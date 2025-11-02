Pesona Abadi Beijing Terus Mendunia

Tahun ini, program tersebut menggandeng TV BRICS asal Rusia dan Almaty TV asal Kazakhstan untuk memproduksi program khusus tentang pencapaian Beijing dalam pembangunan bermutu tinggi pada era baru. Selama berada di Beijing, tim produksi mengunjungi sejumlah tempat ikonik seperti Temple of Heaven, Beijing Planning Exhibition Hall, Jembatan Marco Polo, Taman Shougang, Zhongguancun Life Science Park, dan kawasan Kuil Longfu. Dalam kunjungan tersebut, tim produksi mengeksplorasi kemajuan Beijing dalam bidang-bidang ekonomi, inovasi teknologi, pelestarian budaya, serta pembangunan ekologis.

Pada 24 Oktober sore, acara bertajuk "Charming Beijing, Shared with the World" berlangsung dengan sukses di Longfu Cultural Center, Beijing.

Acara tersebut menayangkan sejumlah cuplikan di balik layar Charming Beijing yang memperlihatkan hasil kolaborasi antara tim produksi Tiongkok dan internasional. Para jurnalis TV BRICS, Almaty TV, Beijing Radio and Television Station, serta Beijing Daily turut berbagi pengalaman dan pandangan pribadi seputar kota Beijing.

Menurut Tatiana Urzhumtseva, Director, Russian Cultural Center di Beijing, Beijing adalah ibu kota yang memiliki sejarah selama lebih dari 3.000 tahun sekaligus kota metropolitan modern berskala global. Ia menilai Beijing menjadi contoh yang luar biasa tentang perpaduan harmonis antara warisan budaya kuno dengan pembangunan perkotaan yang dinamis.

Menurut pihak penyelenggara, serial Charming Beijing akan terus menghadirkan kisah-kisah menarik tentang Beijing dan Tiongkok bagi penonton di seluruh dunia. Ke depan, semakin banyak tim produksi internasional akan diundang untuk menjelajahi kota ini untuk merasakan kehangatan dan keterbukaan masyarakat Beijing, serta menampilkan pesona unik ibu kota Tiongkok kepada dunia — sebuah kota dengan warisan sejarah dan vitalitas modern yang hidup berdampingan secara selaras.

