كافة أقسام الشركة، تمنح شركتنا الأولوية للشمولية والمساواة وتكافؤ الفرص. إن تعاوننا مع قمة Break the ceiling touch the sky®، المنتدى العالمي الرائد لدعم القيادات النسائية، سيشكل منصة لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات، ما سيطلق العنان لإبداعات جديدة ويعزز أعمالنا بشكل أكبر".

وأضافت Cara Nazari، الرئيس التنفيذي لغرفة AMCHAM Dubai، قائلة: "يشرفنا أن تختار شركة House of Rose Professional، دبي مجدداً لتكون مدينة استضافة نسخة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024 من قمة Break the ceiling touch the sky®.. فشركتنا AmCham Dubai تؤمن إيماناً راسخاً بقوة التنوع والشمولية بين الجنسين. يسعدنا في AmCham Dubai تجديد شراكتنا مع قمة Break the Ceiling Touch the Sky® ودعم مسيرة تعزيز التنوع بين الجنسين، الذي يُعد أولوية رئيسية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وبالنسبة لشركاتنا الأعضاء".

تعد نسخة الشرق الأوسط وأفريقيا من قمة Break the ceiling touch the sky® ركيزة أساسية ضمن جولة Break the ceiling touch the sky® العالمية لعام 2024 العالمية، حيث ستقام القمة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين وأوروبا وآسيا ومنطقة أسترالاسيا ANZ. وتدعم القمة مهمة HORP لعام 2029 من أجل عالم أفضل - خطة العمل العشرية لمضاعفة عدد الرؤساء التنفيذيين CEOs من الإناث خمس مرات في أكبر 500 شركة في العالم (من 14 في عام 2020 إلى 70 في عام 2029)، ومضاعفة عدد الرؤساء التنفيذيين CEOs من الذكور في نفس المجموعة الذين يستثمرون بنشاط في التنوع والإدماج بين الجنسين.

واختتم Anthony A. Rose، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي CEO لشركة House of Rose Professional ومؤلف الكتاب الأكثر مبيعًا المس السماء: أسرار نجاح النساء الأكثر إلهاما في العالم الذي ألهم القمة، قائلًا: "يسرنا أن نستضيف نسخة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024 من قمة ®Break the ceiling touch the sky في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن جانبها، تدعم شركة House of Rose Professional بشكل قوى مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التوازن بين الجنسين، حيث نضع خبراتنا العالمية ومعاييرنا الدولية بين أيديكم من خلال قمةBreak the ceiling touch the sky® ، لنرسم معاً خريطة استراتيجية لتحقيق التوازن المنشود بين الجنسين وتعزيز أثره على شركات عديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا. يسعدنا أن نرى شركاءنا في قمة Break the ceiling touch the sky® يخطون خطى أسرع نحو بناء مؤسسات أقوى وأكثر شمولية، توفر قيادة أفضل وتحقق أعمالًا تجارية أكثر نجاحًا".

تضم قمة Break the ceiling touch the sky® في نسختها الخاصة بالشرق الأوسط وأفريقيا والهند لعام 2024، نخبة من الشركاء الصناعيين بما في ذلك غرفة AMCHAM Dubai وغرفة AMCHAM Abu Dhabi التي يحق لشركاتها الأعضاء المشاركة في القمة بأسعار مميزة.

House of Rose Professional Pte. Ltd. (HORP) هي شركة رائدة في تطوير القيادات التنفيذية النسائية وتقدم خدمات دولية في مجالات المواهب والتدريب والتحول. منذ عام 2014، ساعدت HORP في تمكين 40000 من القيادات النسائية من تحقيق نجاح أكبر. HORP هي أيضا الشركة المسؤولة عن إصدار مؤشر Break the ceiling touch the sky® 101 لأفضل الشركات العالمية في قيادة المرأة (مؤشر BTC 101 العالمي) - وهو سجل شامل وموضوعي يعتمد على البيانات الإحصائية، لواقع التنوع بين الجنسين في المناصب القيادية لأكبر 500 شركة على مستوى العالم.