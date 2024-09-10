سعي شركتي Offset8 وiRise واللتان يقع مقرهما في أبوظبي لاستعادة 10 ملايين شجرة، والاستفادة من 150000 من مواطني ملاوي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،, 10 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Offset8 Capital Limited المحدودة، وهي شركة لإدارة أصول المِلكية ومقرها في سوق أبوظبي العالمي، عن توقيع صفقة تمويل مع شركة iRise، الحائزة على جائزة NDC للاستثمار في COP28 لأفضل مبادرة للغابات في أفريقيا.

ومع المُضي قُدمًا في المشروع، أبلغت شركتا Offset8 وiRise حكومة ملاوي عن مدى تقدم برنامج iRise للتحول المناخي والمجتمعي، والذي يركز على استعادة 6000 هكتار من الأراضي المتدهورة في ملاوي، ونشر أكثر من 140000 موقد طهي نظيف، وتحسين الأمن الغذائي.

Regenerating the warm heart of Africa - Malawi

هناك جهد لإعادة زراعة الغابات على نطاق واسع وهو ما يمثل جوهر هذه المبادرة، مع خطط لزراعة 6 ملايين شجرة أصلية ومنع إزالة الغابات لأكثر من 4 ملايين شجرة، والتي تتمتع بأهمية كبيرة في التصدي للاحتجاز الكربوني، وإحياء التنوع البيولوجي، وتجديد التربة.

في جميع أنحاء أفريقيا، يموت أكثر من 3.7 مليون شخص قبل الأوان كل عام بسبب ممارسات الطهي الضارة. يعتمد 91٪ من مواطني ملاوي على الحطب والفحم، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة وإزالة الغابات على نطاق واسع. يحسِّن المشروع بشكل مباشر الصحة العامة ويقلل من إزالة الغابات من خلال توفير أفران طهي نظيفة للمجتمعات المحلية مجانًا.

أدت الصدمات المناخية إلى انخفاض حاد في الإنتاجية الزراعية بين سكان مالاوي الذين يعتمدون في الأساس على الزراعة. وكاستجابة لحل هذه المشكلة، يعزز برنامج iRise الأمن الغذائي من خلال إنتاج 3000 طن إضافي من الذرة سنويًا لإطعام 25000 شخص ويدعم زراعة الكِفاف لـ 5000 شخص.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع 300 وظيفة دائمة لعدة سنوات وعمل موسمي لـ 1500 شخص. يدمج هذا البرنامج الشامل إعادة زراعة الغابات والطبخ النظيف والزراعة المستدامة في حل تعاوني. كل عنصر يعزز من العناصر الأخرى، مما يخلق نهجًا شاملًا يلبي الاحتياجات المتنوعة للمجتمعات المحلية. يمكن لهذه الجهود مجتمعة أن تؤثر بشكل إيجابي على حياة 150000 شخص في مالاوي.

صرَّح نائب رئيس جمهورية ملاوي ووزير الموارد الطبيعية وتغير المناخ، Michael Usi، قائلاً "أنا سعيد بأن ملاوي أصبحت وجهة اختيار لتمويل الكربون، ونحن نرحب بهذا البرنامج في ملاوي". تم إصدار خطاب تفويض (LOA) للمشروع من قِبل حكومة ملاوي. يسمح LOA بتداول ائتمانات الكربون الصادرة عن المشروع بموجب المادة 6 من اتفاق باريس للأمم المتحدة.

لاحظت شركة Offset8 اهتمامًا دوليًا كبيرًا بالمشروع من شركات في سويسرا، التي وقعت اتفاقية المادة 6 مع ملاوي، وفي اليابان وسنغافورة، مع زيادة الطلب على ائتمانات الكربون عالية الجودة.

صرَّحا Jules Maitrepierre وIvan Mozharov، وهما الشريكان المؤسسان لشركة Offset8، قائلين: "نحن فخورون بدعم شركة iRise لنهجها الشامل الذي يعالج احتياجات المجتمعات المحلية والتزامها بمبادئ ICVCM الأساسية للكربون، مما يضمن السلامة البيئية".

صرَّحا Alex Pettefer، الرئيس التنفيذي لشركة iRise، وJason Rosamond، المهندس المعماري صاحب حل iRise، قائلين "قدرة شركة Offset8 على هيكلة التمويل المخصص والاستفادة من شبكة عالمية تجعلها شريكًا مثاليًا لتضخيم تأثيرنا في ملاوي مع احترام الظروف المحلية".

عملت شركة Offset8 Capital Limited، التي تنظمها الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في ADGM، كمستشار مالي لشركة Offset8 Holding Limited التي ستمول المشروع.

الفيديو - https://youtu.be/LeMZ8kHUEhk

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